TCL prezentuje nowe telewizory, soundbary oraz Mini-LED

TLC zaprezentował nowa game telewizorów oraz autorską technologię Mini-LED.

Spis treści

TCL – nowe modele telewizorów

EC78 - seria z cienkimi ramkami wokół metalowej obudowy, jakością obrazu 4K HDR , wsparciem dla HDR10+, Dolby Vision, system Android TV oraz wbudowaną funkcją Asystenta Google. Dostępne są dwa modele: 55" oraz 65", w cenach (odpowiednio) 2999 oraz 4199 PLN.

- seria z cienkimi ramkami wokół metalowej obudowy, jakością obrazu , wsparciem dla HDR10+, Dolby Vision, system oraz wbudowaną funkcją Asystenta Google. Dostępne są dwa modele: 55" oraz 65", w cenach (odpowiednio) 2999 oraz 4199 PLN. X81 - design tej serii został oparty na cienkiej, szklanej ramie. Telewizor oferuje jakość obrazu 4K HDR PREMIUM 500, do czego używa zaawansowanej technologii Quantum Dot. Wspiera także dźwięk Dolby Vision oraz technikę poprawy barw HDR10+. Model ten to również Android TV z Asystentem Google. Zaletą jest system dźwiękowy 2.1 ONKYO. Telewizory z serii X81 można kupić w rozmiarach 55” i 65” - ceny to 3999 oraz 4999 PLN.

EC78

Technologia Mini-LED

Mini-LED to stworzona przez TCL technologia, oparta na koncepcji FALD (Full Array Local Dimming). Jej celem jest zwiększenie wrażeń wizualnych poprzez znaczne podniesienie jakości i barw obrazu. Używa się w tym celu ponad 15 tysięcy diod LED, co daje 768 stref podświetlenia i ma eliminować halo wokół jasnych obiektów na ciemnym tle (i odwrotnie). Rozwiązanie to zostało zastosowane w serii telewizorów TCL X10. Oferują obraz jakości 4K HDR Premium, a oprócz Mini-LED wykorzystują technologię kropek kwantowych i HDR10+. Wszystkie modele kontroluje Android TV, jest też wsparcie dla głosowego wydawania poleceń Asystentowi Google. Design każdego modelu jest bezramkowy, a pierwszy model z linii - 65" - ma trafić do Polski w drugim kwartale 2020 roku. Jego cena europejska to 2499 euro.

TCL – nowe modele soundbarów