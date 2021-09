TCL przedstawia najnowsze telewizory Mini LED 8K z serii X!

Firma TCL Electronics przedstawiła swoje dwa najnowsze modele telewizorów Mini LED z serii X: X92 Pro OD Zero Mini LED 8K oraz Mini LED 8K z serii X92, a także zdobywcę nagrody EISA Premium LCD TV Award 2021-2022 – telewizor TCL Mini LED 4K TV 65C825.

Najnowsze modele telewizorów od firmy TCL, rozszerzające serię X, to telewizory TCL Mini LED 8K, X92 Pro Series z technologią OD Zero Mini LED oraz TCL Mini LED 8K X92 Series. Seria TCL X łączy Mini LED z technologią QLED i 8K. Wspierane przez wiodący w branży system dźwiękowy firmy Onkyo oraz technologię Dolby Atmos®, oba telewizory mają pozwalać użytkownikom cieszyć się głębszym połączeniem z wszelkiego rodzaju treściami wyświetlanymi na ekranie.

Telewizory z serii X92 Pro będą dostępne z ekranem o przekątnej 85 cali, a telewizory z serii X92 z przekątnymi 65 cali i 75 cali. W najbliższych dniach nowe modele po raz pierwszy zostaną wprowadzone do sprzedaży. Seria X92 będzie dostępna na rynku polskim pod koniec września 2021 roku, natomiast seria X92 Pro trafi do odbiorców w I kwartale 2022.

Seria X92 dostępna będzie w Polsce w następujących cenach: 65X925 – 14 999 zł oraz 75X925 – 16 999 zł.

Telewizor X92 / fot. TCL

Jak podaje producent, technologia Mini LED serii X oferuje mniejsze i większe diody LED, które wytwarzają więcej stref kontroli kontrastu. Pozwala to wyświetlić więcej szczegółów, co daje lepsze podświetlenie ekranu i szerszy zakres HDR. Diody wykonane w technologii OD Zero Mini LED, zastosowane w modelu X92 Pro Series, są o 700 razy mniejsze niż konwencjonalne LED-y. Umożliwiło to redukcję grubości ekranu i stworzenie ultracienkiego telewizora.

Seria X oferuje nie tylko samą rozdzielczość 8K, ale także funkcję skalowania do 8K, oferując użytkownikom dostęp do jeszcze większej ilości treści, wszystko dzięki panelowi z częstotliwością odświeżania 100 Hz. Dzięki nowej technologii TCL QLED, seria X zwiększa także ilość barw o ponad 100%, wyświetlając na ekranie ponad miliard kolorów. Jak zapewnia producent, wszystkie obrazy są odtwarzane z głębią podobną do 3D. Seria X92 Pro została także wyposażona w 5.1.2-kanałowy system audio składający się z 25 głośników, które generują dźwięk o łącznej mocy 160 W. Z kolei seria X92 posiada 2.1-kanałowy system audio o mocy 60 W.

Telewizor X92 Pro / fot. TCL

Ultracienki profil obudowy serii X92 Pro to zasługa technologii TCL OD Zero Mini LED oraz obudowy wykonanej ze szczotkowanego i anodyzowanego aluminium. Zastosowano także specjalną konstrukcję akustyczną systemu audio (reflective acoustic design), dzięki czemu dźwięk wydobywający się z bocznych głośników jest kierowany bezpośrednio w stronę widzów.

Seria X to również Game Master Pro przygotowany przez TCL dla graczy. W skład pakietu Game Master Pro wchodzi HDMI 2.1 i Wi-Fi 6, które mają gwarantować wyświetlanie płynnego obrazu. Połączenie zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), trybu Auto Low Latency (ALLM) i eARC ma zapewniać najlepszy z możliwych do osiągnięcia obraz i dźwięk w grach, programach telewizyjnych oraz filmach. Dodatkowo, dzięki dynamicznej kompensacji wysokiej częstotliwości odświeżania (120 Hz), seria X redukuje rozmywanie i drganie kolorów.

Telewizor X92 Pro / fot. TCL

Dzięki kamerze Magic Camera, łączącej telewizor z doświadczaniem mediów społecznościowych, seria X oferuje związane z tym możliwości. Zarówno X92 Pro, jak i X92 mają fabrycznie zainstalowaną aplikację Google Duo, która umożliwia prowadzenie rozmów wideo z rodziną i przyjaciółmi. Telewizory mają również wstępnie zaprogramowane zestawy obsługi gestami, umożliwiającymi użytkownikom interakcję z telewizorem poprzez poruszanie rękami, a nie za pomocą pilota lub komend głosowych.

Obie serie są także wyposażone w usługę Google TV, która gromadzi w jednym miejscu filmy, programy, telewizję na żywo i inne materiały pochodzące ze wszystkich aplikacji i subskrypcji tej firmy. Użytkownicy mogą odkrywać nowe pozycje warte obejrzenia dzięki rekomendacjom z ich ulubionych aplikacji.