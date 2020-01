TECNO Spark Go Plus - tani smartfon z MediaTek Helio A22 i pojemną baterią

Chińczycy nie rezygnują z produkcji budżetowych konstrukcji. Najnowszy TECNO Spark Go Plus ma zaledwie 2 GB RAM'u.

Chińczycy z Xiaomi i Huaweie'm na czele posiadają ogromne doświadczenie w budowie tanich smartfonów. Nowe modele oferują coraz lepsze parametry techniczne przy zachowaniu przystępnej ceny.

Źródło: 91mobiles.com

Najnowszy TECNO Spark Go Plus to kolejny budżetowy smartfon wyposażony w podzespoły wystarczające do codziennej, niezbyt wymagającej pracy. Urządzenie posiada ekran z niewielkim wycięciem w kształcie kropli wody, który zajmuje 89,5 procent powierzchni panelu przedniego.

TECNO Spark Go Plus posiada czytnik linii papilarnych umieszczony na pleckach. Nie zabrakło także funkcji Face Unlock 2.0, która korzysta z 8 MP aparatu frontowego. Smartfon przypadnie do gustu młodzieży, a wszystko za sprawą diody doświetlającej na panelu przednim, która umożliwi wykonywanie selfie w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Smartfon TECNO Spark Go Plus posiada ekran o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli). Proporcje wynoszą 20:9, a jasność maksymalna to 480 nitów. Całość zasilana jest za pomocą procesora MediaTek Helio A22. To tani czterordzeniowy układ o bazowym taktowaniu na poziomie 2 GHz. Producent zdecydował się na implementacje zaledwie 2 GB pamięci operacyjnej oraz 32 GB wbudowanej pamięci masowej, którą można łatwo rozbudować o kolejne 128 GB za pomocą czytnika kart pamięci MicroSD. Całość pracuje pod kontrolą przestarzałego już Android 9.0 Pie z nakładką HIOS 5.5.2.

TECNO Spark Go Plus posiada aparat główny o rozdzielczości zaledwie 8 MP, który do pomocy posiada podwójną diodę doświetlającą LED. Nie zabrakło trybu upiększającego z wykorzystaniem modnego AI oraz efektu bokeh.

Wymiary urządzenia to 166,7 mm x 75,8 mm x 8,4 mm. Smartfon zaoferuje także spory akumulator o pojemności 4000 mAh.

Źródło: 91mobiles.com