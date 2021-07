TED wprowadza się do Clubhouse

Czatowanie audio robi się coraz ciekawsze. Nowa forma TED Talks pojawi się na Clubhousie.

Już od dłuższego czasu możemy oglądać inspirujące i popularne przemówienia TED w wersji online. Jak mówi motto tych konferencji, ich celem jest popularyzacja idei wartych propagowania. Wygląda na to, że firma wprowadza teraz nowy format i będzie współpracować z aktualnie najgorętszą siecią społecznościową audio, czyli Clubhousem - aplikacją dostępna tylko na zaproszenia.

Podcasty i streamingi osiągają aktualnie szczyt popularności, co prawdopodobnie spotęgowała pandemia, dlatego nie dziwi nas taka kolej rzeczy. TED już w zeszłym roku wypuścił swój podcast Audio Collective, ale nie było w nim takiej możliwości interakcji, jaką słuchacze będą mieli w tym wypadku. Każdy z zaproszonych będzie mógł dyskutować, nie tylko pisząc, jak działo się to dotychczas, ale i uczestnicząc w rozmowie na żywo. To nowy zastrzyk energii dla dosyć świeżego Clubhouse'a i być może świadectwo siły dla marki TED. Z pewnością w przestrzeni audio nie będą jedyni, konkurencja w postaci Apple, Spotify, Facebooka i Twittera nie śpi.

Pierwszy pokój TED Clubhouse odbędzie się 12 lipca o godzinie 17., a kolejne czaty będą odbywać się w poniedziałki.

Źródło: slashgear.com