TEFAL EXPLORER SERIE 60 - test odkurzacza automatycznego

Explorer Serie 60 to kompaktowy robot odkurzający z funkcją mopa, który pomoże w walce z uporczywym kurzem i alergenami. Wysokość urządzenia - nieprzekraczająca 6 cm - sprawia, że robot z łatwością mieści się pod meblami, a metodyczny system nawigacji pozwala na precyzyjne czyszczenie różnego rodzaju powierzchni. W naszym teście postanowiliśmy wypróbować wszystkie innowacyjne udogodnienia automatycznego odkurzacza Tefal Explorer Serie 60.

Żaden robot sprzątający nam niestraszny - przetestowaliśmy ich już ponad 30 i na tym nie koniec. Do naszych rąk trafiło właśnie nowe urządzenie firmy Tefal - Explorer Serie 60, czyli robot posiadający funkcje odkurzania, zamiatania, zbierania zabrudzeń i mopowania. Podczas testu mieliśmy okazję sprawdzić każdą z dostępnych opcji, wypróbować działanie aplikacji mobilnej oraz ocenić praktyczne użycie robota z oferty Explorer Serie 60. Czy się zawiedliśmy?

Test robota przeprowadzony był w przestrzennym mieszkaniu o całkowitej powierzchni 54 m². Podłoże, po którym poruszało się urządzenie, to przede wszystkim drewniane panele oraz kafle podłogowe. Do tego, postanowiliśmy sprawdzić, jak odkurzacz poradzi sobie z wyczyszczeniem małych dywanów z krótkim i długim włosiem. Robot wykonywał przejazdy zarówno przy świetle dziennym, jak i w nocy, bez żadnego oświetlenia. Testom poddaliśmy czujniki spadku, a także sprawdziliśmy jakość wykonania sprzętu oraz sposób czyszczenia jego poszczególnych elementów.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie, oprócz stacji ładującej i zasilacza, znajdują się dodatkowe akcesoria: pojemnik na wodę o pojemności 110 ml oraz dwie ściereczki z mikrofibry, szczoteczka do czyszczenia filtra i innych elementów oraz specjalne narzędzie do wyjmowania przedniego koła, w celu pozbycia się zanieczyszczeń. Nie zabrakło również instrukcji oraz karty gwarancyjnej, które umieszczone zostały w oddzielnym pudełku. Poniżej prezentujemy poszczególne elementy wyposażenia.

Akcesoria

WYGLĄD I OBUDOWA

Robot Tefal Explorer Serie 60 prezentuje się stylowo i nowocześnie, a biała, matowa obudowa sprawia, że kurz zbierający się na sprzęcie jest niemal niewidoczny. Na górze znajduje się panel sterowania, składający się z dwóch przycisków funkcyjnych oraz diody Wi-Fi, a także klapa, pod którą umieszczono główny przycisk włączania i wyłączania robota oraz pojemnik na brud z filtrem EPA, który zatrzymuje 99,9% kurzu i alergenów. Na bocznej części urządzenia, będącej jednocześnie zderzakiem, znajdziemy czujnik pomiaru odległości oraz kamerę umożliwiającą śledzenie linii ścian. Za sprzątanie odpowiada pojedyncza elektroszczotka, umiejscowiona pod spodem urządzenia oraz zestaw dwóch bocznych szczotek silikonowych, które pomagają zbierać zanieczyszczenia przy krawędziach pomieszczenia. Na tle innych urządzeń tego typu, robot Explorer Serie 60 wyróżnia się wysokością nieprzekraczającą 6 cm. To sprawia, że bez problemu dotrze pod łóżko, fotel czy inne meble i usunie zalegający tam kurz.

Panel sterowania

Należy zaznaczyć, że stacja ładująca również nie należy do największych - wręcz przeciwnie. Zajmuje niewiele miejsca i bez problemu dopasowuje się do każdego rodzaju wnętrza. Poza tym, kiedy odkurzacz jest na niej ulokowany staje się niemal niewidoczna. Warto dodać, że jeśli kabel zasilający okaże się zbyt długi można go schować pod stację ładującą.

Stacja ładująca

FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI

Urządzenie Explorer Serie 60, określane przez producenta jako najniższy robot 4w1, posiada funkcje, dzięki którym pozbędziemy się zabrudzeń bez żadnego wysiłku. Samodzielnie zamiecie, zbierze zabrudzenia, odkurzy i umyje podłogę, nawet jeśli nie będzie nas w tym czasie w domu. Za pomocą aplikacji możemy ustalić harmonogram sprzątania i kontrolować pracę urządzenia. Nowoczesne rozwiązanie Smart Exploration 4.0 z wbudowanym żyroskopem zapewnia nawigację metodyczną, czyli logiczne i uporządkowane poruszanie się po całej powierzchni mieszkania, bez pominięcia żadnego zakamarka. Natomiast dzięki bocznym czujnikom wykrywającym krawędzie pomieszczeń możemy precyzyjnie wyczyścić przestrzeń wzdłuż ścian i listew przypodłogowych. Nie zabrakło również możliwości sprzątnięcia konkretnego miejsca za pomocą spiralnego ruchu.

W każdym trybie możemy dostosować moc działania robota. Do wyboru mamy tryby mocy: Eco, Standard oraz Max. Dla optymalnej skuteczności, zastosowano także funkcję wykrywania dywanów, co sprawia, że odkurzacz jest w stanie samodzielnie zwiększyć moc działania, najeżdżając na dywan. Jeśli chodzi o sposób nawigowania, urządzenie posiada czujniki przednie, które pozwalają na omijanie ewentualnych przeszkód oraz trzy czujniki zapobiegające upadkowi, dzięki którym po wykryciu schodów lub szczelin robot zmieni kierunek. Robot doskonale radzi sobie także w zupełnej ciemności. Niestety wśród funkcji zabrakło wirtualnej bariery pozwalającej wyznaczać granice, w których odkurzacz może się poruszać oraz tzw. "mapowania" przestrzeni.

Nie zapominajmy, że robot Explorer Serie 60, posiada także funkcję mopa. System Aqua Force pozwala na jednoczesne odkurzanie i mycie podłogi, co zdecydowanie przyśpiesza i usprawnia sprzątanie mieszkania.

Urządzenie zostało wyposażone w litowo-jonową baterię o mocy 14,4 V, która zapewnia wydajne działanie robota. Jak zaznacza producent, na jednym naładowaniu maksymalny czas pracy odkurzacza wynosi 90 min. Zależy to jednak od doboru mocy, trybu pracy i przejechanego dystansu. Z naszych testów wynika, że podczas jazdy z mocą Eco, w trybie nawigacji metodycznej, robot rozładował się po ok. 120 min, przy czym udało mu się wyczyścić wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu o powierzchni 54 m². Czas ładowania akumulatora wynosi ok. 4 godziny.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Instrukcja obsługi

Pierwsze uruchomienie robota sprzątającego jest proste i intuicyjne. Zanim jednak zaczniemy go używać musimy odczekać kilka godzin, aby całkowicie się naładował. Stacja dokująca powinna być umieszczona w przestronnym miejscu, aby odkurzacz mógł samodzielnie się do niej podłączyć. Najlepiej umieścić ją pod ścianą, blisko kontaktu, zostawiając ok. 1,5 m wolnego miejsca z każdej strony stacji. Następnie otwieramy górną klapę urządzenia i uruchamiamy odkurzacz, przesuwając przełącznik w pozycję on. Pojawi się sygnał dźwiękowy, a przycisk zasilania zaświeci się na niebiesko. Po wykonaniu tych czynności ustawiamy robota na stacji ładującej w odpowiednie pozycji - płyty ładujące na robocie muszą dotykać płyt na stacji. Podczas ładowania, przycisk ładowania miga na niebiesko, po całkowitym naładowaniu świeci światłem stałym.

Kiedy zauważymy, że odkurzacz jest już całkowicie naładowany, możemy zdjąć go ze stacji i przejść do instalacji bezpłatnej aplikacji Tefal Robots, którą możemy pobrać na telefon ze sklepu Google Play lub App Store. Sterowanie robotem z poziomu smartfona jest o wiele wygodniejsze i umożliwia pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami urządzenia. O tym, jak działa aplikacja powiemy w dalszej części artykułu, natomiast poniżej prezentujemy, jak krok po kroku wygląda jej instalacja.

Uruchomienie aplikacji Tefal Robots

DZIAŁANIE APLIKACJI

Po uruchomieniu aplikacji zostajemy przekierowani do Profilu sprzątania, gdzie możemy uzupełnić informacje o sobie, aby spersonalizować funkcjonowanie robota. Dane można zmienić w dowolnym momencie. Następnie trafiamy do zakładki Aktywności, gdzie możemy zmieniać poszczególne funkcje urządzenia, wznowić lub zatrzymać jego działanie oraz skierować do stacji ładującej. W zakładce Harmonogram możemy zaplanować sesję odkurzania na wybrany dzień i godzinę. Istnieje także możliwość zaznaczenia cyklicznego sprzątania. Przebyty dystans, czas użytkowania oraz liczbę cykli sprzątania możemy sprawdzić w zakładce Serwis. Dodatkowo pojawiają się tam instrukcje na temat czyszczenia poszczególnych elementów wyposażenia robota. W Ustawieniach możemy sprawdzić i zmieniać funkcje związane z naszym kontem oraz odnaleźć istotne informacje na temat działania sprzętu oraz ewentualnych usterek.

Zakładki w aplikacji Tefal Robots

SPOSÓB DZIAŁANIA

Robot sprzątający Explorer Serie 60 to niewielkie urządzenie, które skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia pojawiające się na jego drodze. Jest w stanie wyczyścić każdy zakamarek mieszkania - w trakcie naszych testów idealnie sprawdził się podczas odkurzania i mycia powierzchni pod łóżkiem oraz fotelem. Włączając tryb czyszczenia wzdłuż ścian możemy liczyć, że urządzenie dotrze do każdej krawędzi w domu, a obracające się przeciwbieżnie szczotki będą w stanie usunąć wszelki brud zalegający w tych miejscach. Jeśli zależy nam na sprzątnięciu tylko konkretnego obszaru, bo np. coś się rozsypało czy rozlało na podłodze, możemy użyć funkcji czyszczenia miejscowego - robot wykonuje spiralny ruch, dokładnie zbierając cały brud, który znajdzie się w tym obrębie.

Jeśli chodzi o ustawienia i wybór poszczególnych funkcji, należy zaznaczyć, że istnieje możliwość sterowania ręcznego oraz z poziomu smartfona, przy czym zmiana mocy działania robota jest możliwa tylko za pomocą aplikacji . Na panelu odkurzacza możemy wybrać tryb:

Methodic , wciskając przycisk zasilania,

, wciskając przycisk zasilania, Spot , wciskając dwukrotnie przycisk zasilania. Uwaga, ten tryb nie jest dostępny, gdy robot znajduje się na stacji dokującej,

, wciskając dwukrotnie przycisk zasilania. Uwaga, ten tryb nie jest dostępny, gdy robot znajduje się na stacji dokującej, Wall follow, wciskając trzy razy przycisk zasilania.

Aby zatrzymać robota na chwilę podczas czyszczenia, należy wcisnąć przycisk zasilania. Natomiast, aby powrócił do stacji dokującej, wybieramy ikonkę domku, znajdującą się na panelu sterowania.

Korzystanie z aplikacji umożliwia wybór tych samych funkcji, tyle że z poziomu smartfona, a także udostępnia dodatkowe opcje, o których pisaliśmy powyżej.

CZYSZCZENIE ROBOTA

Jeśli chodzi o czyszczenie robota Tefal Explorer Serie 60 możemy stwierdzić, że nie jest to skomplikowana i trudna czynność. Poszczególne elementy urządzenia możemy łatwo odczepić od urządzenia i wyczyścić za pomocą dołączonej szczoteczki. Pojemnik na kurz o pojemności 0,4 L, który znajduje się pod pokrywą odkurzacza, możemy dodatkowo oczyścić pod bieżącą wodą, natomiast kurz z filtra także najlepiej oczyścić dołączoną miotełką. Należy regularnie usuwać włosy, sierść czy inne zabrudzenia, które zalegają na wszystkich elementach urządzenia. W zestawie znajdziemy również specjalne narzędzie to wyjmowania przedniego koła, w celu usunięcia zanieczyszczeń, które się pod nim zbierają. Warto także co jakiś czas przecierać suchą szmatką płytę przewodzącą oraz czujniki, aby zapobiegać gromadzeniu się kurzu.

Mop również daje się łatwo wyczyścić, wystarczy odpiąć go od nakładki i przepłukać pod bieżącą wodą lub uprać w 40 stopniach, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Do zestawu dołączono dodatkowy mop z mikrofibry, więc możemy go stosować wymiennie.

Wszystkie procedury czyszczenia zostały dokładnie opisane w instrukcji obsługi oraz są dostępne w aplikacji w zakładce Serwis. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Czyszczenie filtra

Czyszczenie szczotki centralnej

OCENA ROBOTA EXPLORER SERIE 60

Robot sprzątający Tefal Explorer Serie 60 nie zawiódł naszych oczekiwań. Świetnie poradził sobie z czyszczeniem trudno dostępnych miejsc zarówno w dzień, jak i w nocy. Dużym plusem jest to, że urządzenie nie boi się ciemnych miejsc czy cieni, a wjeżdżając pod łóżko, fotel czy szafki dokładnie zbiera zalegający tam kurz. Oczywiście, aby praca robota była skuteczna najlepiej zebrać wszystkie przedmioty, które mogłyby przeszkodzić w dotarciu do trudno dostępnych miejsc. Należy także uważać na pozostawione kable od ładowarek czy innych sprzętów - niestety robot nie posiada czujnika wykrywającego tego typu elementów, co może doprowadzić do wkręcenia się kabla w szczotki urządzenia. Najlepiej pozostawić jak najwięcej wolnej przestrzeni, bez żadnych "przeszkód", aby robot mógł swobodnie wykonać swoją pracę i wyczyścić wszystkie miejsca. Niestety może okazać się to dosyć uciążliwe, szczególnie w niewielkich mieszkaniach, z dużą ilością przedmiotów stojących na ziemi.

Robot nie zawiódł także podczas testowania czujników zapobiegającym upadkowi zarówno w trybie nawigacji metodycznej, jak i czyszczenia wzdłuż ścian. I chociaż jego poruszanie się przy krawędzi schodów może wyglądać groźnie, to możemy mieć pewność, że czujniki umieszczone na dolnej części urządzenia działają prawidłowo.

Rozwiązanie jednoczesnego odkurzania i mycia podłogi dobrze sprawdzi się na gładkich powierzchniach. Podczas naszych testów mieliśmy okazję sprawdzić, jak ta funkcja będzie działała na kafelkach oraz panelach. W tym przypadku również możliwe było ustawienie jednego z trzech trybów oraz wybór mocy, z którą miało działać urządzenie. Należy również zaznaczyć, że do czyszczenia mopem używamy wyłącznie wody, bez dodatku detergentów. Niestety robot miał problem z usunięciem większych, zaschniętych zabrudzeń, działając w trybie nawigacji metodycznej. Aby pozbyć się danego zabrudzenia należało uruchomić tryb czyszczenia miejscowego Spot. Mimo małych niedogodności, robot za pomocą mopa usunął zalegający kurz i odświeżył pomieszczenie.

Plusem jest również to, że w dołączonym zestawie akcesoriów otrzymujemy dodatkowy mop, który możemy stosować wymiennie, gdy poprzedni się zabrudzi. Jak zaznacza producent, boczne szczotki powinny być wymieniane co 6 miesięcy, ale oczywiście wiele zależy od stopnia używania sprzętu. Zaleca się, aby zamieszczony w pojemniku filtr wymieniać dwa razy w roku, przy regularnym czyszczeniu. Niestety nie otrzymaliśmy w zestawie dodatkowych egzemplarzy tych akcesoriów, ale bez problemu możemy je kupić na oficjalnej stronie sklepu Tefal. Cena za dwie szczotki boczne i nowy filtr to 65 zł. Natomiast zestaw, w którym znajduje się szczotka centralna i narzędzia do czyszczenia kosztuje 75 zł. Dodatkowe nakładki mopujące z mikrofibry (x2) można nabyć za 55 zł.

Wygodnym rozwiązaniem jest także mobilna aplikacja Tefal Robots, którą możemy pobrać ze sklepu Google Play lub App Store i za pomocą smartfona kontrolować pracę urządzenia z każdego miejsca w mieszkaniu, bez podchodzenia do robota i ręcznego programowania. Do tego mamy dostęp do dodatkowych funkcji oraz informacji na temat sprzętu. Bardzo pomocna okazuje się zakładka Serwis, w której znajdziemy szybkie instrukcje czyszczenia poszczególnych elementów urządzenia oraz przekierowanie do strony sklepu z akcesoriami. Poza tym, aplikacja jest bardzo prosta i intuicyjna w obsłudze.

*Podczas testowania aplikacji na jednym z telefonów natknęliśmy się na pewien problem związany z łącznością Wi-Fi i sparowaniem urządzenia z daną siecią. Wynikał on jednak z tego, że po zaakceptowaniu prośby o zezwolenie na połączenie z Wi-Fi, aplikacja nie zaakceptowała tego komunikatu i należało zrobić to przez przejście do ustawień zarządzania aplikacjami i tam dokonać zezwolenia na połączenie urządzenia z daną siecią. Po wykonaniu tej czynności aplikacja była w pełni aktywna do działania.

Tefal Explorer Serie 60 to robot sprzątający posiadający wiele ciekawych rozwiązań oraz funkcji, które idealnie sprawdzą się zarówno w większych, jak i mniejszych mieszkaniach, gdzie zbiera się sporo kurzu. To z pewnością dobre rozwiązanie dla alergików - odkurzacz posiada filtr, który zatrzymuje 99,9% zanieczyszczeń, a funkcja wygodnego mycia podłogi zapewnia dłużą świeżość wyczyszczonej powierzchni. Jednym z największych plusów jest oczywiście wysokość robota, dzięki której wjedzie on pod bardzo niskie meble. Do zalet zaliczamy także wygląd urządzenia - matowa, biała obudowa dobrze prezentuje się wśród pozostałych elementów wyposażenia wnętrza. Robot sprzątający firmy Tefal nie zawiódł naszych oczekiwań i z pewnością warto pomyśleć o zakupie tego mobilnego urządzenia.

Obecnie robot kosztuje 1 499 zł. Można go kupić TUTAJ.