THQ Nordic kupiło twórców Darskiders 3 - studio Gunfire Games

THQ Nordic na kolejnych zakupach. Europejski wydawca i producent poinformował właśnie, że nabył trzy kolejne zespoły, w tym twórców Darskiders 3 - Gunfire Games.

THQ Nordic zaprezentowało dzisiaj raport finansowy, który oprócz nudnych cyferek ujawnił nam sporo na temat przyszłości i działań wydawcy. Producent nabył trzy nowe studia: złożone z weteranów nieistniejącego już Vigil Games - Gunfire Games (Darksiders 3, Chronos, Remnant: From the Ashes), ekspertów od gier wyścigowych - Milestone srl (MotoGP, MXGP, Ride) oraz niewielkie studio Goodbye Kansas Game Invest.

Ciekawostką jest, że Gunfire Games współpracowało z THQ Nordic jako niezależne studio przy pracach nad Darksiders 3. Co więcej, zespół właśnie szykuje się do swojej kolejnej wielkiej premiery Remnant: From the Ashes (20 sierpnia), którą wydaje Perfect World Entertainment. W komunikacie prasowym nie podano ile THQ zapłaciło za studio Gunfire Games, ale Lars Wingefors - CEO THQ Nordic, zdradził, że koszt zakupu zwróci się jego firmie w ciągu 3-4 lat.

Sporym zaskoczeniem jest też nabycie włoskiego studia Milestone, które od momentu założenia (w 1994 roku) pozostawało niezależne i skupiało się na tworzeni gier wyścigowych. Swojego zadowolenia z nowego zespołu nie ukrywał, wspomniany już, Lars Wingefors.

Milestone opracowuje gry wyścigowe od 25 lat i jest dziś liderem gatunku gier wyścigowych jednośladów. Mając 50 opracowanych gier od początku swojego istnienia, 8 milionów egzemplarzy sprzedanych od 2013 i pięć gier w fazie rozwoju jestem przekonany, że Milestone będzie nadal odnosić sukcesy w przyszłości. Z radością witam Luisę i jej doświadczony zespół w grupie THQ Nordic. - Lars Wingefors

THQ Nordic wydało na zakup studia Milestone 55,8 miliona euro, kwota ta może zwiększyć się w zależności od licznych zmiennych o kolejne 37,6 miliona euro.

źródło: thqnordic