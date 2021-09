THQ Nordic pokaże 6 nowych gier. Pokaz zapowiada się fantastycznie

THQ Nordic będzie niebawem świętować swoje dziesięciolecie. Z tej okazji już 17 września odbędzie się specjalny pokaz. Poprowadzi go Geoff Keighley, producent The Game Awards. Podczas eventu firma zaprezentuje 6 nowych gier. Możemy spodziewać się także powrotu serii, na które gracze czekali od bardzo dawna.

Na pewno zobaczymy nowości związane z Elex 2, być może poznamy datę premiery. Dowiemy się także nieco więcej na temat Expeditions: Rome oraz zobaczymy materiał z rozgrywki.

To celebrate our 10th anniversary, we are throwing a digital party!



Join us for the first, official THQ Nordic digital showcase event on September 17th at 9 pm CEST / 12 PM PST / 8 PM BST / 10 PM MSK on YouTube, Twitch, and Steam. pic.twitter.com/V6PG3Y7k4d