THQ Nordic ujawniło gry, które pokaże podczas Gamescom 2019, będą niespodzianki!

Europejski wydawca - THQ Nordic, zaprezentował listę produkcji, które będą dostępne dla odwiedzających targi Gamescom w Kolonii.

Targi E3 2019 już za nami, więc pora szykować się na europejskie targi Gamescom 2019. THQ Nordic ujawniło produkcje, które zabierze do Kolonii. Wśród ujawnionych gier warto wyróżnić:

Biomutant (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Desperados III (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) Darksiders Genesis (PS4, Xbox One, Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Switch, PC) Destroy All Humans! (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Wszystkie powyższe produkcje będą w pełni grywalne, oznacza to, że goście targów Gamescom będą mogli sami przetestować nadchodzące gry THQ Nordic. To jednak nie wszystkie wieści jakie napływają do nas z obozu wydawcy. Ujawniono również, że w Kolonii zaprezentowane zostaną aż cztery nowe produkcje! Trzy z nich zostaną pokazane za zamkniętymi drzwiami jedynie przedstawicielom prasy, a jeden doczeka się publicznej prezentacji.

Tegoroczna edycja targów Gamescom odbędzie się w dniach 20 - 24 sierpnia, jednak już w poniedziałek 19 sierpnia o godzinie 20:00 odbędzie się transmisja na żywo, oficjalnie otwierająca wydarzenie. Jak potwierdzili przedstawiciele THQ Nordic, to właśnie na niej poznamy jeden z nowych tytułów wydawcy.

THQ Nordic w ostatnich latach zbudowało znakomite portfolio, stawiając przy tym często na niewielkie, ale utalentowane zespoły, jak również na dawno zapomniane marki. Warto tu przypomnieć, że tylko w ciągu ostatnich miesięcy THQ Nordic przejęło takie studia jak: Piranha Bytes (seria Gothic, Risen), Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance) czy cały dorobek Deep Silver/Koch Media (Metro, Saints Row, Dead Island). Jak do tego dodamy inwestycje w poszczególne marki jak choćby: Kingdoms of Amalur, Alone in the Dark czy Act of War, to maluje nam się obraz jednego z najciekawszych wydawców na rynku.