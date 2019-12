TIDAL dodaje wsparcie dla Dolby Atmos

TIDAL w dalszym ciągu kładzie nacisk na jakość odtwarzanych utworów.

TIDAL to serwis streamingowy muzyki, który na pierwszy rzut oka wygląda i działa identycznie, jak konkurencja. Tym, co wyróżnia TIDAL'a od innych podobnych usług jest fakt, że serwis ten umożliwia odtwarzanie muzyki w wysokiej jakości oraz bezstratnych formatach.

Źródło: tidal

Przyczyną nacisku na oferowanie utworów wysokiej jakości jest fakt, że przedsiębiorstwo Project Panther Ltd odpowiedzialne za serwis TIDAL jest własnością amerykańskiego rapera Jay'a-Z.

TIDAL stale udoskonala zarówno aplikacje kliencką, bibliotekę utworów, jak również jakość odtwarzanej muzyki. Kolejnym wielkim krokiem do polepszenia jakości dla subskrybentów usługi jest implementacja standardu Dolby Atmos.

Dolby Atmos to nazwa handlowa zupełnie nowej technologii odtwarzania dźwięku przestrzennego. To stosunkowo nowy standard, który został opracowany w 2012 roku.

Technologia ta na początku implementowana była w salach kinowych. Stopiono rozszerzono ją na większe spektrum urządzeń takich, jak systemy kina domowego, car audio, smartfony i laptopy.

Obecnie Dolby Atmos zostało wdrożone do serwisu streamingowego TIDAL i pozwala cieszyć się muzyką w jeszcze wyższej jakości. Od teraz aplikacja TIDAL automatycznie sprawdza, czy w bazie danych zapisano utwór kompatybilny z technologią Dolby Atmos. Aplikacja sygnalizuje logiem Dolby Atmos, kiedy odtwarzany jest utwór zapisany w kompatybilnym formacie.

Niestety Dolby Atmos nie będzie dostępne dla wszystkich subskrybentów usługi. Z najnowszej zdobyczy skorzystać będą mogli jedynie posiadacze subskrypcji TIDAL Hi-Fi. Kolejnym ograniczeniem jest liczba kompatybilnych urządzeń. Obecnie TIDAL wspiera Dolby Atmos jedynie na urządzeniach z systemem operacyjnym Android. Utwory muszą pochodzić z jednej z dwóch wytwórni - Universal Music Group lub Warner Music Group.

W chwili obecnej z Dolby Atmos można skorzystać słuchając utworów Ariany Grande, grupy The Weekend oraz wielu innych.

TIDAL ogłosił, że aktywnie współpracuje z innymi wytwórniami, aby szybko rozszerzyć portfolio muzyczne kompatybilne z technologią Dolby Atmos. Większa ilość utworów ma być dostępna w 2020 roku.

Źródło: tidal

Przypominamy, że TIDAL dostępny jest w dwóch płatnych planach. Tańszy z nich Premium kosztuje 19,99 zł miesięcznie i oferuje dostęp do całej biblioteki w jakości HD. Droższa wersja Hi-Fi za 39,99 zł miesięcznie oferuje dostęp do utworów w bezstratnej jakości Hi-Fi. To właśnie ten plan taryfowy umożliwi wykorzystanie Dolby Atmos.

TIDAL dostępny jest także w planach rodzinnych dla sześciu osób za 29,99 zł miesięcznie (Premium) oraz 59,99 zł miesięcznie (Hi-Fi). Studenci mogą skorzystać z 50 procentowej zniżki.

Źródło: phonearena.com