TLC pracuje nad telefonem z rozsuwanym ekranem

Rozsunięcie ekranu spowoduje, że będzie miał rozmiar wyświetlacza tableta. Co wiemy o nowym urządzeniu TLC?

W obszarze składanych telefonów już pojawiło się kilka odmiennych koncepcji ich tworzenia - wystarczy porównać modele Motorola Razr i Galaxy Z Flip - a nowe wciąż czekają na odkrycie. Jednym z takich odkrywców okazuje się być TLC, które pracuje obecnie nad ciekawym smartfonem. Nie będzie on składany, ale będzie miał możliwość rozsunięcia ekranu, co zmieni telefon w tablet. Jego rendery pokazały się w serwisie Cnet. W normalnej formie mamy do czynienia z "klasycznym" smartfonem, jednak pod jego wyświetlaczem znajduje się drugi, takiej samej wielkości. Po jego wysunięciu oba zostają ze sobą połączone, a obraz rozszerzony na całą powierzchnię. Oczywiście ten wysuwany musi mieć jakąś ochronę tyłu, aby nie był narażony na uszkodzenia.

Rendery pokazują, że wyświetlacz to waterfall - rozlewa się na boki. Z tyłu mamy stabilne miejsce na obiektywy aparatu tylnego i jak widzimy - będą trzy oraz towarzyszy im sensor. Rozwiązanie, nad którym pracuje TLC, ma sporo zalet. Po rozłożeniu ekranu wystarczy tylko, aby używana aplikacja rozpoznała nową rozdzielczość i zmieniła swoje rozmiary tak, aby dopasować się do nowej. Prawdopodobnie TLC wprowadzi w firmware mechanizm umożliwiający taką automatyczną zmianę. Sam design urządzenia opiera się na TLC 10 Pro. Jego prototyp miał zostać zaprezentowany podczas Mobile World Congress 2020. Niestety, z powodu odwołania targów nie wiemy, kiedy producent oficjalnie go pokaże.

Źródło: Cnet