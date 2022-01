TOP 10: Najbardziej wyczekiwane filmy 2022 roku!

Zwariowany świat Doktora Strange'a? Kolejne przygody Thora? Czy może powrót na fantastyczną Pandorę w "Avatarze 2"? Oto dziesięć filmów, na które warto czekać w 2022 roku!

Czasem można się zagubić w ogromnej ilości zapowiadanych filmów i tego, czy trafiają one do kin, czy są może ekskluzywnymi propozycjami któregoś giganta streamingu. Niezależnie od tego, gdzie będą one dostępne, 2022 rok zapowiada się wyjątkowo obiecująco dla kinomaniaków.

Możemy bowiem liczyć na premiery wielu hitowych produkcji pochodzących prosto z Hollywood. W naszym zestawieniu znajdziecie jednak także filmy rodem z Wielkiej Brytanii, ponieważ także Brytyjczycy od lat są w stanie tworzyć świetne filmy. Mamy nadzieję, że przedstawiona poniżej lista zadowoli wielu z was, pomoże w ułożeniu kalendarza i nie ominięciu żadnej z przyszłorocznych premier.

Tytuły przedstawione w poniższym artykule są subiektywnym wyborem autora. Jeżeli jesteście zdania, że któregoś filmu nie powinno tutaj być, bądź uważacie, że jakaś premiera jest ważniejsza od wymienionych, to gorąco zachęcamy do dyskusji pod facebookowym postem z tym artykułem!

Przejdźmy jednak do właściwej części artykułu, czyli wybranej przez nas listy dziesięciu najbardziej oczekiwanych filmów 2022 roku!

King's Man: Pierwsza misja

"King's Man: Pierwsza misja" będzie jedną z pierwszych kinowych premier tego roku. Film wyreżyserowany przez Matthew Vaughna będzie prequelem dwóch filmów spod znaku Kingsman, które pojawiły się w 2014 oraz 2017 roku. Przedstawione w nowej produkcji wydarzenia pokażą nam początki pierwszej na świecie niezależnej agencji wywiadowczej i przeniosą do początku XX wieku, kiedy pierwszy z Kingsmanów (w tej roli Ralph Fiennes) będzie starał się pokrzyżować plany wywołania globalnego konfliktu.

Pierwsze dwa filmy z cyklu charakteryzowały się kapitalną oprawą wizualną oraz kostiumami (przede wszystkim szytymi na miarę garniturami), które chociaż trochę wyróżniały je od innych podobnych sobie produkcji. Uwagę przykuwały także wzajemne relacje pomiędzy Eggsy'm (Taron Edgerton), Galahadem (Colin Firth) oraz Merlinem (Mark Strong). Brak tych postaci jest w moim odczuciu sporym minusem, ale ramy położenie czasowe filmu niejako to wymusza.

Czym byłby jednak dobry film bez barwnego złoczyńcy - do czego z resztą bezpośrednio nawiązywano w pierwszej części. W tych rolach do tej pory wystąpili Samuel L. Jackson (Richmond Valentine w "Kingsman: Tajne służby") oraz Julianne Moore (Poppy w "Kingsman: Złoty Krąg"). Liczę jedynie na to, że prequel dorówna poziomem dwóm pierwszym częściom.

Kraj produkcji : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone

: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Reżyseria : Matthew Vaughn

: Matthew Vaughn Scenariusz : Matthew Vaughn, Karl Gajdusek

: Matthew Vaughn, Karl Gajdusek Gatunek : akcja, komedia kryminalna

: akcja, komedia kryminalna Obsada : Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Daniel Brühl, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Charles Dance

: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Daniel Brühl, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Charles Dance Data premiery: 5 stycznia 2022

Zaułek koszmarów

Już samo nazwisko reżysera powinno wystarczyć, aby zachęcić do seansu "Zaułka koszmarów". Jest nim nie kto inny jak Guillermo del Toro, którego możemy znać z oscarowego "Kształtu wody".

Jeżeli dołożymy do tego gwiazdorską obsadę i trzymającą w napięciu fabułę, otrzymamy niemal pewny hit. Bradley Cooper wciela się w Stantona Carlisle'a, który uważa się za medium i twierdzi, że posiada specjalne zdolności, które pozwalają mu na czytanie w ludzkich myślach i przepowiadanie przyszłości. Okazuje się być jednak sprawnym oszustem. Sprawy komplikują się jednak, w momencie, w którym poznaje piękną psycholog Lilith Ritter (w tej roli Cate Blanchett), która okazuje się być jeszcze bardziej niebezpieczna od niego.

Film jest remake'm klasycznej produkcji "Nightmare Alley" z 1947 roku, opowiadającego niemal taką samą historię. Stąd też charakterystyczna dla tamtego okresu scenografia. Na pierwszych zwiastunach możemy także wyczuć gęstą atmosferę, która powinna utrzymać nas w napięciu przez cały seans.

Kraj produkcji : Stany Zjednczone

: Stany Zjednczone Reżyseria : Guillermo del Toro

: Guillermo del Toro Scenariusz : Kim Morgan, Guillermo del Toro

: Kim Morgan, Guillermo del Toro Gatunek : dramat, kryminał, thriller

: dramat, kryminał, thriller Obsada : Bradley Cooper, Toni Collette, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Defoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Mary Steenburgen

: Bradley Cooper, Toni Collette, Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Defoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Mary Steenburgen Data premiery: 28 stycznia 2022

Uncharted

Fanom elektronicznej rozgrywki nie trzeba przedstawiać tego tytułu zbyt obszernie. Cykl gier przygodowych od studia Naughty Dog jest niezwykle popularny i bardzo wysoko oceniany. Nie dziwi nas więc fakt, że w końcu podjęto prace nad stworzeniem filmu ze znanymi z nich postaciami i wątkami.

W głównych rolach Nathana Drake'a oraz Victora "Sully'ego" Sullivana wystąpią Tom Holland ("Spider-Man", "Niemożliwe", "Diabeł wcielony") oraz Mark Wahlberg ("Transformers", "Strzelec", "Infiltracja"). Obaj aktorzy mają odpowiednie doświadczenie w filmach przygodowych i kinie akcji, a w opublikowanych dotąd zwiastunach możemy zobaczyć relację, jaka będzie ich łączyła. Możemy więc spodziewać się wielu interesujących i humorystycznych interakcji pomiędzy nimi. Możemy także spodziewać się oprawy wizualnej i dźwiękowej na najwyższym poziomie.

Fabuła "Uncharted" będzie skupiać się na poszukiwaniu El Dorado i ukrytego w nim skarbu, którego wartość szacowana jest nawet na 5 miliardów dolarów. Stawka jest więc wysoka.

Kraj produkcji : Stany Zjednczone

: Stany Zjednczone Reżyseria : Ruben Fleischer

: Ruben Fleischer Scenariusz : Art Marcum, Rafe Judkins, Matt Holloway

: Art Marcum, Rafe Judkins, Matt Holloway Gatunek : przygodowy, akcja

: przygodowy, akcja Obsada : Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali

: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali Data premiery: 11 lutego 2022

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a

Kto z was nie zna Harry'ego Pottera i nie czekał na list z Hogwartu, niech śmiało przejdzie do następnej pozycji na naszej liście. Magiczny świat stworzony przez J.K. Rowling zyskał miliony fanów na całym świecie. Film będzie zwieńczeniem trylogii "Fantastyczne zwierzęta" Davida Yatesa. Reżyser ten odpowiedzialny był także za powstanie czterech ostatnich filmów z serii "Harry Potter", więc fani uniwersum doskonale znają jego pracę.

Moje oczekiwanie na ten film zakłóciła jednak jedna ważna wiadomość, a mianowicie taka, że Johnny Depp nie powróci do roli Gellerta Grindelwalda. Aktor pasował do niej niemal idealnie, a jego gra nadała tej postaci odpowiedniego wyrazu i charakteru. Zamiast niego w ostatniej części trylogii wystąpi Mads Mikkelsen. Duńczyk jest świetnym aktorem, jednak z pewnością zobaczymy zupełnie inne oblicze Grindelwalda, niż miało to miejsce w poprzedniej części.

Fabuła filmu będzie także rozgrywać się wokół dużo poważniejszej kwestii. Gellert Grindelwald chce powiem rozpocząć ostateczną wojnę z mugolami (istotami niemagicznymi) oraz opanować świat czarodziejów. Albus Dumbledore po raz kolejny musi więc prosić o pomoc swoich najwierniejszych przyjaciół.

Kraj produkcji : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone

: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Reżyseria : David Yates

: David Yates Scenariusz : J.K. Rowling, Steve Kloves

: J.K. Rowling, Steve Kloves Gatunek : fantasy, przygodowy

: fantasy, przygodowy Obsada : Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Richard Coyle

: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Ezra Miller, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Richard Coyle Data premiery: 8 kwietnia 2022

Gra fortuny

Guy Ritchie oraz Jason Statham? Już to połączenie powinno przekonać was, że warto obejrzeć "Grę fortuny". Filmy brytyjskiego reżysera łączą w sobie szybkie sceny akcji, specyficzne poczucie humoru oraz nieoczywistych antagonistów.

Tym razem głównym złym zostanie Hugh Grant. Aktor znany przede wszystkim z ról komediowych i dramatycznych wystąpił już w niedawnej produkcji Guya Ritchiego: "Dżentelmeni". Reżyser współpracował już także z Jasonem Stathamem, wcielającego się w agenta Orsona Fortune, który musi zablokować nielegalny handel bronią. Pomóc ma mu w tym... gwiazda Hollywood, Danny Francesco.

W obsadzie znajdziemy także Aubrey Plazę, Josha Hartnetta, Cary'ego Elwesa, czy Bugzy'ego Malone'a. Gotowi do gry?

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Chiny

: Stany Zjednoczone, Chiny Reżyseria : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Scenariusz : Ivan Atkinson, Marn Davies

: Ivan Atkinson, Marn Davies Gatunek : akcja, kryminalny, szpiegowski

: akcja, kryminalny, szpiegowski Obsada : Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone, Peter Ferdinando, Eugenia Kuzmina, Lourdes Faberes

: Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone, Peter Ferdinando, Eugenia Kuzmina, Lourdes Faberes Data premiery: 1 kwietnia 2022

Wiking

Robert Eggers, reżyser świetnego "The Lightouse" powraca z kolejną produkcją. Także i tutaj nie zabraknie osobistych dramatów, które tym razem staną się jednak pretekstem do dużo poważniejszego konfliktu.

Przeniesiemy się bowiem na terytorium dziesięciowiecznej Islandii. Film opowie historię młodego księcia Wikingów: Amletha, którego ojciec został zamordowany, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. Młodzian przysięga zemścić się na swoim wuju, czyli mordercy ojca. Średniowiecze, Wikingowie, wątek zemsty: mamy przepis na sukces.

Jeżeli nie przekonała was jeszcze fabuła, to być może zrobi to rzut oka na obsadę aktorów. Ta naszpikowana jest hollywoodzkimi gwiazdami. W głównej roli zobaczymy Alexandra Skarsgårda. Towarzyszyć będą mu Claes Bang, Nicole Kidman, Ana Taylor-Joy, Ethan Hawke oraz Willem Dafoe. Zachęceni? Premiera w kinach już w kwietniu!

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone, Wielka Brytania

: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania Reżyseria : Robert Eggers

: Robert Eggers Scenariusz : Robert Eggers, Sjón Sigurdsson

: Robert Eggers, Sjón Sigurdsson Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk

: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk Data premiery: 22 kwietnia 2022

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) będzie musiał wypić piwo, które sam nawarzył w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu".

Zmieniony niedawno tytuł filmu wpisuje się w ostatnią narrację i wydarzenia w uniwersum Marvela. Multiwersum pojawiło się w "Lokim", na dobre zagościło w ostatnim filmie o Peterze Parkerze, a kolejne produkcje studia także będą rozwijać ten koncept, o którym sam Doktor Strange mówi, że wiemy zatrważająco niewiele. Wygląda na to, że największym zagrożeniem dla znanego czarodziejowi uniwersum będzie... on sam.

W filmie ponownie zobaczymy Wonga (Benedict Wong), Mordo (Chiwetel Ejiofor) oraz dr Christine Palmer (Rachel McAdams). Na naszych ekranach pojawi się także znana fanom uniwersum Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Nie zabraknie jednak nowych bohaterów. Po raz pierwszy zobaczymy najnowszą bohaterkę Marvela: Americę Chavez (Xochitl Gomez).

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Sam Raimi

: Sam Raimi Scenariusz : Jade Halley Bartlett, Michael Waldron

: Jade Halley Bartlett, Michael Waldron Gatunek : science fiction, komiksowy, przygodowy

: science fiction, komiksowy, przygodowy Obsada : Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Xochitl Gomez

: Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Xochitl Gomez Data premiery: 6 maja 2022

Thor: Love and Thunder

Informacja o tym, że reżyserem kolejnej części przygód Boga Piorunów będzie Taika Waititi z pewnością ucieszyła wielu fanów Thora. Wyreżyserowany przez Nowozelandczyka "Rangarok" był powiewem świeżości w mrocznym świecie, jaki pozostawiła po sobie poprzednia część. Jeżeli do tego zwariowanego duetu dołożymy równie zwariowanych Strażników Galaktyki, to możemy spodziewać się świetnej zabawy w trakcie seansu.

Do obsady powróciła Natalie Portman, której nie widzieliśmy w poprzedniej części. Jej rola ma być jednak niezwykle ważna, ponieważ film pokaże, jak doktor Jane Foster staje się The Mighty Thor. Będzie ona kolejną postacią zdolną do kontroli nad Mjollnirem.

Studio póki co nie uraczyło nas oficjalnym zwiastunem produkcji. Wiemy jednak, że już w połowie ubiegłego roku zakończył się proces nagrywania materiału filmowego. Możemy więc spodziewać się, że zapowiedź "Thor: Love and Thunder"pojawi się w najbliższych tygodniach.

Fot. Marvel Studios

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Taika Waititi

: Taika Waititi Scenariusz : Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson

: Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson Gatunek : fantastyczny, komiksowy, przyygodowy

: fantastyczny, komiksowy, przyygodowy Obsada : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Dave Bautista

: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Taika Waititi, Tessa Thompson, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Dave Bautista Data premiery: 8 lipca 2022 roku

Na noże 2

Detektyw Benoit Blanc badający kolejną sprawę tajemniczego morderstwa? Jesteśmy jak najbardziej na tak!

Rian Johnson ponownie zasiądzie na fotelu reżysera, a charyzmatyczny detektyw ponownie będzie musiał rozwikłać kolejną niezwykle trudną sprawę. Pierwsza część "Na noże" pełna była barwnych postaci i jeszcze barwniejszych relacji, które je łączyły. Ponad nimi wyrósł jednak charakter i spryt detektywa, który badał zagadkę śmierci nestora rodu Drysdale'ów.

Obok Daniela Craiga, który ponownie zagra Benoit Blanca, w filmie "Na noże 2" ujrzymy Kate Hudson, Kathryn Hahn, Dave'a Bautistę, Janelle Monae, Lesliego Odoma Jr, Edwarda Nortona, Jessicę Henwick i Ethana Hawke. Obsada sequela wygląda więc równie obiecująco, co pierwszej części "Na noże" z 2019 roku.

Gdzie tym razem uda się Benoit Blanc? Tego póki co wiemy. Wiemy jednak, że za produkcję dwóch kolejnych części odpowiedzialny jest Netflix. Film ma mieć premierę w drugiej połowie 2022 roku, jednak dokładna data nie jest jeszcze znana.

Fot. Monolith Films

Kraj produkcji : Stany Zjednczone

: Stany Zjednczone Reżyseria : Rian Johnson

: Rian Johnson Scenariusz : Rian Johnson

: Rian Johnson Gatunek : kryminał, dramat, komedia

: kryminał, dramat, komedia Obsada : Daniel Craig, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Janelle Monae, Edward Norton, Ethen Hawke, Jessica Henwick, Leslie Odom Jr.

: Daniel Craig, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Dave Bautista, Janelle Monae, Edward Norton, Ethen Hawke, Jessica Henwick, Leslie Odom Jr. Data premiery: druga połowa 2022 roku

Avatar 2

Na powrót na Pandorę czekamy już grubo ponad dekadę, jednak nasze oczekiwanie ma dobiec końca w tym roku. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli Jamesa Camerona, to film trafi do kin pod koniec 2022 roku.

Grafika koncepcyjna. Źródło. 20th Century Fox

Pierwsza część "Avatara" wciąż może pochwalić się tytułem najbardziej dochodowego filmu w historii kina. I absolutnie nie można się temu dziwić. Kto nie widział "Avatara" na kinowym ekranie w 3D, ten stracił bardzo dużo. Film oglądało się po prostu świetnie. Piękny świat, fantastyczne flora i fauna tworzyły świetne połączenie. Jeżeli dodamy do tego nieoczywiste przesłanie o ratowaniu planety przed nami samymi, mamy przepis na hit.

W kolejnej odsłonie ten temat także zostanie poruszony, jednak w nieco innym kontekście. Z gęstych dżungli Pandory przeniesiemy się na wybrzeża jej oceanów i pod ich powierzchnię. Ponownie zobaczymy Jake'a Sully'ego (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldana), którzy założyli rodzinę i wiodą spokojne życie. Ten spokój zostanie jednak zakłócony.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : James Cameron

: James Cameron Scenariusz : James Cameron

: James Cameron Gatunek : science fiction

: science fiction Obsada : Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Oona Chaplin

: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis, Oona Chaplin Data premiery: koniec 2022 roku

Warto jednak pamiętać, że to wciąż nie wszystko. W tym roku na ekrany kin trafi o wiele więcej produkcji, które z pewnością warto będzie zobaczyć na dużym ekranie. Wśród nich warto wymienić takie tytułu, jak "Black Adam" i debiut Dwayne'a Johnsona w DCEU, "Batmana", :Jurassic World", "Czarną Panterę: Wakanda Forever", "Morbiusa", "355", "Buzza Astrala", "Moonfall"... i tak można byłoby wymieniać jeszcze długo.

Jedno jest jednak pewne: obecny rok zapowiada się dla kinomaniaków wyjątkowo ciekawie. Nie można jednak zapomnieć, że w kalendarzu na drugą połowę 2022 roku wciąż znajdziemy wiele pustych miejsc, więc ta i tak atrakcyjna lista może powiększyć się jeszcze bardziej.