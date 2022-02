TOP 10: Najbardziej wyczekiwane seriale 2022 roku!

Są wśród nas fani uniwersów Marvela, Gwiezdnych Wojen, Gry o Tron oraz Wiedźmina? Jeżeli tak, to nadchodzące miesiące będą dla was pełne wrażeń. Sprawdźcie nasze zestawienie najciekawszych seriali 2022 roku!

Najbliższe miesiące obfitują nie tylko w wiele premier filmowych, spośród których staraliśmy się wybrać te najciekawsze, ale także w niezliczoną ilość seriali, które co chwilę pojawiają się w ofercie wybranych platform streamingowych. Abonenci Netflixa, Amazon Prime, czy HBO GO mogą już szykować się na kolejne nowości. Nie możemy także zapominać o tym, że już wkrótce czekają nas debiuty zarówno HBO Max, jak i Disney+ na polskim rynku.

Z pewnością będziemy mogli więc wybierać spośród ogromnej liczby serialowych nowości. Na co jednak warto się zdecydować? Postanowiłem wybrać dziesięć propozycji, na które z pewnością będziecie chcieli zwrócić swoją uwagę. W zestawieniu znajdziecie zarówno seriale, które zadebiutują w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, ale także serie, które powracają na nasze ekrany z nowymi odcinkami.

Nowe seriale:

"Ród Smoka"

Najnowsza produkcja stacji HBO ponownie przeniesie nas w magiczny i niebezpieczny świat, stworzony przez George'a R.R. Martina. Po sukcesie, jakim niewątpliwie okazała się "Gra o Tron" jedynie kwestią czasu była ekranizacja kolejnych powieści brytyjskiego pisarza. Ostatecznie padło na opublikowane w 2018 roku "Ogień i krew". Ta wydana w dwóch tomach powieść przeniesie nas do Westeros na ok. 300 lat przed wydarzeniami znanymi z Pieśni Lodu i Ognia. W serialu przedstawiona zostanie historia Aegona Zdobywcy, pierwszego króla Westeros z rody Targaryenów, okres wielkiego Podboju Aegona oraz losy dynastii w kolejnych latach.

Serial ma zadebiutować wiosną tego roku, jednak stacja póki co nie podała konkretnego daty premiery pierwszego odcinka. Wedle ostatnich plotek została ona wyznaczona na 3 kwietnia. Dostępny będzie w ofercie platformy HBO Max.

Więcej o "Rodzie Smoka" dowiecie się z naszego artykułu o tej produkcji.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Ryan J. Condal, Miguel Sapochnik, George R.R. Martin

: Ryan J. Condal, Miguel Sapochnik, George R.R. Martin Gatunek : fantasy, dramat

: fantasy, dramat Obsada : Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Graham McTavish, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabian Frankel

: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Graham McTavish, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabian Frankel Data premiery : wiosna 2022

: wiosna 2022 Platforma: HBO Max

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Stacja Amazon Prime przygotowuje pierwszy aktorski serial, który umieszczony zostanie w Śródziemiu. Świata "Władcy Pierścieni" nie trzeba zapewne nikomu przedstawiać. To niesamowicie rozbudowane uniwersum zapoczątkowane zostało jeszcze przed drugą wojną światową przez angielskiego pisarza J.R.R. Tolkiena i doczekało się już wielu ekranizacji na wielkim ekranie. Największy udział miał w nich do tej pory Peter Jackson, który pracował zarówno nad trylogią "Władca Pierścieni", jak i "Hobbit".

Co wiemy o nowej produkcji, nad którą pracuje Amazon? Zaczynając w czasach względnego pokoju, śledzimy losy postaci, którym przyszło zmierzyć się ze złem powracającym do Śródziemia. Od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy Lindonu i zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenoru, aż po najdalsze zakątki mapy - oto opowieść o krainach i bohaterach, których dziedzictwo przetrwa długo po ich odejściu - tak serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" zapowiada Amazon.

Premiera pierwszego, ośmioodcinkowego sezonu została zapowiedziana na 2 września 2022.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Patrick McKay, John D. Payne

: Patrick McKay, John D. Payne Gatunek : fantasy, przygodowy

: fantasy, przygodowy Obsada : Robert Aramayo, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Maxim Baldry, Owain Arthur, Nazanin Boniadi

: Robert Aramayo, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Markella Kavenagh, Ema Horvath, Maxim Baldry, Owain Arthur, Nazanin Boniadi Data premiery : 2 września 2022

: 2 września 2022 Platforma: Amazon Prime

"Wikingowie: Walhalla"

Kto z was został fanem oryginalnego serialu "Wikingowie", którego producentem była stacja History, ten z pewnością powinien zaznaczyć w kalendarzu datę 25 lutego 2022 roku. Właśnie wtedy w ofercie Netflix pojawi się produkcja "Wikingowie: Walhalla". Jest ona bezpośrednim nawiązaniem do oryginalnego serialu, który także możemy oglądać na platformie Netflix. Wydarzenia przedstawione w nadchodzącej serii będą działy się około sto lat po zakończeniu "Wikingów". Będą one łączyły w sobie prawdę historyczną z dramatem oraz wieloma scenami akcji.

Akcja serialu „Wikingowie: Walhalla” toczy się ponad 1000 lat temu, na początku XI wieku, i opowiada o legendarnych przygodach najsłynniejszych wikingów, czyli Leifa Erikssona, jego ognistej i zawziętej siostry Freydis Eriksdotter oraz ambitnego nordyckiego księcia Haralda Sigurdssona. Gdy napięcie między wikingami i angielską rodziną królewską sięga krwawego zenitu, a sami wikingowie ścierają się między sobą z powodu sprzecznych wierzeń chrześcijańskich i pogańskich, ta trójka wyrusza w epicką podróż przez oceany i pola bitewne, od Kattegat do Anglii i dalej, aby walczyć o przetrwanie i chwałę.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Jeb Stuart

: Jeb Stuart Gatunek : dramat, historyczny

: dramat, historyczny Obsada : Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Johannes Haukur Johannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin, David Oakes

: Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Johannes Haukur Johannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin, David Oakes Data premiery : 25 lutego 2022

: 25 lutego 2022 Platforma: Netflix

"Moon Knight"

Marvel Studios nie zamierza zwalniać tempa. W 2022 roku możemy spodziewać się premier wielu filmów i seriali. Pierwszym z nich ma być sześcioodcinkowy "Moon Knight" z Oscarem Isaac'iem w roli głównej.

Co wiemy o tej produkcji? Moon Kinght jest postacią stworzoną przez Douga Moencha, która pojawiła się w wielu komiksach Marvela. W serialu zobaczymy losy Marca Spectora, który za dnia stara się poradzić ze schizofrenią i kontrolować wiele osobowości, a nocą kontrolę nad jego ciałem

Serial będzie składał się z sześciu odcinków. Wszystkie z nich dostępne będą w ofercie platformy Disney+. Premiera pierwszego z nich odbędzie się 30 marca 2022 roku. Platforma będzie dostępna w Polsce latem tego roku.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Mohamed Diab, Justin Benson, Aaron Moorhead

: Mohamed Diab, Justin Benson, Aaron Moorhead Gatunek : komiksowy, akcja, fantasy

: komiksowy, akcja, fantasy Obsada : Oscar Isaac, May Calamawy, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, Lucy Thackeray

: Oscar Isaac, May Calamawy, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, Lucy Thackeray Data premiery : 30 marca 2022

: 30 marca 2022 Platforma: Disney+

"Kim jest Anna?"

Kolejny z seriali Netflix, będzie jedną z pierwszych premier tego roku z naszej listy. Jego gwiazdą ma być znana ze świetnej kreacji Ruth Langmore w serialu "Ozark" Julia Garner.

Serial „Kim jest Anna?” to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.

Odpowiedź na pytanie "Kim jest Anna?" poznamy już niedługo. Premiera serialu będzie bowiem miała miejsce już 11 lutego. Właśnie wtedy w ofercie Netflix pojawi się dziewięć odcinków pierwszego sezonu serialu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Shonda Rhimes

: Shonda Rhimes Gatunek : dramat

: dramat Obsada : Julia Garner, Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Jeff Perry, Terry Kinney, Anna Deavere Smith

: Julia Garner, Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Jeff Perry, Terry Kinney, Anna Deavere Smith Data premiery : 11 lutego

: 11 lutego Platforma: Netflix

"Obi-Wan Kenobi"

Fani trylogii prequeli Gwiezdnych Wojen mogą już zacierać ręce na tę pozycję. W tym roku pojawi się bowiem krótki mini-serial "Obi-Wan Kenobi", w którym do roli Mistrza zakonu Jedi powróci Ewan McGregor. Szkocki aktor nie będzie jednak jedyną znaną fanom postacią. Potwierdzona została bowiem informacja, że na ekranach pojawi się także Hayden Christensen, który grał Anakina Skywalkera.

Serial ma skupić się na losach rycerza Jedi po wydarzeniach, które miały miejsce w "Zemście Sithów", czyli trzeciej odsłonie sagi. Szczegóły dotyczące fabuły są jednak pilnie strzeżone.

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi oficjalnymi informacjami dotyczącymi daty premiery serialu. Niedawne przecieki sugerują jednak, że pierwszy odcinek zostanie udostępniony 4 maja tego roku. Byłaby to niemal idealna data, ponieważ ten dzień znany jest jako międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen.

Jeżeli tak się stanie, to w najbliższym czasie powinniśmy otrzymać oficjalne potwierdzenie tej informacji oraz zwiastun sześcioodcinkowego serialu. Możliwe, że zostanie on opublikowany po emisji ostatniego odcinka "Księgi Boby Fetta".

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Deborah Chow

: Deborah Chow Gatunek : science fiction

: science fiction Obsada : Ewan McGregor, Hayden Christensen, Rosario Dawson, Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Sung Kang, Bonnie Piesse

: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Rosario Dawson, Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Rupert Friend, Sung Kang, Bonnie Piesse Data premiery : nieznana

: nieznana Platforma: Disney+

"Wiedźmin: Rodowód krwi"

Wygląda na to, że Netflix zamierza zrobić z "Wiedźminem" to samo, co z "Grą o Tron" zrobiło HBO, czyli uczynić go jednym z wiodących tytułów platformy.

Pod koniec ubiegłego roku w końcu mogliśmy obejrzeć drugi sezon "Wiedźmina" i mimo wielu krytycznych opinii - zwłaszcza wśród fanów książek, które serial ma adaptować - trwają już prace nad trzecim sezonem serialu.

Nie jest to jednak jedyna produkcja osadzona w tym świecie. Kolejną, która ma pojawić się w 2022 będzie "Wiedźmin: Rodowód krwi". Serial zabierze nas do znanego świata, jednak przeniesiemy się na jego same początki. Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do “Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Krótki teaser mogliśmy już obejrzeć po napisach finału drugiego sezonu "Wiedźmina". Możemy jednak zakładać, że niedługo dane nam będzie obejrzeć pełnoprawny zwiastun.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Lauren Schmidt Hissrich, Tomasz Bagiński, Andrzej Sapkowski

: Lauren Schmidt Hissrich, Tomasz Bagiński, Andrzej Sapkowski Gatunek : fantasy

: fantasy Obsada : Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O'Fuarain

: Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O'Fuarain Data premiery : nieznana

: nieznana Platforma: Netflix

Powracające seriale:

"Stranger Things"

Długo, oj bardzo długo Netflix każe czekać nam na czwarty sezon jednego z najpopularniejszych seriali w historii platformy.

Trzeci sezon "Stranger Things" został udostępniony abonentom platformy w lipcu 2019 roku. W ciągu ostatniego roku platforma sukcesywnie udostępniała nam kolejne krótkie zapowiedzi nowych odcinków, informacje o ich ilości, tytułach, jednak przez cały ten czas brakuje nam tej najważniejszej informacji: kiedy będziemy mogli obejrzeć kolejne przygody Jedenastki i jej przyjaciół? Tego w chwili obecnej wciąż nie wiemy, jednak jeszcze w tym tygodniu mamy rzekomo otrzymać kolejne materiały promocyjne nowego sezonu "Stranger Things".

Wszystkie dotychczasowe informacje poświęcone czwartemu sezonowi "Stranger Things" zbieramy dla was w materiale poświęconym tej produkcji.

Kraj produkcji : Stany Zjednczone

: Stany Zjednczone Twórcy : Matt Duffer, Ross Duffer

: Matt Duffer, Ross Duffer Gatunek : science fiction, horror

: science fiction, horror Obsada : Mille Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Materazzo, Caleb MacLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke

: Mille Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Gaten Materazzo, Caleb MacLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke Data premiery : lato 2022

: lato 2022 Platforma: Netflix

"The Mandalorian"

Możemy śmiało powiedzieć, że "The Mandalorian" odbudował nieco wiarę fanów uniwersum w to, że Disney potrafi kręcić ciekawe produkcje z uniwersum Gwiezdnych Wojen.

Do tej pory stacja udostępniła już dwa sezony przygód Din Djarina, członka legendarnego klanu Mandalorian. Serial reżyserowany przez Jona Favreau pokazuje z jednej strony nieznane oblicze galaktyki, a z drugiej cały czas gra na uczuciach fanów przywracając postacie znane z dotychczasowych filmów i seriali.

Kiedy Din Djarin powróci na ekrany? Tego póki co nie wiemy. Jedyne dostępne w sieci informacje mówią jedynie o początku 2022 roku, jednak brak w nich konkretów. Możemy jednak spodziewać się, że stanie sie to niedługo po opublikowaniu finałowego odcinka "Księgi Boby Fetta", w którym gościnnie także mogliśmy zobaczyć Mandalorianina. Możliwe jednak, że przed nim w kolejce znajduje się "Obi-Wan Kenobi".

Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź dostępnego już na platformie drugiego sezonu serialu. Stacja nie opublikowała jeszcze zwiastuna nadchodzących odcinków.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Jon Favreau

: Jon Favreau Gatunek : science fiction

: science fiction Obsada : Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Temuera Johnson, Gina Carano, Bill Burr, Carl Weathers, Nick Nolte, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Emily Swallow, Ming-Na Wen, Rosario Dawson

: Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Temuera Johnson, Gina Carano, Bill Burr, Carl Weathers, Nick Nolte, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Emily Swallow, Ming-Na Wen, Rosario Dawson Data premiery : pierwsza połowa 2022 roku

: pierwsza połowa 2022 roku Platforma: Disney+

"Wychowane przez wilki"

Wyprodukowany przez Ridley’a Scotta serial Max Original "Wychowane przez wilki", opowiadający o dwóch androidach, których zadaniem jest wychowanie ludzkich dzieci na dziewiczej planecie.

W drugim sezonie serialu "Wychowane przez wilki" para androidów, Matka i Ojciec, wraz z gromadką sześciorga ludzkich dzieci, dołączają do nowo utworzonej ateistycznej kolonii zamieszkującej tajemniczą tropikalną strefę planety Kepler 22 b. Jednak funkcjonowanie w tym nowym społeczeństwie to dopiero początek ich kłopotów, ponieważ „prawdziwe dziecko” Matki zagraża życiu tych, którzy są ostatnimi przedstawicielami rasy ludzkiej.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Twórcy : Aaron Guzikowski

: Aaron Guzikowski Gatunek : dramat, science fiction

: dramat, science fiction Obsada : Amanda Collin, Travis Fimmel, Aboubakar Salim, Winta McGrath, Felix Jamieson, Niamh Algar, Matias Varela, Jordan Loughran

: Amanda Collin, Travis Fimmel, Aboubakar Salim, Winta McGrath, Felix Jamieson, Niamh Algar, Matias Varela, Jordan Loughran Data premiery : 3 lutego

: 3 lutego Platforma: HBO GO

