TOP 10: Najlepsze gry z lokalnym trybem kooperacji na PS4, Xbox One, Nintendo Switch i PC

Gry z trybem lokalnej współpracy (coop) to obecnie wymierający gatunek. W latach 90-tych i jeszcze na początku nowego tysiąclecia było one niezwykle popularne. Dzisiaj, m.in. za sprawą łatwego dostępu do internetu, twórcy gier znacznie częściej decydują się na zaimplementowanie do swoich dzieł trybów sieciowych. Na szczęście, na rynku wciąż są deweloperzy, którzy uważają, że „kanapowe” granie to zupełnie inny wymiar rozrywki. Jeśli zatem poszukujecie ciekawej produkcji, w którą z powodzeniem będziecie mogli zagrać ze znajomymi, rodziną czy drugimi połówkami, to zapraszamy do lektury.

Spis treści

A Way Out

W obecnych czasach rzadko się zdarza, aby gra w ogóle miała tryb lokalnej współpracy. Jeszcze rzadziej, tworzone są produkcje dedykowane takiej formie rozgrywki. Studio Hazelight we współpracy z Electronic Arts przygotowało wyjątkową grę A Way Out, opowiadającą losy dwóch skazańców - Vincenta i Leo, którzy postanawiają uciec z więzienia. Na początku zabawy każdy z graczy musi wybrać swojego bohatera, a następnie wraz z nimi ruszyć w niezwykłą i szaloną podróż. A Way Out to trzecioosobowa przygodowa gra akcji, w której pojawiają się zarówno elementy zręcznościowe, jak i logiczne czy „skradankowe”. Podczas przygody nie zabraknie również ciekawych dialogów, strzelanin i pościgów samochodowych. Co ciekawe, ze względu na złożoność rozgrywki twórcy nie przygotowali trybu dla jednego gracza, w którym kontrolę nad drugim bohaterem przejęłoby SI. Do zabawy w A Way Out zawsze jest więc wymagana dwójka „żywych” graczy, którzy mogą grać lokalnie na jednej platformie, bądź za pośrednictwem sieci.

Producent: Hazelight

Platformy: PC, PS4, Xbox One

Cuphead

Cuphead to niezwykła gra platformowa autorstwa niezależnego studia MDHR. Główny bohater produkcji (antropomorficzna filiżanka) ma spore problemy z hazardem, a podczas jednej z „partyjek” postawił własną duszę. Niestety, jego przeciwnik – Diabeł, okazał się sprytniejszy. Chcąc odzyskać swoją „własność”, nasz bohater musi odpracować jej równowartość. Może to zrobić tylko w jeden sposób – udając się w niezwykłą, pełną niebezpieczeństw podróż. Podczas niej, regularnie przyjdzie nam walczyć z napotykanymi przeciwnikami i niech was nie zmyli urokliwa, inspirowana kreskówkami z lat 30. XX wieku, oprawa wizualna Cuphead. Produkcja studia MDHR to wymagająca produkcja, która wymaga nie tylko niesamowitej zręczności, ale również strategicznego myślenia. Każdy napotkany w grze przeciwnik charakteryzuje się odmiennym stylem rozgrywki, a co za tym idzie, konieczne jest dopracowanie odpowiedniej taktyki i dobór idealnego wyposażenia. Świat Cuphead z całą pewnością łatwiej będzie przemierzać w towarzystwie znajomego. Wówczas, drugi z graczy przejmuje kontrolę nad przyjacielem głównego protagonisty – Mugmanem.

Producent: MDHR

Platformy: PC, Xbox One, Nintendo Switch

Divinity: Original Sin II

Belgijskie studio Larian wyrosło w ostatnich latach na lidera wśród producentów klasycznych gier RPG. Po ogromnym sukcesie Divinity: Original Sin, przyszła pora na jego kontynuację, która zadebiutowała we wrześniu 2017 roku na PC. „Grzech Pierworodny II” okazał się być produkcją pod każdym względem większą, lepszą i ciekawszą od poprzednika. Po niespełna roku od premiery, Larian Studios zdecydowało się wydać rozszerzoną edycję gry, która trafiła na konsole PlayStation 4 i Xbox One, a nieco później również na Nintendo Switch. Definitive Edition wzbogacono o liczne poprawki i ulepszenia, które zdążyły już trafić do pecetowej wersji gry. Dodatkowo, specjalnie z myślą o graczach konsolowych usprawniono interfejs produkcji oraz sterowanie. Najważniejszym elementem edycji konsolowej jest jednak tryb lokalnej współpracy (ostatecznie trafił on również na PC), który pozwala dwójce graczy wspólnie poznawać historię gry. Możemy was zapewnić, że turowe starcia w fantastycznym świecie Rivellon nigdy nie były (i już nie będą) ciekawsze.

Producent: Larian Studios

Platformy: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch (brak lokalnej współpracy)

Rayman Legends

Rayman Legends to kolejna, piąta odsłona kultowej serii platformówek z elementami logicznymi. Gra Ubisoftu ukazała się w 2013 roku i od tamtej pory zdążyła zadebiutować na niemal każdej wiodącej platformie. Tytułowy bohater gry – Rayman, wraz z grupą przyjaciół walczy z mrocznymi siłami, po drodze przemierzając barwne, różnorodne krainy i pokonując kolejne przeszkody. Jeśli cenicie sobie wymagające etapy zręcznościowe, ciekawe łamigłówki oraz oryginalne oprawy wizualne, to Rayman Legends jest grą dla was. Szczególnie, że tą ciekawą produkcję możecie poznawać wspólne z bliskimi w trybie lokalnej kooperacji, aż do czterech osób. Jeden z uczestników zabawy pokieruje wówczas Raymanem, natomiast osoby towarzyszące mogą wybrać jednego z pozostałych członków jego barwnej drużyny.

Producent: Ubisoft

Platformy: PC, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, Nintendo Switch

Gears 5

Seria Gears of War już od swojej pierwszej odsłony, wydanej w 2006 roku na konsolę Xbox 360, stawiała na lokalny coop. Każda kolejna cześć serii rozwijała ten sposób rozgrywki, oferując graczom nie tylko zabawę w kampanii fabularnej, ale również w licznych dodatkowych trybach. Najnowsza część sagi – Gears 5, oferuje nam 3-osobowy tryb lokalnej kooperacji zarówno w głównej historii, jak i licznych trybach dodatkowych, w tym w: klasycznej Hordzie, zupełnie nowej Ucieczce (Escape) oraz rywalizacji PvP (Kontra). Niestety, dotyczy to jedynie wersji na konsole Xbox One. Gears 5 w wersji na PC co prawda pozwoli nam na zabawę przy jednej maszynie, ale tylko w kampanii. Najnowsza odsłona serii Gears of War to bez wątpienia jedna z najlepszych gier na rynku do tzw. „kanapowej kooperacji”. Pamiętajcie, że produkcja studia The Coalition jest dostępna obecnie w ramach abonamentu Xbox Games Pass.

Producent: The Coalition

Platformy: Xbox One, PC

Resident Evil 6

Serii Resident Evil nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Już od pierwszej części cyklu, produkcja ta zmieniła rynek gier tworząc nowy gatunek, nazywany obecnie – survival horror. Szósta odsłona cyklu została wydana w 2012 roku na X360 i PS3, a obecnie jest dostępna również na PC, Xbox One, PS4 i Nintendo Switch. Poza, charakterystycznym dla Residenta, gęstym klimatem i satysfakcjonującym gameplayem, gra może poszczycić się przemyślanym trybem dwuosobowej kooperacji zarówno online, jak i lokalnie. Na każdym etapie kampanii, użytkownicy mogą wybierać spośród dwóch dostępnych postaci. W solowej rozgrywce gracz jest wspierany przez SI, które kontroluje drugiego z bohaterów. Podczas gry czekają na nas nie tylko liczne potyczki z „żywymi trupami” i innymi mutantami, ale również elementy zręcznościowe, w tym etapy do pokonania w określonym czasie. Powodzenie w rozgrywce zależy od skutecznej współpracy obu uczestników zabawy. Dodatkowo, gra zawiera tryb Mercenaries, w którym drużyny do ośmiu osób muszą odpierać kolejne fale przeciwników. Tryb ten również jest dostępny w lokalnej kooperacji (pozostali członkowie drużyny mogą dołączyć online). Resident Evil 6 jest doskonałą propozycją do wspólnej zabawy, szczególne, że gra oferuje więcej niż jedną opcję współpracy.

Producent: Capcom

Platformy: PC, Xbox One, PS4, Xbox 360, PS3, Nintendo Switch

Overcooked 2

Na rynku jest dostępnych wiele gier, w których gracz wciela się w kucharza, a jego zadaniem jest realizacja napływających zamówień. Choć większość z tego typu produkcji jest jednoosobowa i skierowana na smartfony, to jest pewien istotny wyjątek od tej reguły – Overcooked 2. Ta specyficzna gra akcji oferuje nam lokalną kooperację do czterech graczy. To, że graczy jest więcej, niekoniecznie musi jednak oznaczać, iż przejście kolejnych etapów będzie łatwiejsze. Stare przysłowie mówi: „gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” i ta produkcja doskonale to odzwierciedla. Podczas zabawy może się zdarzyć, że wchodząc sobie w drogę, zamiast pomagać, będziemy utrudniać rozgrywkę całej drużynie. Tym bardziej, że w poszczególnych etapach zastosowano dodatkowe, niezwykle kreatywne utrudnienia w grze. Na uwagę zasługuje również kolorowa stylizacja graficzna oraz zabawna fabuła. Tak, zgadza się, ta prosta w założeniu produkcja posiada również szaloną historię. Na Cebulowe Królestwo nadciąga straszne niebezpieczeństwo, a jedyną nadzieją na ocalenie jest grupa dzielnych kucharzy, którzy muszą doszlifować swoje umiejętności i stawić czoła najeźdźcom. To wszystko w połączeniu sprawia, że Overcooked 2 to dobry sposób na zabawny relaks, a także doszlifowanie umiejętności współpracy i panowania nad emocjami, gdy coś się przypali.

Producent: Ghost Town Games

Platformy: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Unravel Two

Unravel Two to niezwykła gra platformowa przygotowana przez studio Coldwood Interactive. Głównymi bohaterami produkcji są dwie maskotki wykonane z włóczki. Jest to niezwykle istotne również z perspektywy gameplay'u, bowiem podczas zabawy niejednokrotnie będziemy musieli wykorzystać elementy protagonistów (włóczkę) do pokonywania licznych elementów zręcznościowych, jak i zagadek logicznych. Za pomocą sznurka sympatyczni bohaterowie potrafią zrobić niemal wszystko: mogą np. utworzyć linę niezbędną do przejścia przez rozpadlinę czy huśtać się na niej, aby dotrzeć do trudno położonych powierzchni. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby za jej pomocą ciągnąć za sobą jakiś przedmiot. Choć w produkcję studia możemy grać samodzielnie (wówczas kontrolujemy obydwu bohaterów, przełączając się pomiędzy nimi w dowolnej chwili), to najlepiej sprawdzić ją na jednej kanapie z żywym towarzyszem u boku. Zabawę w Unravel Two umila również znakomita ścieżka dźwiękowa i niezwykle przyjemna oprawa graficzna.

Producent: Coldwood Interactive

Platformy: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

Diablo 3

Choć ten kultowy przedstawiciel gier z gatunku hack'n'slash ma już za sobą osiem lat, to wciąż może liczyć na wsparcie twórców, a do gry nadal regularnie trafia nowa zawartość uprzyjemniająca rozgrywkę. Produkcja studia Blizzard oferuje nam: siedem zróżnicowanych klas postaci (w tym tak ikoniczne dla serii, jak Barbarzyńca czy Nekromanta), dwie wielkie kampanie fabularne (oryginalna i z dodatku Reaper of Souls), dziesiątki różnego rodzaju przeciwników i setki, a może nawet tysiące przedmiotów do zdobycia. Co najważniejsze, każdy element gry jest dostępny w ramach lokalnej kooperacji do czterech graczy.

Producent: Blizzard Entertainment

Platformy: Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, PC (brak lokalnej współpracy)

Borderlands 3

Borderlands 3 to najnowsza odsłona serii, która na nowo zdefiniowała kooperacyjną rozgrywkę. Produkcja studia Gearbox Software to pierwszoosobowa strzelanka RPG ze zwariowaną fabułą i niezwykłymi bohaterami. Gracze mogą wcielić się w jedną z czterech dostępnych postaci: Amarę, Moze, Zane'a ora FL4K'a. Każda z nich dysponuje wyjątkowymi zdolnościami i stylem rozgrywki. Twórcy nie rozczarowali i po raz kolejny przygotowali rozbudowany coop, który pozwala na zabawę zarówno na dzielonym ekranie przy jednej konsoli (do dwóch graczy), jak i za pośrednictwem sieci (do czterech osób). Borderlands 3 to zabawa na co najmniej kilkadziesiąt godzin. Do dyspozycji graczy oddano nie tylko rozbudowaną kampanię fabularną, ale również liczne wydarzenia i tryby, które dodatkowo wydłużają rozgrywkę (o płatnych DLC nie wspominając). Gearbox Software na potrzeby Borderlands 3 wprowadził kilka ciekawych nowości, które w znaczny sposób usprawniają wspólną zabawę. Między innymi, twórcy zdecydowali się na zastosowanie technologii, która sprawia, że gracze mogą łączyć się w drużyny bez względu na różnicę w poziomach czy postępie w fabule. Wszystko będzie skalowane indywidualnie dla każdego z użytkowników. Oznacza to, że nawet mając postać na 1 poziomie, będziemy mogli mieć za partnera kogoś na 10 poziome, a gra będzie stanowić wyzwanie dla każdego z graczy. Zadbano również o możliwość łatwej i intuicyjnej wymiany przedmiotów pomiędzy użytkownikami. Co więcej, grając solo możemy wysłać niepotrzebny sprzęt naszym kooperacyjnym towarzyszom za pomocą wbudowanej w grze poczty. Ciężko znaleźć na rynku produkcję oferującą lepsze doznania z kanapowego coopa.