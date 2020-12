TOP 10 - Prezentów technologicznych na Boże Narodzenie

Święta 2020 zbliżają się wielkimi krokami. W poniższym artykule przedstawiamy TOP 10 prezentów technologicznych w cenie do 100 zł. W ten szczególny czas spraw swoim bliskim trochę radości. Wybrane produkty uszczęśliwią zarówno małych jak i dużych fanów rozwoju.

Spis treści

W poniższym materiale skoncentrowaliśmy się na niedrogich upominkach. Większy wybór i pełen przekrój cen znajdziecie w naszym głównym Świątecznym Poradniku Prezentowym

Słuchawki bezprzewodowe XIAOMI

Słuchawki bezprzewodowe to wygoda i komfort użytkowania. Takie rozwiązanie uwalnia nas od wiecznie plączącego się kabla, jednocześnie zachowuje wzorową jakość dźwięku. Model XIAOMI Redmi AirDots S spełnia wymogi konsumentów i jest w tym zestawieniu niewątpliwie godny polecenia. W zestawie otrzymujemy etui, które na bieżąco monitoruje stan baterii. Ponadto, producent zadbał o wbudowany mikrofon jak i niezwykle istotną redukcję szumów. Warto dodać, że słuchawki są wodoodporne.

Gogle wirtualnej rzeczywistości

Gogle VR biją rekordy popularności szczególnie, jeśli chodzi o ich przeznaczenie dla gier konsolowych. Trend ten na pewno wzmocni się po wypuszczeniu na rynek PS5 oraz Xbox Series X. Równie ciekawym ich zastosowaniem jest rozgrywka na gry smartfonowe. Twórcy oferują możliwość zabawy przy ponad 25 kompatybilnych aplikacjach. VR ACME VRB01 to świetny prezent dla wszystkich zafascynowanych wirtualną rzeczywistością, również tych którzy konsoli nie posiadają.

Solidny Powerbank

Przenośny magazyn energii to rzecz, którą wraz z postępem technologicznym, każdy z nas powinien mieć zawsze pod ręką. Prezentowany powerbank od Samsunga to gwarancja dobrego produktu, stworzonego przez uznaną na całym świecie firmę. Pojemność 10000 mAh pozwala na co najmniej 3-krotne pełne naładowanie telefonu komórkowego. Ponadto, ilość dostępnych wejść umożliwia doładowanie nawet dwóch urządzeń jednocześnie. Koreański gigant tym modelem z pewnością nie zawiódł.

Mysz przewodowa - gamingowa

Nie mogłem sobie pozwolić na nieprzedstawienie nawet jednego przedmiotu zaadresowanego wprost dla graczy PC. Rynek myszy komputerowych jest niezwykle bogaty, lecz realnie ciężko jest znaleźć dobry produkt nie przekraczając znacząco granicy 100 zł. Z pomocą przychodzi firma Genesis z Xenon 220 - dobre rozwiązanie w swoim przedziale cenowym. Tego, że owoc prac polskiej firmy jest świetny, dowodzą chociażby opinie zachwyconych internautów. Myszka ta jest cicha, posiada aż 7 programowalnych przycisków i pozwala na dynamiczną zmianę DPI. Istny strzał w dziesiątkę.

Inteligentny czujnik temperatury i wilgotności

Produkt ten pozwala na kontrolowanie wspomnianych parametrów w czasie rzeczywistym. Użytkownik łączy się z produktem dzięki technologii Bluetooth, i otrzymuje wgląd do wszystkich danych. Cena czujnika jest bardzo zadowalająca. Kolejny dobry gadżet od XIAOMI, ciekawe rozwiązanie dla osób lubiących mieć pełną kontrolę w swoim mieszkaniu.

Aktualne ceny w sklepach Czujnik temperatury i wilgotności XIAOMI Mija Mi Temperature and Humidity... 60 zł

Podświetlana podkładka pod mysz

Powszechnie wiadomo, że zadowolenie z wizualnych efektów naszego sprzętu daje wiele radości i jest bardzo istotne. Firma FANTECH zadbała o zadowolenie użytkowników podczas pracy i rozrywki przy komputerze. Podświetlany pasek LED zamontowany wokół podkładki oferuje aż 14 trybów i 7 kolorów, dzięki czemu każdy może dostosować podkładkę pod siebie. Natomiast powierzchnia typu SPEED zapewnia graczom niskie opory tarcia, świetnie odzwierciedlając szybkie ruchy podczas rozgrywki. Nawiasem mówiąc - niecodzienny lecz wyszukany gadżet.

Inteligentny czajnik elektryczny

XIAOMI zdecydowanie przoduje w dzisiejszym zestawieniu. Przedstawiam kolejny produkt autorstwa chińskiej spółki. Prezentowany MI ELECTRIC KETTLE o pojemności 1,5 l i mocy 1800 W posiada funkcję automatycznego wyłączania. Zadowalający dla użytkownika z pewnością jest podświetlany przycisk włącz/wyłącz. Twórcy przekonują, że ich wytwór posiada precyzyjny czujnik, dzięki któremu możliwa jest bardzo dokładna kontrola temperatury wody i podtrzymywanie ciepła. A kto nie doceni możliwości nastawienia sobie ciepłej wody z wyprzedzeniem, zwłaszcza zimą?

Smartband HUAWEI Band 3E

Urządzenie to świetnie się sprawdzi w rękach osób uprawiających aktywność fizyczną. Niewielkich rozmiarów gadżet, kryje w sobie szerokie spektrum możliwości dla użytkowników. Ten elektroniczny fenomen zawiera w zestawie chipa, który może być przymocowany do buta, by dokonywać dokładnego pomiaru dystansu i analizować technikę biegu. Jest wodoodporny, a jego bateria starcza średnio na dwa tygodnie, co jest zaskakująco dobrym wynikiem. Jest kompatybilny zarówno z Androidem jak i iOS. Nie posiada pulsometru, więc powinien być wyborem raczej dla sportowców-amatorów.

Smartwatch Xiaomi Haylou LS02

Brat bliźniak Smartbanda, jednak ten przeznaczony dla zdecydowanie szerszego grona osób. Służy jako inteligentna sekretarka, która przekierowuje połączenia telefoniczne, wyświetla nadchodzące wiadomości i dba o nasze zdrowie, wysyłając regularne alarmy kondycyjne. Wszystko to ukazuje się na 1.4 calowym wyświetlaczu razem z innymi informacjami takimi jak data, czas czy pogoda. Posiada również funkcje sprzyjające fizycznemu rozwojowi - zupełnie jak produkt wspomniany chwilę temu. Jednym zdaniem - do parku zabierz Smartbanda, do pracy raczej Smartwatcha.

Ładowarka indukcyjna

Stawkę zamyka bezprzewodowa ładowarka marki Samsung, oparta o technologię Qi. Duże uproszczenie dla osób często korzystających ze smartfonów. Poręczna stacja ładowania pozwala na zabranie jej ze sobą w dowolnie wybrane miejsce, nie martwiąc się czy znajdzie się tam gniazdko elektryczne. Na rynku dostępnych jest wiele modeli tego typu urządzeń, jednak to koreański koncern przemówił do mnie swoją prostotą w konstrukcji tego gadżetu.

Nie znalazłeś nic odpowiedniego? Przeczytaj również nasz: Prezentownik Świąteczny