TOP 10 filmów dla dzieci na Disney+

Platforma Disney+ już w Polsce! Czeka tam na nas ponad 800 filmów i jeszcze więcej seriali. Postanowiliśmy sprawdzić, które filmy dla dzieci warto obejrzeć w pierwszej kolejności.

Niedźwiedzica polarna

Film opowiada o niedźwiedziej mamie. Gdy pojawiają się dzieci, musi ona stawić czoła coraz trudniejszym warunkom, jakie panują w środowisku Arktyki. Narrację powierzono dwukrotnie nominowanej do Oscara Catherine Keener.

Rok produkcji: 2022

Nasze magiczne Encanto

Na ekranie poznajemy wyjątkową, kolumbijską rodzinę. Każdy jest tam obdarzony magicznymi mocami i nietypowymi umiejętnościami. Wyjątkiem jest Mirabel, która ich nie posiada. Jednak w obliczu zagrożenia okazuje się, że dziewczynka może być jedyną osobą, która uratuje całą rodzinę.

Rok produkcji: 2021

Raya i ostatni smok

Główna bohaterka, samotna wojowniczka pochodząca z wyjątkowego królestwa Kumandra, musi odnaleźć ostatniego smoka. To jedyna szansa, by przywrócić światło w jej kraju, w którym zabrakło już nadziei na lepsze jutro.

Rok produkcji: 2021

Sneakerella

Tym razem coś dla nieco starszych widzów – historia mieszkańca nowojorskiego Queens imieniem El, który marzy, by zostać projektantem obuwia. Póki co jednak pracuje w sklepie obuwniczym, założonym przez jego zmarłą matkę – teraz sklepem zarządza surowy ojciec chłopaka. El nie poddaje się jednak i postanawia dążyć do realizacji swojego marzenia.

Rok produkcji: 2022

Mary Poppins powraca

Tę nianię dobrze już znamy. Tym razem powraca, by zająć się kolejnym pokoleniem rodziny Banksów. Jej wyjątkowe, magiczne zdolności sprawiają, że podopieczni odnajdują radość życia, utraconą w szarej codzienności.

Rok produkcji: 2018

Co w duszy gra

Poznajcie Joe Gardnera, który przewodzi gimnazjalnemu zespołowi muzycznemu. Marzy jednak, by zostać muzykiem jazzowym. Joe czuje, że to marzenie się nie spełni, co skłania go do filozoficznych rozważań nad sensem życia. Jednak pewnego dnia wszystko się zmienia i przed bohaterem pojawiają się nowe możliwości.

Rok produkcji: 2020

Luca

Przenosimy się do nadmorskiego miasteczka, leżącego na Włoskiej Riwierze. Bohaterami są dwaj przyjaciele, którym towarzyszymy podczas różnych przygód. Jednak beztroska kończy się, gdy na jaw wychodzą mroczne sekrety…

Rok produkcji: 2021

To nie wypanda

Główna bohaterka to trzynastoletnia Mei Lee. Dziewczynka dobrze się uczy i jest wzorową córką. Jednak zaczyna dorastać, a wtedy wszystko się zmienia. Okazuje się, że dziewczynka cierpi na dziwną przypadłość – gdy targają nią silne emocje, Mei Lee zmienia się w ogromną pandę rudą.

Rok produkcji: 2022

Coco

Bohaterem filmu jest dwunastoletni Miguel, który uwielbia muzykę. Jednak w jego rodzinie jest ona surowo zakazana. Chłopiec buntuje się, chcąc dorównać swojemu idolowi. Stara się dążyć za marzeniami, w wyniku czego przenosi się do barwnej Krainy Umarłych.

Rok produkcji: 2017

Gdzie jest Dory?

Dory to rybka cierpiąca na brak pamięci krótkotrwałej. Pewnego dnia sympatyczną bohaterkę porywa prąd oceaniczny, który niesie ją daleko. Dora nie umie jednak wrócić, bo nie może przypomnieć sobie, kim jest i skąd pochodzi. W odnalezieniu domu pomagają jej inni mieszkańcy oceanu – błazenek Marlin i jego synek Nemo, a także Hank, Bailey i Nadzieja.

Rok produkcji: 2016

