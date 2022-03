TOP 10 najlepszych produkcji na Apple TV+. Co warto obejrzeć?

Cherry: Niewinność utracona

Tom Holland (Spider-Man) w serialu Cherry wciela się w młodego, wojskowego medyka cierpiącego na zespół stresu pourazowego. Bohater uzależnia się od narkotyków i popada w długi, co prowadzi go do seryjnego wręcz obraniania banków. To znakomita ekranizacja książki pod tym samym tytułem, opowiadającej o życiowych problemach i przeciwieństwach losu.