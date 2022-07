TOP 5 tanich i pożądnych odkurzaczy z Lidla

Sieć sklepów Lidl znacząco urozmaica ofertę dla domu, w tym również niezbędnych odkurzaczy. Na jaki sprzęt warto postawić? Co znajdziemy w promocyjnej cenie? Tego wszystkiego dowiecie się we wpisie TOP 5 tanich i funkcjonalnych odkurzaczy.

Część domowych obowiązków lubimy bardziej, część mniej - niestety niezależnie od tego, musimy je wykonywać. Aby możliwie zwiększyć swój komfort podczas sprzątania, warto mieć pod ręką odpowiedni sprzęt. Dziś przyjrzymy się bliżej ofercie odkurzaczy w sieci sklepów Lidl. Oto TOP 5 naszych faworytów, na które warto zwrócić uwagę.

SILVERCREST Robot sprzątający SSWR A1 z funkcją mopowania

Inteligentne roboty wyręczające nas w sprzątaniu to strzał w dziesiątkę. SSWR A1 działa w aż 6 trybach, a w tym m.in. w sposób zaplanowany (zgodnie z harmonogramem). Jest zdolny do wycierania podłoża oraz odkurzania. Sprawdzi się również w przypadku alergików, ponieważ posiada dwa filtry - w tym HEPA 12. Cykl ładowania pozwala na około 70-90 minut pracy, tak więc w zupełności wystarczająco nawet dla większych mieszkań.

Parametry techniczne:

moc: ok. 20 W

akumulator litowo-jonowy: ok. 14,4 V / 2400 mAh

z 10 czujnikami antykolizyjnymi

z 3 czujnikami chroniącymi przed upadkiem

2 szczotki boczne zapewniają wydajne czyszczenie

niekapiący zbiornik na wodę o maksymalnej pojemności 300 ml

pojemnik na kurz: pojemność: ok. 300 ml, ok. 220 ml pojemność użytkowa

głośność: ok. < 65-70 dB

moc ssania: ok. 0,80 kPa / w trybie max 1,2 kPA

czas ładowania: ok. 4-6 h

czas czyszczenia: ok. 70-90 min.

PHILIPS SpeedPro Odkurzacz akumulatorowy bezworkowy 2 w 1 FC6721/01

Niezależnie od tego czy mieszkasz w domu, czy w mieszkaniu - wszędzie znajdą się bardziej wymagające, trudno dostępne zakamarki. Z pomocą przychodzi model SpeedPro od firmy Philips. Pasywna dysza z bocznymi szczotkami poradzi sobie z wieloma powierzchniami, a odkurzacz pochłonie do 0,4 l pyłu. Dzięki dwóm trybom pracy, będzie odpowiedni zarówno do różnorodnych podłóg, jak i dywanów.

Parametry techniczne:

akumulator: ok. 18 V

czas ładowania: ok. 5 h

czas pracy ok. 40 min

system ładowania: akumulator litowo-jonowy

poziom hałasu: ok. 80 dB

filtr: filtr do prania

BOSCH Odkurzacz workowy BGL3309L GL-30, 600 W

Jesteśmy pewni, że są z nami również zwolennicy klasycznych odkurzaczy workowych. Lidl ma w swojej ofercie m.in. urządzenie od firmy BOSCH o mocy 600 Watt. Jest on wyposażony w technologię QuattroPower (wysoka wydajność przy zachowaniu niskiego zużycia mocy). Producent zastosował w odkurzaczu również filtr HEPA, co znacznie zwiększa atrakcyjność modelu.

Parametry techniczne:

moc: 600 W

zasięg urządzenia: 10 m

elektroniczne regulowanie siły ssania za pomocą pokrętła

na 4 kółkach

wskaźnik wymiany filtra

poziom hałasu: 79 dB(A)

wymiary: ok. 260 x 287 x 400 mm

waga: ok. 5,9 kg

Xiaomi Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 Mi BHR4636GL

O trafieniu do oferty Lidla Xiaomi pisaliśmy już nieco wcześniej i w dalszym ciągu podzielamy zdanie, że jest to godny uwagi sprzęt. Aż trzypoziomowa filtracja uczyni nasz dom nie tylko czystszym, ale i wolnym od szkodliwych związków. Jako że jest to model bezprzewodowy, znajdzie zastosowanie nawet w dużych mieszkaniach - bez obaw o zmianę gniazdka w trakcie pracy.

Parametry techniczne:

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

waga: ok. 1,2 kg

SILVERCREST Odkurzacz akumulatorowy 2 w 1 SHSS 18 B1, 18 V

Podwójny filtr, zero worków i wydajny silnik DC 18 V - to opisuje odkurzacz typu 2 w 1 marki SILVERCREST. Urządzenie może pracować w dwóch trybach, a mianowicie high oraz ECO. Dzięki możliwości wyjęcia odkurzacza ręcznego, zda egzamin nie tylko na powierzchniach płaskich, ale i w zakątkach przy ścianach, na meblach oraz przy progach. Doświetlająca lampka LED umożliwi dokładną pracę nawet w zaciemnionym pomieszczeniu.

Parametry techniczne:

czas pracy: ok. 26 min (High)\; 34 min (ECO-Modus)

c:zas ładowania ok. 6 h

akumulator litowo-jonowy: 18 V / 2200 mAh

Wszystkie urządzenia z Lidla, które pomogą w zachowaniu porządku w domu znajdziesz pod tym linkiem.