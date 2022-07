TOP 6 nowości rynkowych z działu małe AGD

Jakie nowości pojawiły się ostatnio na rynku? Przyglądam się najciekawszym premierom z działu małe AGD.

Producenci wciąż zaskakują nas nowościami. Poszerzają swoją ofertę o sprzęty, które są nie tylko coraz bardziej funkcjonalne, ale i stylowe. Oczekujemy już bowiem nie tylko tego, by urządzenie bez zarzutu spełniało swoje zadanie. Równie ważny staje się wygląd produktu i to, jak prezentuje się on w naszym wnętrzu – niezależnie od tego, czy mówimy o salonie, czy o kuchni. Chcemy otaczać się nowoczesnymi, pięknymi sprzętami. Nie dziwi więc, że pojawiające się na rynku nowości są tak bardzo dopracowane.

Postanowiłam się przyjrzeć, co pojawiło się w ostatnim czasie w ofercie niektórych spośród najpopularniejszych producentów. Wybrałam te produkty, które szczególnie wpadły mi w oko.

Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro

Pierwszy z urządzeń to Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro marki Xiaomi. Ten inteligentny robot sprzątający nie tylko odkurzy, ale i wymopuje twoją podłogę. Co obiecuje producent? Mop emituje wibracje – aż 10 000 drgań na minutę – dzięki czemu skuteczne ma usuwać uporczywe plamy ze sprzątanej powierzchni. Dodatkowo, robot podczas sprzątania ma nie pomijać narożników. Cechuje go siła ssania na poziomie 3000 Pa. Do dyspozycji użytkownika są 3 tryby odkurzania i mopowania, a także 4 ustawienia mocy ssania.

Zastosowano w nim system nawigacji laserowej LDS, który skanuje całe otoczenie domu. W ten sposób wyznacza ścieżkę przejazdu. System ten poradzi sobie w słabo oświetlonym otoczeniu, a nawet w warunkach nocnych. Robot zapamięta mapy wielu pięter. Użytkownik ma dostęp do map oraz harmonogramów z poziomu aplikacji Mi Home. Bateria o pojemności 5200 mAh ma wystarczyć na posprzątanie 150 mkw.

Saeco GranAroma Deluxe SM6685

Marka Saeco proponuje nowość – ekspres automatyczny Saeco GranAroma Deluxe SM6685. Ten domowy ekspres ciśnieniowy zaopatrzono oczywiście w zintegrowany ceramiczny młynek z 12-stopniową regulacją oraz w system spieniania mleka z zewnętrznym pojemnikiem z technologią LattePerfetto. Intuicyjną obsługę ma zapewniać kolorowy ekran sensoryczny. Charakterystyczny dla tej marki jest także innowacyjny system automatycznego czyszczenia HyggieSteam, który ma za zadanie usuwać 99,9% mikroorganizmów z części pojemnika na mleko.

Do dyspozycji użytkownika jest 18 różnych receptur na napoje kawowe. Dzięki CoffeeEqualizer Touch użytkownik może dostosować kawę do własnych preferencji. Ekspres pozwala na modyfikację mocy, ilości kawy i mleka, temperatury, ilości spienionego mleka, a nawet kolejności nalewania do filiżanki kawy i mleka. Producent zadbał także o funkcję ExtraShot, pozwalającą zwiększyć intensywność kawy. Dodatkowym atutem jest tu system Aroma Extract, który ma zapewniać optymalną równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a ekstrakcją aromatu. Co ważne, przy pomocy tego sprzętu przyrządzimy dwie kawy jednocześnie.

Stadler Form Simon

Wentylator jest nie tylko stylowy i funkcjonalny, ale ma być także cichy. W zależności od wybranego trybu pracy, ma on emitować hałas na poziomie 25–52 dB. Do dyspozycji użytkownika jest szeroki zakres ustawień, m.in. tryb oscylacji 3D, dzięki któremu wentylator potrafi obracać się automatycznie zarówno w osi pionowej, jak i poziomej. Zasięg tego wentylatora to aż 10 metrów.

Użytkownik ma do wyboru 10 ustawień prędkości. Najciekawszy jest jednak tryb naturalnej bryzy, emitujący zmienne natężenie mocy ruchu powietrza. Ma on orzeźwiać, symulując pradziwe podmuchy wiatru. Dodatkowym udogodnieniem jest również wbudowany timer, który pozwala ustawić czas pracy w zakresie 1-7 godzin. Wentylator ma także funkcję Power, która pozwala na zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień i wznawianie pracy od tego samego trybu (po ponownym uruchomieniu wentylatora). Szerzej o tym sprzęcie pisaliśmy pod tym linkiem.

Samsung Bespoke Jet Complete

Ten sprzęt wygląda wyjątkowo stylowo i nowocześnie. Producent chwali się, że odkurzacz ma wielowarstwowy system filtracyjny o skuteczności na poziomie 99,999%. Dzięki niemu z odkurzacza podczas sprzątania ma wydobywać się jedynie czyste powietrze. Co ważne, wszystkie elementy i filtry można myć, co pozwala zachować ich higieniczną czystość. W utrzymaniu higieny pomaga też stacja All-in-One, będąca jednocześnie stacją czyszczącą i ładującą. Ukryto w niej worek na odkurzone zanieczyszczenia. Po wpięciu odkurzacza wystarczy jeden przycisk, by opróżnić zbiornik bez niepotrzebnego kontaktu z kurzem.

Na jednym naładowaniu odkurzacz może pracować do 60 min., dzięki czemu swobodnie można posprzątać całe mieszkanie. Do dyspozycji użytkownika są 4 tryby. Sterowanie ułatwia przejrzysty wyświetlacz. W zestawie znajdziemy elektroszczotkę Jet Dual, elektroszczotkę Slim Action oraz mini elektroszczotkę Pet Dual, a także szczelinówkę i szczotkę do kurzu. Wszystko można estetycznie przechowywać na dołączonym stojaku.

Smart Air Purifier 4 Pro

Ten elegancki oczyszczacz poradzi sobie z oczyszczeniem aż 500 m sześc. powietrza w ciągu zaledwie godziny. Ma efektywnie pracować w mieszkaniach o powierzchni aż do 60 mkw. Z kolei z przestrzenią ok. 40 mkw ma radzić sobie w ciągu zaledwie 15 minut. Producent przekonuje, że dzięki filtrowi 3w1 urządzenie sprawnie przefiltruje nawet największe pomieszczenia z 99,97% szkodliwych cząsteczek o wielkości do 0,3 μm. Oczyszczacz oferuje też ujemną jonizację.

W oczyszczaczu zastosowano czytelny ekran OLED, który został umieszczony na froncie urządzenia. Użytkownik pozna dzięki niemu aktualny tryb pracy oczyszczacza, a także zweryfikuje jakość powietrza w pomieszczeniu. Co ważne, wszystkie parametry są dostępne również z poziomu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, którą wystarczy zainstalować na swoim smartfonie.

Siemens EQ.700 Classic TP707R06

Ten nowoczesny ekspres automatyczny to najnowsza propozycja marki Siemens. Jest nie tylko stylowy i elegancki, ale również bardzo funkcjonalny. Jego dużym atutem jest bogata lista receptur na napoje kawowe. Oprócz sekcji zawierającej kawy klasyczne, dostępna jest również sekcja coffeeWorld, w której znalazło się miejsce na przepisy z różnych zakątków świata. Co więcej, listę można poszerzać o kolejne specjały dzięki połączeniu smartfona z ekspresem za pośrednictwem specjalnej aplikacji Home Connect.

Ekspres pozwala na intuicyjną modyfikację ustawień poszczególnych receptur. Dostosować można parametry zarówno takie, jak moc, aromat czy objętość kawy, ale i temperaturę produktu końcowego oraz proporcje mleka. Wybrane ustawienia można zapisać w sekcji ulubionych.

