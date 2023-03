TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - Ciekawe, czy znasz je wszystkie

Przygotowałam dla was spis filmików na YouTube z największą ilością wyświetleń. Zdziwię się, jeśli nie znasz któregoś z nich.

Te filmiki cieszą się miliardami odsłon, czy ta liczba nie jest potężna? Wszyscy kochamy muzykę i nie wyobrażamy sobie życia bez niej. Spójrzcie, chociażby na znane utwory dla dzieci, które znacznie przebijają liczbę odsłon od zwykłych piosenek równie znanych artystów. Co jak co, ale miliardy dzieci, które kiedyś dorosną, prawdopodobnie będą miały świetny gust muzyczny. Czy ta lista się kiedyś zmieni? Jest na to wielka szansa, ale jedyne czego jestem pewna, to to, że utwory dla dzieci już na zawsze będą jednym, z najczęściej wyświetlanych rzeczy na YouTubie. Czy to źle? Ani trochę, ponieważ słuchanie muzyki, czy oglądanie teledysków, w dzisiejszych czasach jest jedną z najbardziej ulubionych czynności robionych w internecie. Nie powinniśmy się więc martwić o to czy to dobrze, że nasze dzieci spędzają sporo czasu na YouTube, jest spora szansa na to, że nauczą się z piosenek czy ich teledysków wielu podstawowych rzeczy ważnych dla ich rozwoju. Jednak też pamiętajmy o umiarze, bo sam internet ich nie wychowa. Posiadanie takiej listy może być naprawdę czymś fajnym dla nas w przyszłości, z racji tego, że nie wiemy, czy ona się kiedyś zmieni, jeżeli by tak było, moglibyśmy porównać gatunki muzyczne, które kiedyś trafiały do ludzkich serc z aktualnymi, które się najczęściej słucha.

TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu

TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu ( ) × TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu (1 z 7) Na miejscu pierwszym z największą liczbą wyświetleń swojego pierwszego miejsca od lat trzyma się utwór dla dzieci “Baby Shark Dance” od Pinkfong. 12 mld wyświetleń, prawdopodobnie sporo dzieciaków musiało dobrze się bawić przy tym utworze. Od momentu opublikowania tej piosenki, czyli 6 lat temu, nadal się nie starzeje i tworzy trendy np. na TikToku. TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu (2 z 7) Drugie miejsce zajmuje znana piosenka “Despacito” od Luisa Fonsi wraz z Daddy Yankee. Ponad 8 mld wyświetleń udało jej się zgromadzić od 6 lat. Chyba nikt z nas nie zna osoby, która nie zna tego utworu. TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu (3 z 7) Na trzecim miejscu utwór dla dzieci “Johny Johny Yes Papa “ od Looloo Kids. Urocza piosenka, która uczy dzieci rzeczy takich jak nie jedzenie wielkich ilości cukru oraz nieokłamywania nikogo. Od momentu opublikowania jej 6 lat temu, udało się jej osiągnąć liczbę 6,6 mld wyświetleń. TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu (4 z 7) Czwarte miejsce zajmuje ultra znany utwór od Eda Sheerana "Shape of You". Nie ma mowy, że ktoś z twoich bliskich tego nie zna. Znany artysta do dzisiaj kontynuuje swoją karierę i wypuszcza inne hity, jednak ten wybił się szczególnie z wynikiem 5,9 mld wyświetleń w przeciągu 6 lat od momentu publikacji. TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu (5 z 7) Na piątym miejscu Wiz Khalifa wraz z Charlie Puth "See You Again". Jak nie z radia czy internetu, to może z filmu "Szybcy i wściekli 7 " znacie ten utwór? Świetny film jak, jego i soundtrack. Dzisiaj piosenka może się cieszyć świetnym wynikiem 5,8 mld wyświetleń. To już 7 lat temu powstało? Nadal czasami to słyszę w radiu. TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu (6 z 7) Na szóstym miejscu naszej z listy mamy utwór "Baa Baa Black Sheep" od CoComelon. 3,5 mld wyświetleń to imponujący wynik, jak na piosenkę dla dzieci. Minęły 4 lata od opublikowania tej piosenki i nadal cieszy się ona zainteresowaniem wśród dzieci. Jeśli twoje dziecko nie zna tej piosenki, musisz koniecznie mu ją pokazać, na pewno nie pożałujesz. TOP 7 filmów na YouTube w 2023 roku - nie uwierzysz, co jest na pierwszym miejscu (7 z 7) Na siódmym, ostatnim miejscu z listy znajduje się utwór "Wheels on the Bus", dzieciaki zdecydowanie kochają CoComelon. To dzięki nim ta piosenka ma aż 4,9 mld wyświetleń. Od 4 lat, czyli momentu gdy opublikowano ich hitowe utwory, często widać na mediach społecznościowych jak dzieciaki tańczą i świetnie się bawią do tych utworów.

Zobacz również: