TP-Link prezentuje RE705X – solidny wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6

Potrzebujesz stabilnego internetu w całym domu lub dużym mieszkaniu? Nowa propozycja TP-Link z pewnością Ci to umożliwi.

Jak podaje TP-Link, RE705X to najmocniejszy range extender w jego ofercie. Dzięki swoim możliwościom pozwala na likwidację "martwych stref Wi-Fi" w domu, co pozwala wszystkim urządzeniom na niezakłócone korzystanie z sieci. A dzięki przepustowości do 3000 Mb/s w dwóch pasmach (do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz) jest możliwe w jednym czasie steramowanie filmów w rozdzielczosci 4K oraz granie w gry online bez lagów.

Łączność odbywa się w standardzie Wi-Fi 6 (802.11ax). Wykorzystywany jest beamforming, czyli technologia kształtowania wiązki, OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie, a także HE160 (obsługa kanałów o szerokości 160Mhz). Ponadto RE705X wyposażono w funkcję TWT (Target Wake Time). Pozwala na oszczędzanie baterii w podłączonych do sieci urządzeniach mobilnych i smart.

RE705X zapewnia bezproblemową współpracę ze wszystkimi routerami i access pointami dostępnymi na rynku. Dzięki TP-Link OneMesh możliwe jest tworzenie sieci Mesh w prosty sposób bez konieczności wymiany urządzeń sieciowych. Jak podaje producent: "Wystarczy podłączyć wzmacniacz do routera OneMesh, by uzyskać jedną nazwę sieci oraz automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami dostępowymi w czasie przemieszczania się po domu".

Najnowszy wzmacniacz sygnału Wi-Fi 6 jest już dostępny w sprzedaży. Jego cena wynosi ok. 400 zł. Producent udziela na niego 36-miesięcznej gwarancji.

Źródło: TP-Link