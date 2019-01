TP-Link prezentuje routery obsługujące Wi-Fi 6

Na targach CES 2019 TP-Link zaprezentował kilka urządzeń wspierających najnowszy standard Wi-fi.

TP-Link pokazał, że jest doskonale przygotowany na najnowszy standard IEEE 802.11ax, znany powszechnie jako Wi-fi 6. W trakcie targów CES 2019 producent zademonstrował kilka obsługujących go urządzeń, w tym router mesh Deco X10 i niezwykle mocny router gamingowy Archer AX11000.

Deco X10

Deco X10 to router trójzakresowy, który w zakresie 2,4 GHz osiąga szybkość transferu danych wynoszącą do 300 Mbps, a przy dwóch osobno pracujących zakresach 5GHz jest to 1200 Mbps. Będzie sprzedawany w dwupaku (router i węzeł) w cenie 349,99 dolarów (czyli ok. 1400 złotych).

Archer AX11000

Graczy bardziej zainteresuje Archer AX11000. Wydaje się być tym, czego oczekuje każdy miłośnik cyfrowej rozrywki online. Jest to także model trójzakresowy, a producent podaje, że na częstotliwości 2,4 GHz może osiągnąć szybkość transferu danych do 1148 Mbps, a przy 5 GHz imponujące 4804 Mbps! Nie jest to router tylko bezprzewodowy. Archer AX11000 ma port WAN 2,5 GBps oraz osiem gigabitowych portów LAN. Poza tym w urządzeniu umieszczono po jednym USB-C 3.0 i USB-A 3.0. Cena w sprzedaży spora - 449,99 USD, czyli prawie 1700 złotych.

Routery AX

Jeśli masz bardzo szybkie łącze, ale nie zależy Ci na grach, możesz skorzystać z możliwości dawanych przez WAN 2,5 Gbps i zainwestować w dwuzakresowy router Archer AX6000. Ma on większość tych samych funkcji i możliwości, co Archer AX11000, ale jest tańszy o 100 dolarów, czyli ok. 375 złotych. I jest już dostępny w sprzedaży! A jeśli nie jesteś graczem i nie potrzebujesz dostarczyć sygnału każdemu zakątkowi domu czy mieszkania, interesującą propozycją będzie Archer AX1800 - obsługuje Wi-fi 6, a jego cena jest znacznie bardziej przystępna. To również dwuzakresowiec, osiągający 574 Mbps na częstotliwości 2.4GHz oraz do 1,201 Mbps przy 5 GHz. Ma gigabitowy port WAN, cztery gigabitowe switche i port USB 2.0. Pojawi się w trzecim kwartale 2019 roku, a planowana cena to 129,99 USD, czyli niecałe 500 zł.

Warto wspomnieć także o zaprezentowanym na CES 2019 wzmacniaczu sygnału RE705X. Jest on dedykowany AX1800, obsługuje dwa zakresy (2,4 Ghz i 5 Ghz), a osiągane szybkości to odpowiednio 574 Mbps i 1201 Mbps. Wspiera Wi-fi 6, a jego cena to 99,99 USD, czyli ok. 375 zł. W sklepach pojawi się w trzecim kwartale bieżącego roku.