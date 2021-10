TPM: co to właściwie jest?

Wyjaśniamy, czym jest TPM, jak go włączyć i jaką rolę pełni.

Czym jest TPM?

Większość osób o istnieniu TPM dowiedziała się w momencie ogłoszenia wymagań sprzętowych Windows 11. TPM to skrót od "Trusted Platform Module" czyli "Moduł zaufanej platformy". Jest to czip bezpieczeństwa wbudowany w płytę główną laptopa lub umieszczony na płycie głównej dekstopa. Obrazowo można przyrównać go do skrzynki na kluczyki, które odpowiadają za szyfrowanie urządzenia i zwiększają poziom jego bezpieczeństwa. Jak to działa w praktyce? Gdy włączasz urządzenie, czip "budzi" pozostałe podzespoły, a gdy są one gotowe do pracy, dopiero wówczas system ładowany jest do pamięci. Moduł TMP bada, czy stan systemu nie uległ zmianie w stosunku do stanu, jaki system miał w momencie zamykania. Czyli - sprawdza, czy nie zostały wprowadzone jakieś nieautoryzowane zmiany.

Jeśli zmian nie ma, wszystko uruchamia się normalnie. Gdy jednak jest inaczej, "zapala się" czerwone światełko. Co będzie dalej - to zależy od rodzaju zmian.

W jakich urządzeniach znajduje się TPM?

Pierwotnie TPM był modułem, który należało dokupić i zamontować osobno. Wyjątek stanowiły komputery i laptopy biznesowe, gdzie często czip ten był instalowany jako dodatkowa opcja. Jednak z biegiem czasu - a konkretnie w roku 2013 - AMD i Intel zdecydowały się dołączyć jego obsługę do firmware swoich procesorów i tak TPM upowszechniło się zarówno w gospodarce, jak i na maszynach prywatnych. Należy jednak zauważyć, że obecność TPM nie oznacza, że jest on automatycznie włączany. Wymaga najczęściej aktualizacji BIOSu i UEFI, jednak wielu producentów płyt głównych nie dodaje automatycznego włączania TPM w BIOSie.

Jak sprawdzić status TPM?

Na Windows 10 to bardzo prosta sprawa - przejdź do działu Zabezpieczenia Windows w Ustawieniach (wpisz "Zabezpieczenia" do wyszukiwarki i wybierz podpowiedź). Tam w sekcji Zabezpieczenia urządzenia wskaż Szczegóły procesora zabezpieczeń. Zostaną wyświetlone wszystkie informacje na jego temat.

A jeśli TPM się nie wyświetla? Mogą być dwie przyczyny - nie ma go lub (co bardziej prawdopodobne) jest wyłączony. Jak go włączyć? To zależy od producenta płyty głównej. Na niektórych technologia ta nosi nazwę Intel Platform Trusted Technology (PTT), płyty główne AMD określają ją jako fTPM.

Aby włączyć wyłączony TPM, musisz wejść do BIOSu lub UEFI. Jak to zrobić? Wyjaśniamy to w tym poradniku. Jeśli masz zamiar kupić nowy sprzęt z Windows 11 w przyszłym roku, nie jest Ci to potrzebne. Producenci doskonale zdają sobie sprawę z wymogów systemu i w nowych laptopach oraz desktopach moduł ten będzie włączony.

