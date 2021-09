TSMC podnosi ceny produkcji. Apple zapłaci najmniej

Niestety nie mamy dobrych wieści, szykuje się kolejna podwyżka cen elektroniki Zarówno TSMC, jak i Samsung planują zwiększyć swoje koszty produkcji nawet o 20%.

Wszystko wskazuje, że przez niedobory półprzewodników ceny produkcji wzrosną, co finalnie przełoży się na wyższą cenę towaru. Według doniesień z rynków azjatyckich wszystkie "dojrzałe" procesy produkcyjne (jak 7 nm, 10 nm, 14 nm) stają się droższe nawet o 20%. Z drugiej strony te bardziej zaawansowane i nowsze jak 5 nm litografia otrzyma stosunkowo niewielką podwyżkę (10%), pewnie dlatego, że i tak już jest strasznie droga.

Jednak wzrost cen nie będzie jednolity dla wszystkich. Klienci długoterminowi, tacy jak Apple i AMD, będą traktowani preferencyjnie. Ma to sens, ponieważ proces 5 nm używany przez Apple jak wspominaliśmy bardzo drogi a firma z Cupertinono chwilę obecną jest największym odbiorcą, który wykorzystuje go w swoich produktach. Podobną sytuacje możemy zaobserwować w przypadku linii produkcyjnych 7 nm, wykorzystywanych przez AMD do produkcji procesorów (Zen2, Zen3) i kart graficznych (RDNA2). Pierwszy producent zapłaci o 2%, a drugi o 5% więcej za dostawę chipów.

Ciekawe jakie ceny wynegocjował Intel na produkcję swoich kart graficznych Xe-HPG. Z racji, że jest to pierwsze zlecenie zlecone TSMC, cena może być wyższa niż dostępna dla AMD, co może niekorzystnie wpłynąć na wycenę układów Intel Arc. Choć pozyskane przez Tajwańczyków tak ważnego klienta jak Intel, który posiada duża bazę własnych fabryk, może okazać dużym zyskiem zarówno branym pod uwagę przy wycenie akcji jak i całej dynami rozwoju firmy. W takim wypadku to TSMC może nawet bardziej zależeć na utrzymaniu współpracy.

Apple jest największym klientem TSMC, który odpowiada za około 25 % zleconej produkcji chipów, na drugim miejscu znajduje się AMD. O trzecie miejsce w tym i przyszłym roku. będzie walczyć Qualcomm z MediaTek.

