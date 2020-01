TSMC podsumowuje 2019 rok - rekordowe zapotrzebowanie na chipy

TSMC informuje, że w 2019 roku wzrosło globalne zapotrzebowanie na produkcję układów scalonych. Dodatkowo kolejny producenci interesują się nowszymi procesami technologicznymi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mimo chwilowego spadku notowań na giełdzie odnotowało 15 procentowy miesięczny wzrost przychodów pomiędzy listopadem, a grudniem 2019 roku, co pozwoliło na dobre zamknięcie czwartego kwartału ubiegłego roku. Dodatkowo roczny przychód według SEC (U.S Securities and Exchange Commission) wzrósł o 4 procent.

Źródło: tsmc.com

Według danych przekazanych przez TSMC firma uzyskała 35,7 miliardów dolarów przychodu w 2019 roku. W samym grudniu ubiegłego roku wygenerowano 3,4 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 4,2 procenta w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Stało się tak między innymi ze względu na święta Bożego Narodzenia.

Spółka podaje, że jej przychody w czwartym kwartale zamknęły się na poziomie 10,6 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 8 procent w stosunku do ubiegłego, 2018 roku. Czwarty kwartał 2019 roku jest pierwszym okresem kwartalnym, kiedy TSMC uzyskało przychód wynoszący ponad 10 miliardów dolarów.

Wzrosty zanotowane w ostatnich miesiącach przerosły oczekiwania samego zarządu. Firma prognozowała wzrost o 1-3 procent na początku 2019 roku. Szczegółowy raport finansowy za 2019 roku pojawi się 16 stycznia 2020 roku.

TSMC planuje już działania na przyszłość. Producent spodziewa się, że w 2020 roku około 15-20 procent dochodów pochodzić będzie z nowo powstałej linii produkcyjnej przystosowanej do wytwarzania układów mobilnych w 5 nm procesie technologicznym. Przychody wygeneruje także dynamiczny rozwój sieci 5G, który wymaga produkcji modemów kolejnej generacji. W związku z takimi prognozami TSMC zwiększyło prognozowane wydatki z 11 miliardów dolarów do 14-15 miliardów dolarów. Nakłady zostana wykorzystane między innymi na dalsze modernizacje linii produkcyjnych.

Źródło: wccftech.com