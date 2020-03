TSMC zastanawia się nad budową fabryki układów scalonych w Stanach Zjednoczonych

Partner strategiczny Apple rozważa przeniesienie części produkcji do Stanów Zjednoczonych.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company to największy na świecie niezależny producent układów scalonych dla swoich podwykonawców. Oznacza to, że TSMC samo nie projektuje produkowanych przez siebie układów. Firma zajmuje się ich wytwarzaniem dla przedsiębiorstw, które nie posiadają takich możliwości. Wśród klientów TSMC znajdziemy między innymi Apple oraz Huawei. Co ciekawe z usług Tajwańczyków korzysta także Qualcomm oraz MediaTek.

Wiedząc już, że TSMC produkuje układy Kirin zaprojektowane przez HiSilicon należące do Huawei budowa fabryki na terenie Stanów Zjednoczonych może spowodować, że firma narazi się administracji Donalda Trumpa i wpląta się w wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami.

W listopadzie zeszłego roku w sieci pojawiły się informacje wskazujące, że rząd USA naciskał na TSMC, aby firma rozwiązała współpracę z Huawei. Teraz najnowsze informacje z dwóch niezależnych źródeł wskazują, że TSMC poważnie zastanawia się nad budową nowej fabryki w Stanach Zjednoczonych. Wiadomość została przekazana przez Nikkei Asian Review. Ponoć przedsięwzięcie jest popierane przez administracje Trumpa.

TSMC posiada w chwili obecnej najnowocześniejsze linie produkcyjne, które są w stanie produkować komponenty w 5 nm procesie technologicznym z możliwością łatwej transformacji do 3 nm oraz w późniejszym okresie czasu 2 nm. Stanom Zjednoczonym zależy na tym, aby jedna z najnowocześniejszych fabryk układów scalonych znajdowała się na terenie ich kraju.

Niestety problemem jest firma Huawei, która w chwili obecnej jest drugim największym klientem TSMC i odpowiada za około 10 procent rocznych przychodów firmy.

Amerykanom zależy na budowie fabryki TSMC w Stanach Zjednoczonych, a najlepiej na zachodnim wybrzeżu, ponieważ układy scalone od TSMC używane są do produkcji amerykańskich odrzutowców Lockheed Martin F-35 Lightning II. Możliwe, że fabryka zlokalizowana w USA zajmie się produkcją chipów na potrzeby Apple oraz USAF.

