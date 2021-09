TUDUM - gdzie obejrzeć wydarzenie Netflixa?

Platforma Netflix zorganizowała międzynarodowe wydarzenie kierowane do fanów platformy. Kiedy się odbędzie i co tam zobaczymy?

Już za kilka dni odbędzie się wydarzenie zorganizowane przez platformę Netflix o nazwie TUDUM. Na wspólnej scenie pojawi się aż 145 aktorów, aktorek, twórców i twórczyń związanych z Netflixem. Na zwiastunie wydarzenia mogliśmy zobaczyć i usłyszeć między innymi: Charlize Theron, Chris Hemsworth, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Millie Bobby Brown, Henry Cavill oraz Aidan Gallagher. Poza tym według zapowiedzi to właśnie na TUDUM mamy dowiedzieć się czegoś więcej o takich produkcjach jak: Wiedźmin, The Stranger Things, Enola Holmes, The Umbrella Academy, Sex Education, Bridgertonowie oraz The Crown.

fot. Netflix

TUDUM. Co to jest? Dobrze to znasz — tylko raczej ze słyszenia. TUDUM to pierwszy dźwięk, który słyszysz, gdy zaczynasz oglądać serial lub film na Netflix. To również inspiracja dla „TUDUM” — naszego pierwszego światowego wydarzenia dla fanów Netflix. Wirtualne wydarzenie Tudum, w którym wezmą udział największe gwiazdy oraz twórcy Netflix z całego świata, będzie obfitować w nowości i zapowiedzi. Cel jest prosty: chcemy podziękować naszym fanom i zapewnić im doskonałą rozrywkę.

Co ciekawe, producenci zdecydowali się transmitować TUDUM online na oficjalnym kanale Netflixa na serwisie YouTube. Oryginalnie wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim, ale bez obaw — jeżeli wolisz inny język, to wystarczy włączyć napisy. TUDUM odbędzie się 25 września o 17:50. Aby włączyć powiadomienia o rozpoczęciu streamingu, wystarczy kliknąć w wideo poniżej, przejść na platformę YouTube i kliknąć przycisk "Ustaw przypomnienie".

