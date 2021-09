Ta firma zamienia zabytkowe samochody w łodzie motorowe [Zobacz zdjęcia]

Przyszłość będzie wyglądać inaczej, niż sobie wyobrażamy? Czas na latające samochody jeszcze przyjdzie, teraz pora na pływające samochody.

Pomysłodawca Pierpaolo Lazzarini z firmy Floating Motors zamienia zabytkowe samochody w elektryczne łodzie motorowe. Zachwycają one połączeniem tego, co dziwne i pociągające. Technika polega na odrestaurowaniu zabytkowego samochodu, ale nie przy użyciu części samochodowych. Zamiast tego samochód jest montowany na dwukadłubowcu, katamaranie lub wodolocie i wyposażany w silniki elektryczne. Nasuwa się jednak ciekawe pytanie filozoficzne - czy to nadal jest samochód?

Aktualna oferta Floating Motors składa się z odrestaurowanych klasyków, w tym VW Microbus, Fiat 500, Mini Cooper, Porsche 550 Spyder i Jaguar E-Type. W zależności od modelu, "łodzie" wyposażone są w silnik elektryczny o mocy od 40 do 135 koni mechanicznych, a ich prędkość dochodzi do 55 węzłów. Renowacje zostały przeprowadzone przez studio projektowe Lazzarini wraz z Jet Capsule S.r.L., włoską firmą zajmującą się budową skuterów wodnych.

Floating Motors twierdzi, że można używać tych jednostek do różnych celów, w tym jako taksówki - co zresztą dodaje kolejną warstwę filozoficznych wątpliwości. Biorąc pod uwagę, że był to samochód i nadal wygląda jak samochód, ale wyraźnie funkcjonuje jako łódź... czym jest?

