Ta funkcja Android Auto może doprowadzić do wielu wypadków!

Android Auto już wkrótce może zaoferować kierowcom pojazdów zupełnie nową funkcję. Tylko po co?

W najnowszej wersji beta systemu Android Auto pojawiła się nowa funkcja. Co prawda nie jesteśmy przekonani do jej praktycznego zastosowania w trakcie jazdy, jednak z pewnością jest to nowość godna uwagi.

Wersja 6.7 Android Auto pozwoli nam na... granie w gry. W aucie. Użytkownicy reddita wypatrzyli nowy skrót na ekranie głównym jeszcze zanim szersza liczba osób mogła go przetestować w wersji beta. O czym mowa? O funkcji GameSnacks, która po otwarciu przenosi nas do listy gier dostępnych w naszym samochodzie. Są to małe i krótkie gry HTML5, wyselekcjonowane przez Google, które mogą działać nawet przy bardzo wolnym połączeniu internetowym i nie „zjadają” baterii urządzenia. Wydają się więc idealnymi produkcjami dla Android Auto.

Zobacz również:

Jak ustalili dziennikarze niemieckiego portalu smartdroid, wszystkie dostępne w wersji beta systemu gry są już w pełni funkcjonalne i dostępne na ekranach w naszych samochodach. Jeżeli program będzie działał tak samo, lub podobnie jak na smartfonach, to rozgrywka powinna być płynna, a interfejs przejrzysty i czytelny. Tym, co zastanawia nas przede wszystkim jest to, jak komfortowa będzie rozgrywka biorąc pod uwagę standardowe umieszczenie ekranów na desce rozdzielczej samochodu.

Drugą, być może ważniejszą kwestią jest to, czy takie rozwiązanie ma sens? Jeżeli utkniemy w korku, lub będziemy czekać na parkingu, to zapewne szybciej sięgniemy po smartfona, niż uruchomimy grę na naszym komputerze pokładowym. Z dość oczywistych względów nie zakładamy też scenariusza, w którym kierowcy będą podejmować się korzystania z GameSnacks w trakcie jazdy.

Jak widać, Google nie ustaje w próbach usprawnienia systemu Android Auto i poświęca mu coraz więcej uwagi. Coraz większa ilość wypuszczanych na rynek modeli aut korzysta już z tych rozwiązań, a amerykański gigant planuje kolejne działania, których celem będzie ułatwienie producentom ich implementacji. Możemy więc zakładać, że funkcja GameSnacks ostatecznie pojawi się w wersji live systemu Android Auto.

Zobacz także: Tag Heuer i Nintendo pracują nad wyjątkowym zegarkiem.