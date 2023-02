Ta gra byłaby dobra, gdyby wyszła kilka lat temu...

Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Project Athia, czyli późniejsze Forspoken, byłem zachwycony. Niestety życie kolejny raz zweryfikowało oczekiwania.

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Project Athia, byłem zachwycony. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku, grę, która ostatecznie pojawiła się pod szyldem Forspoken, umieszczałem w zestawieniach produkcji, na które z ciekawością czekam. Niestety rzeczywistość okazała się brutalna, a moje oczekiwania poległy gdzieś pomiędzy smutkiem i jawnym zażenowaniem.

Fabuła

Podczas rozgrywki wcielamy się w dziewczynę o imieniu Frey. Na co dzień żyje wraz ze swoją kotką w małym mieszkanku w Hell's Kitchen. Pragnie wyrwać się z ego miejsca. Jej marzenie wkrótce się spełnia. Chyba jednak nie do końca o to jej chodziło. Frey trafia do fantastycznej krainy o nazwie Athia, która jest toczona przez zarazę o nazwie The Break. Co więcej, Tanty, czyli władcy, którzy do tej pory rządzili sprawiedliwie, stali się tyranami.

Forspoken (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Dziewczyna, chcąc wrócić do swojego świata, musi odnaleźć i zniszczyć źródło zarazy oraz rozprawić się z niesprawiedliwymi rządami. Całość na papierze brzmi ciekawie. O wiele gorzej wypada to w praktyce.

Sama opowieść jest ekstremalnie krótka, szczególnie jeśli mówimy o grze, która miała aspiracje na tytuł akcji z wyraźnie zaznaczonymi elementami RPG. Potencjał głównej opowieści został zmarnowany. Odnoszę wrażenie, że Forspoken wyszedł o wiele za wcześnie. Gdyby dać twórcom jeszcze trochę czasu na dopracowanie scenariusza i innych elementów rozgrywki, moglibyśmy mieć do czynienia z bardzo ciekawym produktem. Tak, mamy styczność jedynie z produktem, i to dość drogim...

Nie rozumiem też kilku rozwiązań stworzonych przez twórców. Szczerze nienawidzę misji, które są tzw. eskortami. Rozumiem, że czasami jest to nieuniknione, ale poświęcanie całego rozdziału na bieganie z jakąś dziewczyną po mieście, z czego i tak niewiele ostatecznie wynika to już przesada. Co więcej, w tym samym miejscu mamy do czynienia z segmentem składankowym. Konkretnie musimy omijać wrogich żołnierzy. Jeszcze niedawno grałem w A Plague Tale: Requiem i tak ten element został stworzony doskonale. Na tym też m.in. opiera się cała gra. Kiedy musiałem omijać patrole, czułem zagrożenie. W Forspoken tego nie ma. Dlaczego? Do momentu, kiedy wróg się nie odwrócił lub nie odszedł na bezpieczną odległość, ja po prostu nie mogłem się ruszyć. Taka to właśnie skradanka, która pozwala mi iść tylko wtedy, kiedy jest bezpiecznie. Zero własnych decyzji.

Forspoken (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Do tego dochodzą zadania poboczne, z których w pewnym momencie całkowicie zrezygnowałem. Są po prostu całkowicie pozbawione sensu i jakiegokolwiek przemyślenia. Pomysł na grę był świetny. Odnoszę jednak wrażenie, że gra musiała pojawić się na rynku już, teraz, zaraz. Czasami lepiej poczekać dłużej i się nie zwieść. Szczególnie że to produkcja, za którą musimy zapłacić około 300 zł.

To nie jest tak, że grać się w to nie da

System walki i eksploracja, mimo, że nie idealne, to są jedynym jasnym punktem gry. Zacznijmy od potyczek. Frey dysponuje magiczną mocą, którą zapewnia jej bransoleta na ręce. (Tutaj muszę pokusić się o wtrącenie pewnej niekonsekwencji. To właśnie bransoleta daje nam moc, ale kiedy trafiamy do więzienia, nikt nam jej nie ściąga. A do wydostania się z uwięzi musimy liczyć na pomoc z zewnątrz, bo z magii nie skorzystamy. Dlaczego?). W trakcie rozgrywki poznajemy różne szkoły magiczne. Dokładnie jest ich 4. Dzięki temu możemy liczyć na różne efekty. Podczas starć wszystko wygląda bardzo ładnie i widać, że twórcy włożyli w ten element dużo pracy. Co więcej, mogę się nawet pokusić o stwierdzenie, że potyczki bywają nawet dość emocjonujące. Szczególnie, jeśli połączymy je z umiejętnościami poruszania się bohaterki.

Ta, poza magią ofensywną i defensywną używa czarów do przemieszczania się. Magiczny parkour też jest ciekawym elementem, jednak znowu brakuje mu nieco dopracowania. Szkoda też, że jest tak mało animacji kończących poszczególne sekwencje skoków.

Forspoken (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Skoro już jesteśmy przy kwestii poruszania się, trzeba kilka słów przeznaczyć na temat otwartego świata. On w grze jest. Jest jednak pusty i nijaki. Nie ma tutaj nic, co by zachęcało do dogłębnego zwiedzania. Kiedy trafiłem na pierwszy labirynt, zaciekawiło mnie to bardzo. Jednak im dalej w las tym gorzej. Po pierwsze, nazwanie tych miejsc labiryntami to mocna przesada, bo zgubić się tutaj po prostu nie da. Proste jak drut korytarze, które prowadzą do okolonego ścianami pomieszczenia, w którym odbywa się walka. To tyle. Już częściej gubiłem się w oskryptowanym do granic możliwości Evil West. Od czasu do czasu trafimy też na chatki oferujące szybką podróż i okazjonalne potyczki z zarażonymi. Ogólnie to w pewnym momencie brnąłem przed siebie do znaczników misji omijając wszystko, co wokół mnie się pojawiało.

Frey gubi ubrania - dosłownie

Trzeba powiedzieć wprost, że Forspoken jest technicznym potworkiem. Ja grałem w wersji na PC i też na temat tej wersji się wypowiem. Ilość elementów, które tutaj nie zagrały jest spora. Po pierwsze, graficzna nierówność. Efekty czarów, magii defensywnej czy wspomnianego wcześniej parkouru wyglądają świetnie. Ale trzeba je porównać też do innych elementów. Projekty postaci są po prostu brzydkie. Czasami miałem wrażenie, że Frey robi miny, które odzwierciedlają jej stosunek do świata, w którym się znalazła.

Forspoken (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Co więcej, gra często nas ogranicza i przymusowo spowalnia tak, jakby system nie zdołał jeszcze wczytać do końca poziomu. Spadki płynności oraz krzaczące się animacje zdarzały się też na porządku dziennym.

Jednak najciekawszymi elementami było gubienie przez Frey ubrania. Wyglądało to tak, jakbym po przejściu przez krzaki, jedna z gałęzi zahaczyła się o mój strój, bo po chwili pozbawiona ubrań Frey stała obok, a odzienie pozostało na żywopłocie. Może to jednak moja ignorancja, a ten element pokazuje ultrarealistykę w grze.

Forspoken (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Udało mi się także trafić na niedoczytane tekstury kamieni. Bo kiedy wszystko wokół wygląda ładnie, a ten jeden, jedyny kamień jest reliktem wyjętym wprost z pierwszego Medal of Honor, to nie sposób do niego nie podejść i nie przyjrzeć się bliżej.

Nie za te pieniądze

Gdyby Forspoken pojawiło się za kilka lat, z mocno przebudowaną narracją, wypełnionym aktywnościami (ale ciekawymi i nie generycznymi) otwartym światem i brakiem technicznych baboli, wierzę, że mógłbym się tu bawić dobrze. Również w drugą stronę. Gdyby gra zadebiutowała gdzieś w okolicach 2017 roku z połową swojej aktualnej ceny, też pewnych rzeczy nie moglibyśmy wytykać. Tu jednak mamy do czynienia z produktem ewidentnie wybrakowanym, który sprzedawany jest w pełnej cenie. Jeśli wkrótce pojawią się promocje i Forspoken będziemy mogli kupić za przysłowiową stówkę, można się skusić i przemęczyć z fabułą, aby zobaczyć potencjał walki i parkouru. 300 zł to jednak zdecydowanie za dużo. W tej kwocie kupimy inne gry, z którymi będziemy bawić się o wiele lepiej. W przypadku Forspoken to wiele za dużo.