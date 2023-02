Ta jedna zmiana sprawiła, że Galaxy S23 Ultra trafił z szarego końca stawki na bezdyskusyjne prowadzenie

Od jakiegoś czasu Samsung umieszczał w swoim Galaxy ultra ogromne baterie o pojemności 5000 mAh. Jednak dopero teraz firmie udało się osiągnąć bardzo długi czas działania na baterii - wszystko dzięki jednej zmianie.

Pierwszym krokiem dla bardzo lubianej teraz serii Galaxy S Ultra był model S20 Ultra. Przyniósł on ze sobą nie tylko spore zmiany w polityce firmy dotyczącej najwyższego modelu w jej katalogu, ale też poważne zmiany sprzętowe. Jedną z mniej zauważalnych na pierwszy rzut oka, ale przynoszących spore zmiany w codziennym użytkowaniu telefonu, było zdecydowanie wprowadzenie pokaźnej baterii o pojemności 5000 mAh.

Jednakże taka bateria w Samsungu S20 Ultra wcale nie przyczyniła się do zwariowanych wyników, jeśli chodzi o czas działania na baterii - telefon nie działał oczywiście krótko, ale nie był on też zdecydowanie królem wytrzymałości. Niestety działo się tak ze względu na element, który przynosił serii Galaxy S same problemy przez dobrych kilka lat - procesor Exynos.

Zobacz również:

Exynos 990 w S20 Ultra był bardzo zachłannym czipem, jeśli chodzi o energię elektryczną, więc nawet spore ogniwo nie było w stanie spowodować, że flagowiec Samsunga byłby mistrzem wytrzymałości. Co prawda kolejna wersja z Exynosem 2100 oraz S22 Ultra z Exynosem 2200 coraz bardziej poprawiał tę sytuację, jednak flagowce Samsunga mimo wszystko - nawet dużych baterii - pozostawały daleko w tyle nie tylko za flagowcami Apple, ale nawet budżetowymi propozycjami z Androidem z podobnymi wielkościami baterii.

Jednak w tym roku, wraz z Galaxy S23 Ultra, sytuacja w końcu się zmieniła - wszystko dzięki wykorzystaniu przez Samsunga nowych czipów Snapdragon 8 Gen 2 na całym świecie. Ich producent, Qualcomm, w tym roku postawił właśnie głównie na energooszczędność oraz kontrolę nad temperaturą procesora podczas pracy. Dzięki temu Galaxy S23 Ultra, z przeciętnie dającego sobie radę z wykorzystywaniem baterii smartfona, stał się niekwestionowanym liderem wśród smartfonów z Androidem o podobnych bateriach. Oczywiście możemy tutaj przywołać testowanego przez nas RoG Phone 6 Pro, którego ogniwo o pojemności 6000 mAh przyprawia nawet S23 Ultra o dreszcze, jednak jest to niezbyt wyrównany pojedynek.

Co prawda nie jest to nadal poziom czasu działania na baterii znany z iPhone'a 14 Pro Max, jednak Samsung dotarł naprawdę blisko do propozycji od Apple. Wiele recenzji mówi o komfortowym użytkowaniu smartfona - oczywiscie po pierwszych kilku dniach, kiedy to urządzenie musi nauczyć się naszej maniery wykorzystywania go - przez półtora lub nawet dwa dni bez konieczności ładowania. Widać więc, że sama pojemność baterii nie jest aż tak ważna - co zresztą pokazała nawet moja recenzja Asusa Zenfone 9. Chodzi też o to, jak dobrze telefon jest w stanie wykorzystać dostępne dla siebie zasoby.