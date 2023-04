Tą nowość od Stadler Form po prostu muszę mieć. Oni to potrafią w piękne urządzenia...

Muszę mieć to nowe urządzenie od Stadler Form. Gdy już je kupię, nie będę się z nim rozstawać.

Trzeba przyznać, że marka Stadler Form nieustannie potrafi zaskakiwać. Tym razem do oferty tego znanego producenta trafił naprawdę niezwykły aromatyzer. Kosztuje niemało, ale i tak mam ochotę sprawić go sobie. Urządzenia te mogą pozytywnie wpływać na nastrój i stwarzać przyjemną atmosferę w pomieszczeniu lub na zewnątrz – efekt ten uzyskamy, dobierając odpowiednie olejki eteryczne. Jednak w przypadku tego modelu dodatkowym czynnikiem jest klimatyczny, dobrze przemyślany wygląd. Oto, dlaczego nowy aromatyzer od Stadler Form jest taki wyjątkowy i od razu trafił na szczyt mojej listy must have.

Aromatyzer, który wygląda jak lampion

Nowe urządzenia w ofercie Stadler Form to aromatyzery Sophie i Sophie little. Różnią się wyłącznie gabarytami (oraz ceną oczywiście).

Sophie little – ma średnicę 13,3 cm, wysokość 21,2 cm i wagę 0,58 kg, a zbiornik ma pojemność 50 ml;

– ma średnicę 13,3 cm, wysokość 21,2 cm i wagę 0,58 kg, a zbiornik ma pojemność 50 ml; Sophie – ma średnicę 18 cm i wysokość 30,2 cm, waży 1,1 kg i ma zbiornik o pojemności 100 ml.

Tym, co bezsprzecznie stanowi największy atut tych urządzeń, jest ich niecodzienny wygląd. Przypominają bowiem szklane lampiony. Podświetlenie emitowanej mgiełki za sprawą technologii Amber Light stwarza przytulny klimat, który na Instagramie z pewnością otrzymałby hashtag hygge. Widzę je w sypialni, w salonie, a nawet na tarasie lub w ogrodzie. Imitacja płomienia i przyjemna mgiełka doskonale sprawdzą się podczas spotkania rodzinnego, wizyty przyjaciół, wieczoru we dwoje lub po prostu podczas popołudniowego relaksu. Na obudowie znajduje się przycisk regulacji natężenia światła, który pozwala dostosować jasność podświetlanej mgiełki według uznania.

Aromatyzery są zasilane akumulatorowo, a na jednym ładowaniu mogą pracować nawet 11 godzin. Następnie wystarczy podpiąć je do zasilania za pośrednictwem kabla USB-C, by uzupełnić energię. Producent zapewnia, że urządzenia te podczas swojej pracy są ciche i energooszczędne.

Sophie jest niezwykłym aromatyzerem. Poza rozprowadzaniem wybranej nuty zapachowej pełni funkcję lampionu. Jej wyjątkowość tkwi w jej wszechstronności – może być używana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, a dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji można ją wygodnie przenosić bez ryzyka rozlewania wody. Sophie i Sophie little są ponadto pierwszymi w historii naszej marki produktami, które są certyfikowane do użytku poza domem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z finalnej formy nowych produktów i wierzymy, że Sophie stanie się stałą bywalczynią spotkań towarzyskich w ciepłe, wiosenne i letnie wieczory

– podkreślił Martin Stadler, CEO i założyciel marki Stadler Form.

Pachnąca mgiełka pozwoli szybko zasnąć

O tym, jak ważna w kwestii bezproblemowego zasypiania jest atmosfera, niedawno już pisałam w tym artykule. Warto podkreślić, że istotną rolę może tu pełnić właśnie taki aromatyzer. Nawilża powietrze, wprowadzając do niego przyjemny zapach. Taki sprzęt jest bezpieczny w użytkowaniu, nie emituje dymu czy toksycznych substancji. Producenci zwykle zaopatrzają aromatyzery w funkcję automatycznego wyłączania. Oznacza to, że po wyczerpaniu się wody z olejkiem eterycznym urządzenie samo się wyłączy. Dyfuzory mgiełki są łatwe w użyciu. Wystarczy wlać wodę we wskazanej przez producenta pojemności i dodać kilka kropel olejku eterycznego, a następnie uruchomić urządzenie.

Jak już wspominałam, nowe aromatyzery od Stadler Form nie należą do najtańszych. Sophie oraz Sophie little kosztują odpowiednio 499 zł oraz 399 zł.

