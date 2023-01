Ta nowość w Edge sprawi, że będziesz chciał jej używać

Microsoft wciąż myśli nad tym, jak skutecznie powalczyć o rynek przeglądarek z Google Chrome. I być może wpadł na naprawdę świetny pomysł.

Edge jest wiceliderem rynku przeglądarek, jednak jak na razie różnica do lidera jest zbyt duża, aby mówić o jakichkolwiek szansach jego dogonienia. Dlatego w kolejnych edycjach wprowadzane są nowe rozwiązania. W edycji 110 pojawi się bardzo ciekawe, dzięki czemu Edge może zyskać nowych użytkowników. Jest ono już dostępne w dystrybucjach Dev, Canary oraz Beta. A co to za rozwiązanie?

Zostało nazwane Microsoft Edge Split Screen i umożliwia niezależne przeglądanie dwóch stron na jednej karcie. To rozwiązanie bardzo wygodne w wielu sytuacjach, np. porównywania treści na dwóch różnych stronach. W związku z jego dodaniem pojawi się dodatkowa ikonka interfejsu użytkownika. Wygląda w ten sposób:

Fot.: Neowin

A jak prezentuje się jej zastosowanie w praktyce? Oto przykład:

Fot.: Neowin

Microsoft Edge Split Screen powinno pojawić się w stabilnym wydaniu Edge oznaczonym numerem 110. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to całkowita nowość na rynku. Przeglądarka Vivaldi ma ją już od dawna i to nawet lepszą - możliwe jest przeglądanie aż czterech stron w jednej karcie. Cóż, może i w Edge ilość zostanie zwiększona z biegiem czasu. Tak czy owak - to ciekawe i wygodne rozwiązanie, a czy się przyjmie - zobaczymy z biegiem czasu.

