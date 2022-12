Ta nowość z Action może okazać się prawdziwym hitem! [13.12.2022]

Niska cena, niezłe parametry i stylowy wygląd – oto nowy produkt w ofercie Action. Przyda się praktycznie każdemu!

W Action pojawił się nowy, ciekawy sprzęt. Ta zyskująca popularność sieć często zaskakuje nas atrakcyjnymi ofertami. Niedawno pisaliśmy o pomysłowym budziku z ładowarką indukcyjną, taniej lampie pierścieniowej ze statywem oraz o wyjątkowej, kieszonkowej konsoli pełnej gier.

Przeglądając ofertę Action natrafiliśmy na ciekawe nowości, a wśród nich bardzo przydatny gadżet. Tym razem mowa o odpornym na zachlapania głośniku bezprzewodowym. Ma niską cenę i niezłe parametry. W dodatku wygląda stylowo i nowocześnie. Co potrafi? Sprawdzamy! To może być dobry prezent pod choinkę dla kogoś bliskiego.

Zobacz również:

Głośnik odporny na zachlapania Roseland

Głośnik został wyposażony w Bluetooth 5.3, dzięki czemu można korzystać z niego w sposób bezprzewodowy. Wbudowany akumulator zapewnia do aż 12 godzin odtwarzania (przy ustawionej 50% głośności). Ponowne naładowanie trwa ok. 3 godzin. Co ważne, głośnik ma klasę wodoszczelności IPX5, co oznacza wytrzymałość na strumień wody pod niskim ciśnieniem, działający na urządzenie przez co najmniej 3 minuty. Nie straszny jest mu zatem deszcz albo zachlapanie. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym oraz srebrnym.

Cena w Action: 59,95 zł – więcej informacji

Polecamy też: Bestsellery z Action, dostępne za mniej niż 50 zł