Ta promocja przyciągnie tłumy. W Lidlu jest do –50% na cały asortyment wyprzedażowy [27.10.2022]

Tylko do niedzieli w Lidlu wiele produktów dostępnych jest w śmiesznie niskich cenach. Wybraliśmy najciekawsze produkty, na które warto zwrócić tym razem uwagę.

W Lidlu trwa Jesienne czyszczenie magazynu. Na wirtualne półki tego dyskontu trafiło wiele mocno przecenionych urządzeń. Wyprzedaż trwa do 30 października 2022 r. Co warto kupić, by skorzystać z tej oferty? Sprawdzamy!

ECOVACS Odkurzacz automatyczny z funkcją mopowania DEEBOT N8

silna moc ssania

odkurzanie do 2.300 Pa

usuwanie kurzu nawet z dywanów

precyzyjne planowanie czyszczenia: technologia mapowania i nawigacji na bazie lasera

TrueMapping umożliwia skuteczne i dokładne czyszczenie podłóg

technologia mopowania OZMO umożliwia jednoczesne odkurzanie i mopowanie

plamy i zabrudzenia są usuwane w jednym kroku

sterowanie przez aplikację: sprzątanie domu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

zgodność z systemem Smart Home umożliwia sprzątanie bez wysiłku

wykrywanie przeszkód

automatyczne ładowanie

ochrona przed upadkiem z wysokości

Cena: 1449 zł – 1149 zł Więcej informacji

SILVERCREST Parownica do ubrań SDGS 1630 B1, 1630 W

do wygładzania i odświeżania odzieży

wieszak oraz podpory stabilizujące z klamrami mocującymi do praktycznego zawieszania tkanin

pozwala na nieskomplikowane i szybkie wygładzanie odzieży

hak na dodatkowe wieszaki

wygodna praca na stojąco dzięki teleskopowemu drążkowi - rączkę można zawiesić podczas przerw

włączanie/wyłączanie przyciskiem nożnym

mobilne zastosowanie dzięki lekkobieżnym kółkom XL - wystarczy przechylić i pojechać

wieszak na ubrania obracany o 360°

stopa do prasowania ze stali szlachetnej

duży 2,5 l, odczepiany zbiornik na wodę umożliwia długą pracę parownicy i proste napełnianie

krótki czas nagrzewania – gotowość do pracy w ok. 60 sekund

z wyświetlaniem statusu, automatycznym wyłączaniem i ochroną przed przegrzaniem

metalowa sprężyna jako zabezpiecznie przed zginaniem węża parowego

bezpieczna praca dzięki rękawicy chroniącej przed gorącem

nasadka szczotki - otwiera tkaninę w celu lepszego wchłaniania pary, do grubych rodzjaów tkanin

uchwyt do kantów w spodniach - praktyczna pomoc przy tworzeniu kantów w spodniach

nasadka szczotki, uchwyt do kantów w spodniach, torba do przechowywania, rękawica chroniąca przed gorącem i pokrowiec z tkaniny na rączkę w zestawie

dodatkowy hak do zamocowania akcesoriów (w woreczku do przechowywania) lub zasilacza

Cena: 349 zł – 259 zł Więcej informacji

SILVERCREST Mop akumulatorowy SHBR 7.2 A1

możliwość stosowania bezprzewodowo

nadaje się do różnych podłóg, takich jak laminat, płytki, parkiet lub podłogi z tworzyw sztucznych

z 1 osobnym zbiornikiem na świeżą i brudną wodę

automatyczne* zwilżanie wałka obrotowego świeżą wodą z komory wałka czyszczącego

zdejmowany wałek czyszczący ułatwia czyszczenie

możliwość czyszczenia do 80 m² z jednym napełnionym zbiornikiem

praktyczna stacja przechowywania, nadaje się do czyszczenia wałka czyszczącego - stabilna pozycja do ładowania

wskaźnik LED akumumatora

Cena: 349 zł – 199 zł Więcej informacji

SILVERCREST Blender ręczny SSSM 600 A1, 600 W z nasadką do smoothie

do miksowania i przygotowywania przecierów

w zestawie praktyczny kubek do smoothie

kubek to-go można myć w zmywarce

z wysokowydajnym silnikiem o mocy 600 W

przygotowanie smoothies

płynna regulacja prędkości

przycisk Turbo umożliwiający intensywne mieszanie pulsacyjne

z 5 propozycjami przepisów

Cena: 99 zł – 69 zł Więcej informacji

SILVERCREST Suszarka do żywności

do suszenia owoców, warzyw, ziół, mięsa i ryby

dla zdrowego przyrządzania suszonych owoców bez dodatku konserwantów

przeznaczona również do suszonej wołowiny

5 pojemników z możliwością układania jeden na drugim – mogą być również używane pojedynczo

zabezpieczenie przed przegrzaniem dzięki wbudowanemu termostatowi

przycisk do włączania/wyłączania

Cena: 99 zł – 79 zł Więcej informacji

SILVERCREST Toster ze stali szlachetnej z nasadką do opiekania bułek

z nasadką do opiekania bułek

do chleba tostowego i kanapek

elegancki design ze stali szlachetnej z ręcznie nakładaną powłoką*

optymalne rezultaty opiekania dzięki centrowaniu kromek chleba i elektronicznej kontroli przyrumienienia

nawet po kilku procesach opiekania z rzędu uzyskiwany jest ten sam efekt przyrumienienia

płynny regulator przyrumienienia (1-6)

wyciągana szufladka na okruchy

możliwość zwinięcia kabla

Cena: 129 zł – 89 zł Więcej informacji

SILVERCREST Odkurzacz ręczny HS 12.0 B2, 12 V

do tapicerki i wnętrz pojazdów

obsługa przez zapalniczkę samochodową 12 V

duży promień działania dzięki bardzo długiemu przewodowi (ok. 3 m)

zmywalny system stałego filtra przeciwpyłowego

pojemnik do zbierania zanieczyszczeń 400 ml

moc: ok. 100 W

Cena: 79 zł – 59,90 zł Więcej informacji

