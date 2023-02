Ta współpraca zmienia rynek smartfonów. Xiaomi nie ma zamiaru odpuszczać

Aparaty fotograficzne w smartfonach to jeden z nielicznych elementów mobilnej elektroniki, który cały czas się zmienia i jest ulepszany. Dzieje się tam między innymi dzięki współpracy znanych marek fotograficznych z producentami telefonów. Ostatnio najlepszy przykład tego rodzaju kooperacji daje Leica i Xiaomi.

Xiaomi i Leica, dwie znane marki w branży elektronicznej i fotograficznej, współpracują ze sobą, aby usprawnić aparaty fotograficzne w smartfonach Xiaomi. Współpraca ta polega na wykorzystaniu technologii i doświadczenia Leica w produkcji obiektywów fotograficznych, aby zwiększyć jakość zdjęć i filmów wykonywanych przez smartfony Xiaomi.

Firma Leica jest znana ze swojej wyjątkowej jakości obiektywów, które są używane w profesjonalnych aparatach fotograficznych. Jednak ostatnimi czasy aparaty fotograficzne - poza zastosowaniami profesjonalnymi oraz hobbystycznymi - raczej wymierają i są zastępowane w kieszeniach każdego z nas przez telefony komórkowe. Ze względu na to Leica podjęła współpracę z Xiaomi, które z kolei świadome jest potrzeb swoich klientów i ich dążenia do jak najlepszej jakości zdjęć i filmów wykonywanych na co dzień smartfonem.

Smartfonów używany teraz praktycznie codziennie do wykonywania zdjęć, którymi potem możemy chwalić się w mediach społecznościowych czy pokazując lub wysyłając je bliskim. Ponadto coraz popularniejsze jest nagrywanie swojego życia, czy to do wstawienia na TikToka, czy też jako część filmu na Youtube. Ze względu na to świetnej jakości filmy i zdjęcia są nam coraz bardziej potrzebne. Tak właśnie zrodził się pomysł na współpracę Leica i Xiaomi.

W wyniku tej współpracy, smartfony Xiaomi wyposażone są w obiektywy Leica, które zapewniają wyraźne i szczegółowe zdjęcia, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Obiektywy te posiadają także funkcję stabilizacji obrazu, co zapewnia jeszcze lepszą jakość zdjęć i filmów. Jednak nie chodzi tylko o same obiektywy, ale też różne inne dodatki, które pomagają im w robieniu lepszych zdjęć. Jeśli chodzi o Leica, to tak jak w przypadku ZEISS oraz firmy Vivo, chodzi też o algorytmy odpowiadające za cyfrowe wywoływanie zdjęć. Dzięki nim "surowy" obraz przechwycony przez matrycę jest obrabiany, dostosowywana jest ostrość, jasność, kolory i inne elementy, które składają się na końcowy efekt.

Ponadto, współpraca Xiaomi i Leica pozwala im na wprowadzanie nowych funkcji i technologii do swoich urządzeń, takich jak inteligentne tryby fotografowania i opcje personalizacji, które umożliwiają użytkownikom dostosowanie swoich aparatów do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Jest też jeszcze kilka innych elementów fizycznej budowy aparatu, jak na przykład specjalne powłoki antyrefleksyjne opracowane przez firmę, którymi powlekane są obiektywy flagowców Xiaomi.

W końcu współpraca ta jest korzystna dla obu stron. Xiaomi może oferować swoim klientom jeszcze lepsze aparaty fotograficzne, a Leica może rozszerzać swoje możliwości i dotrzeć do nowych rynków za pośrednictwem swojego partnera. Tej drugiej firmie zdecydowanie pomaga to także w pozostaniu w obiegu nowej technologii, gdyż aparaty fotograficzne są coraz bardziej niszowym zakupem, podczas gdy telefony znajdują się już w kieszeniach lub torebkach praktycznie każdego.

Teraz Leica z Xiaomi podpisali kolejną umowę, w myśl której obie firmy przedłużyły swoją współpracę na bliżej nieokreślony czas. Pierwszym smartfonem powstałym w jej wyniku był Xiaomi 12S Ultra, który dzięki świetnym algorytmom i ogromnej, 1-calowej matrycy stał się bardzo szybko jednym z najlepszych telefonów do fotografii. Następna generacja, Xiaomi 13, nie zadebiutowała jeszcze w Polsce, ale jej chińska wersja również spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem szczególnie przez jej możliwości fotograficzne. Widać więc, że plan tej współpracy ewidentnie jest bardzo owocny i daje świetne rezultaty.