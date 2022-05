Tablet Realme Pad X jeszcze w maju! Znamy specyfikację [25.05.2022]

Chińska marka wkrótce zaprezentuje swoje nowe urządzenie.

Realme Pad X / Źródło: NotebookCheck.net

Realme Pad X zadebiutuje 26 maja! Początkowo urządzenie pojawi się w Chinach, ale najprawdopodobniej już niedługo zobaczymy jego światową premierę. Tymczasem, w sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat jego specyfikacji.

Realme Pad X / Źródło: Gizbot.com

Tablet będzie posiadał 11.2 calowy ekran o rozdzielczości 2K. Zostanie również wyposażony w cztery głośniki Dolby Atmos oraz baterię o pojemności 8340 mAh. Co więcej, ogniwo urządzenia naładujemy akumulatorem o mocy 33 W, co znacznie przyspieszy ładowanie w porównaniu do poprzednich modeli tabletów Realme.

Realme Pad X zostanie oparty na układzie Snapdragon 870 SoC marki Qualcomm. Tak urządzenie prezentuje się w dłoni:

Realme Pad X Źródło: Twitter.com / Abhishek Yadav

Od autora:

Na ten moment ciężko powiedzieć zbyt wiele na temat nowego tabletu od Realme. Wydaje się, że będzie on odpowiednim urządzeniem dla osób szukających tańszej alternatywy do Galaxy Tab'a S8 czy iPad'a Pro jednak brak jak na razie informacji o dokładnej cenie tableta.