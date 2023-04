Tablet Samsunga zachwyci kolorami nie tylko w najdroższych wariantach. Galaxy Tab S9 w końcu z nowym ekranem

Podstawowy wariant flagowego tabletu Samsunga mocno odstawał od reszty, głównie za sprawą o wiele gorszego wyświetlacza. Koreańska firma, która specjalizuje się w produkcji ekranów, w końcu postanowiła zrównać go z resztą katalogu.

Wygląda na to, ze Samsung w tym roku ma duże plany na cały swój tabletowy katalog. Już w tym artykule wspominaliśmy, że poza trzema standardowymi wersjami serii Galaxy Tab S9, do wyboru klientów będą jeszcze dwa dodatkowe modele Galaxy Tab S9 FE. Wygląda jednak na to, że zarówno nowe warianty, jak i zapowiadane zmiany w specyfikacji i akcesoriach to nie wszystko. Koreańska firma chce też ulepszyć najistotniejszy element tego sprzętu.

W rozmowie z SamMobile Ross Young, jeden z najbardziej znanych analityków technologicznych, specjalizujących się w wyświetlaczach i ekranach, zapowiedział sporą zmianę na lepsze jeśli chodzi o technologię produkcji paneli dla nadchodzących tabletów Samsunga. Seria Galaxy Tab S9 ma wejść na rynek w trzech, dobrze już znanych wariantach - S9, S9 Plus oraz S9 Ultra. Jednakże od jakiegoś czasu podstawowy przedstawiciel tabletów Samsunga dostawał o wiele gorszy wyświetlacz, wykonany w technologii LCD TFT. Wygląda jednak na to, że tym razem będzie to w końcu panel AMOLED.

Young jest przekonany, że tym razem nawet najniższy model także zostanie wyposażony w coraz bardziej popularny panel ledowy. Od jakiegoś czasu mogliśmy już tę technologię znaleźć nie tylko w telefonach producenta, ale też w wyższych modelach tabletów, niestety nie zawitała ona jeszcze do podstawowego wariantu. Ta zmiana z pewnością ucieszy fanów firmy, którzy w tym roku szykują się na zakup nowego modelu tabletu.

Ekrany AMOLED mają zdecydowaną przewagę nad LCD na wielu płaszczyznach. Pierwszą z nich jest reprodukcja kolorów oraz możliwy kontrast - dzięki możliwości całkowitego wyłączenia podświetlenia, LEDowe ekrany oferują zdecydowanie mocniejsze czernie oraz o wiele jaśniejsze, bardzo nasycone kolory. Jednak to nie wszystko, gdyż umożliwiają one także funkcjonalności takie jak ekran zawsze aktywny czy nawet elastyczne ekrany lub ekrany z aparatem ukrytym pod wyświetlaczem.

Nie wiemy jeszcze, kiedy Samsung zdecyduje się zaprezentować najnowsze modele swoich tabletów, jednak spodziewamy się, że wejdą one na rynek wraz z nadchodzącym Foldem i Flipem 5, podczas kolejnej edycji Galaxy Unpacked.