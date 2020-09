Tablet jako nawigacja samochodowa GPS, czyli Navitel T505 PRO

Tablet i nawigacja GPS w jednym? Zobaczcie najnowsze urządzenie firmy Navitel i sami zadecydujcie, czy warto wybrać takie rozwiązanie.

Wykorzystanie tabletu jako nawigacji GPS to często spotykane rozwiązanie, za którym kryje się wiele zalet. Przede wszystkim należy wspomnieć o funkcjonalności tego typu urządzeń - w przeciwieństwie do tradycyjnej nawigacji samochodowej, tablet może posłużyć także do przeglądania stron internetowych, odtwarzania muzyki czy oglądania filmów. To idealne rozwiązanie jeśli chcemy mieć wszystkie aplikacje multimedialne w jednym miejscu.

Jedną z ciekawych propozycji jest najnowsze urządzenie firmy Navitel, które łączy w sobie funkcjonalność tabletu i precyzję nawigacji samochodowej. Model T505 PRO, działający w systemie Android 9.0, został wyposażony 7-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1024 x 600 pikseli zapewniający wygodne korzystanie ze wszystkich opcji. Stabilność pracy gwarantuje szybki procesor MT8321 ARM-A7 Quad Core, o częstotliwości taktowania 1.3 GHz oraz bateria o pojemności 2800 mAh. Wbudowany G-sensor wykrywa ruch, ułatwiając dopasowanie widoku tabletu w pionie lub poziomie.

Pamięć wewnętrzna tabletu to 16 GB, zaś RAM - 1 GB. Do tego, urządzenie posiada dwa sloty na karty SIM oraz obsługuje karty microSD o pojemności do 32 GB. Zastosowane moduły Wi-Fi oraz Bluetooth odpowiadają za bezprzewodową łączność i przesyłanie danych.

W Navitel T505 PRO znajduje się zainstalowana najnowsza wersja aplikacji Navitel Navigator, która uwzględnia mapy 47 krajów wraz z funkcją ostrzegania przed fotoradarami, bazą punktów POI i obliczaniem czasu trasy. Co ważne, korzystanie z niej jest możliwe także w trybie offline. Warto również dodać, że regularne aktualizacje map są darmowe dla wszystkich użytkowników urządzeń nawigacyjnych Navitel.

W zestawie oprócz tabletu znajdują się:

uchwyt samochodowy,

ładowarka samochodowa 12/24 V,

ładowarka sieciowa,

kabel micro-USB,

instrukcja obsługi i karta gwarancyjna.

Sugerowana cena tabletu to 299 złotych.

Przeczytajcie także: Android 11 i Android Auto to nie najlepsze połączenie - co nie działa?