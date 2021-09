Tablet z Androidem jak drugi monitor? Z Lenovo to możliwe!

Project Unity firmy Lenovo ma jedną cechę, która wyróżnia go spośród konkurencyjnych aplikacji do synchronizacji ekranów. Czy fani Windowsa będą zadowoleni?

Firma Lenovo zapowiedziała dzisiaj kilka nowych urządzeń, w tym monitory, laptopy i parę bezprzewodowych słuchawek. Osoby zainteresowane wyłącznie urządzeniami z systemem Windows mogły przegapić zapowiedź tabletu Tab P12 Pro. Lenovo Tab P12 Pro jak najbardziej może konkurować z najlepszymi tabletami z Androidem, ale ma też funkcję, która spodoba się użytkownikom Windowsa. Korzystając z Project Unity, najnowszy tablet firmy może posłużyć jako drugi ekran dla naszego komputera.

To nie jest pierwszy raz, kiedy widzimy technologię tego typu. Samsung Galaxy Tab S7 i Galaxy Tab S7+ również mogą działać jako drugi wyświetlacz dla komputerów PC z systemem Windows. iPady firmy Apple także mogą łączyć się z komputerami Mac za pomocą funkcji Apple Sidecar. Istnieją jednak pewne różnice pomiędzy Project Unity firmy Lenovo a konkurencyjnymi aplikacjami do synchronizacji. Project Unity działa jako aplikacja, co oznacza, że można uruchamiać inne aplikacje na ekranie tabletu, jednocześnie rozszerzając ekran komputera.

Lenovo Tab P12 Pro z Androidem nadal działa natywnie. Inne urządzenia tego typu albo przejmują cały ekran na rzecz Windowsa, albo oferują jedynie funkcję tabletu z Androidem. Unity to aplikacja, która działa na szczycie Androida, więc nadal możesz wykorzystywać wszystkie swoje aplikacje bez żadnych zakłóceń, jednocześnie rozszerzając ekran komputera.

Aplikacja działa zarówno z dotykiem, jak i kompatybilnym piórem. Ponieważ niektóre komputery PC nie obsługują piór lub dotyku, konfiguracja z Project Unity może dodać w tym przypadku wszechstronności. Project Unity wymaga jednak, aby tablet działał pod kontrolą systemu Android 11. Jest to pierwszy tablet firmy Lenovo obsługującym system Android 11 i pierwszym tabletem z systemem Android, który będzie współpracował z Project Unity.

Tab P12 Pro zostanie wprowadzony na rynek w październiku 2021 roku, a jego cena początkowa wyniesie 610 dolarów (około 2300 zł). Aplikacje dla Project Unity będą dostępne w Google Play Store i Microsoft Store od października 2021 roku.