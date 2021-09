Tabletki na koronawirusa? Pfizer przeprowadza testy

Pfizer chce wprowadzić doustny lek przeciwwirusowy do potencjalnego leczenia w domu.

Pfizer pracuje nad tabletką nadającą się do potencjalnego leczenia w domu przeciwko COVID-19. Lek miałby być przyjmowany co 12 godzin przez pięć dni po pojawieniu się pierwszych objawów.

Leczenie COVID-19, które można by stosować w domu już na najwcześniejszych etapach infekcji, byłoby dodatkową bronią w walce z SARS-CoV-2. Obecnie trwają badania kliniczne fazy 2/3, w których testuje się doustną kombinację PF-07321332/rytonawir.

Lek ten należy do klasy środków przeciwwirusowych znanych jako inhibitory proteazy. Są to enzymy kluczowe dla mechanizmów replikacji wirusa, a inhibitory proteazy zostały już wcześniej opracowane do leczenia HIV/AIDS i zapalenia wątroby typu C. Według Pfizera:

Inhibitory proteazy, takie jak PF-07321332, mają na celu blokowanie aktywności głównego enzymu proteazy, którego koronawirus potrzebuje do replikacji.

Uczestnicy badania otrzymali już pierwsze dawki, a wyniki mają pojawić się pod koniec tego roku.

Źródło: newatlas.com