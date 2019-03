Tacoma - dobra gra s-f za darmo

Humble Bundle rozdaje grę Tacoma. ten tytuł spodoba się każdemu, kto lubi przygodowe gry akcji i klimaty science-fiction!

Akcja gry Tacoma osadzona jest w roku 2088. Protagonistką jest Amy Ferrier, rozpoczynająca pracę na stacji kosmicznej. Jednak gdy tylko na nią przybywa, okazuje się, że wszyscy pracownicy zniknęli bez śladu. Oczywiście jej zadaniem - a zarazem misją gracza - jest ustalenie, co się z nimi stało. Mechanika zabawy to eksploracja kolejnych lokacji, a dzięki temu, że w niektórych nie ma grawitacji, można przemierzać je również w pionie, co pozwala np. na docieranie do śluz na suficie. Istotna pomocą w rozwiązywaniu zagadki są nagrania, na które natykamy w wielu miejscach. Dzięki nim zyskujemy informacje o samej stacji oraz jej pracownikach.

Gra kosztuje ponad 70 zł, ale Humble Bundle rozdaje ją za darmo do końca soboty! To dobra okazja, aby zyskać niezły tytuł bez opłat. A jak tego dokonać? Wejdź na stronę Humble Bundle, kliknij na kafelek z grą Tacoma i wybierz opcję Get the Game, a następnie kieruj się wskazówkami. Potwierdzenie otrzymania gry przyjdzie na maila - należy wówczas na nie kliknąć, a nastąpi powrót na stronę Humble. Możesz pobrać wówczas plik instalacyjny w formacie archiwum .zip. Ma on 2,6GB, więc pobieranie zajmie chwilę. Istnieje opcja pobrania via BitTorrent, co może przyśpieszyć proces.