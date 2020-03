Tag Heuer Connected 2020 - zaprezentowano smartwatch za ponad 7 tysięcy złotych!

Jeśli macie "wolne" siedem tysięcy złotych, to szwajcarski producent zegarków - Tag Heuer, ma dla was propozycję.

Marka Tag Heuer jest znana już od pokoleń. Szwajcarska firma wyspecjalizowała się w tworzeniu luksusowych zegarków. Do 2015 roku producent pozostawał wierny analogowym rozwiązaniom. Wówczas wszedł on we współpracę z firmami Intel oraz Google i przygotował swój pierwszy smartwatch - Tag Heuer Connected. Od tamtej pory, producent zaprezentował nam dwie generacje swojego smart zegarka, a dzisiaj przyszła pora na jego najnowsze wcielenie.

Tag Heuer Connected 2020, pod względem designu, stawia na klasykę. Do naszej dyspozycji otrzymujemy zegarek z okrągłą kopertą (średnica 45 mm) i wyświetlaczem OLED o przekątnej 1,39-cala i rozdzielczości 454 x 454 pikseli. Całość wykonano z najwyższej jakości tworzyw. Zegarek możemy nabyć w wersji wykonanej ze stali bądź tytanu.

Smartwatch napędzany jest przez układ Qualcomm Snapdragon 3100 i oczywiście działa pod kontrolą systemu Wear OS. Szwajcarski producent zdecydował się na zwiększenie liczby smart funkcji, w porównaniu do poprzednich generacji zegarka. W przypadku Tag Heuer Connected 2020 możemy liczyć na: pulsometr, akcelerometr, żyroskop, kompas oraz wbudowany GPS.

Zegarek bez problemu poradzi sobie ze śledzeniem konkretnych aktywności i sportów, jak np. golf, bieganie, jazda na rowerze, spacery czy fitness. Podkreślono również pełne wsparcie dla takich aplikacji jak: Strava, Apple Health i Google Fit

Na uwagę zasługuje również bateria o pojemności 440 mAh, która, zdaniem producenta, wystarczy na 20 godzin "normalnego" użytkowania zegarka. Czas ten ulega skróceniu do 4 godzin przy włączonym GPS-ie.

Choć trzeba przyznać, że Tag Heuer Connected 2020 prezentuje się imponująco, to i tak cena - w wysokości 1800 dolarów (za najtańszy wariant urządzenia), wydaje się być mocno przesadzona.

Jeśli akurat rozglądacie się za ciekawym smartwatchem, to warto zwrócić uwagę, na zaprezentowanego niedawno Oppo Watch, który może być ciekawą alternatywą dla Apple Watch. Co więcej, właśnie potwierdzono, że już tej wiosny zegarek ten będzie dostępny w Europie.

źródło: gadgetsandwearables.com