Tajemnicza agencja płaci za szkalowanie szczepionek firmy Pfizer

Popularni youtuberzy otrzymują oferty od tajemniczej agencji, która oferuje pieniądze za dezinformacje w sprawie szczepionek Pfizera.

Spis treści

Mamy właśnie do czynienia z zakrojoną na szeroką skalę kampanią dezinformacyjną, związaną ze szczepieniami przeciwko COVID-19. Sprawę zbadało BBC News, a otrzymane oferty nagłośniło kilku niezwykle popularnych youtuberów. Niestety, niektórzy postanowili skorzystać z okazji szybkiego i łatwego zarobku, nawet kosztem negatywnego wpływu na społeczeństwo.

Źródło:Pexels/Adam Fejes

Mechanizm szkodliwej kampanii jest dość prosty, jedni z najpopularniejszych youtuberów na świecie otrzymują intratne oferty. W ich ramach, wpływowi influencerzy mają nagrać oraz opublikować na swoim kanale filmik, mówiący o rzekomym wycieku danych z Europejskiej Agencji Leków (EMA), według których osoby zaszczepione szczepionką Pfizera umierają trzy razy częściej, niż po preparacie AstraZeneca.

Zobacz również:

Większa śmiertelność po Pfizerze?

Teoretycznie podana statystyka jest prawdziwa, jednak jak wszystko wyrwane z kontekstu, może być łatwo przeinaczona i wprowadzać w błąd. Wspomniane informacje uwzględniają bowiem wszystkie przypadki śmierci, a nie te, których potencjalną przyczyną było szczepienie przeciw SARS-CoV-2. Tak więc, śmierć w wyniku długotrwałej choroby, wypadku samochodowego czy nawet morderstwa jest tu przedstawiona, jako „śmierć po szczepieniu”, jeśli osoba zmarła przyjęła kiedykolwiek stosowny preparat. Źródło: Mika Baumeister/Unsplash Należy przy tym zaznaczyć, że te konkretne statystki pochodzą w większości z krajów, w których szczepienia przeciw covid przeprowadzane są głównie preparatem koncernu Pfizer, co ma istotny wpływ na podane dane. Przykładowo, jeśli w danym państwie mamy 100 tyś. osób, które otrzymały ten preparat i 20 tyś. pacjentów po AstraZeneca to oczywiste jest, że liczba wszystkich zgonów w pierwszej grupie będzie wyższa, ale ze względu na jej liczebność, a nie przez rodzaj szczepionki. Pamiętajmy więc, że jeśli ktoś zmarł po szczepieniu nie oznacza, iż stało się to w jego wyniku.

Youtuberzy ujawniają sprawę

Całą sytuację oraz treść przesłanych wiadomości ujawniło kilku youtuberów, którzy takowe oferty otrzymali. Wśród nich są Léo Grasset z Francji, prowadzący kanał DirtyBiology oraz Mirko Drotschmann z Niemiec, obaj mający pokaźne grona subskrybentów. Dzięki nim wiadomo, iż oferty rozsyła agencja o nazwie Fazze, a youtuber z Francji otrzymał konkretną ofertę wraz z kwotą gratyfikacji za zamieszczenie dezinformacyjnego filmiku, wynoszącą 2 tyś. euro.

Co istotne, w nadesłanych wiadomościach zaznaczono, żeby pod żadnym pozorem nie informować, że materiał jest sponsorowany, a nawet zlecony. Agencja stojąca za ofertą zaznaczyła także, że jest przedstawicielem klienta, który również pragnie pozostać anonimowy. Wśród porad dotyczących samego nagrania (otrzymanych w odpowiedzi na udawane zainteresowanie youtuberów), znalazła się sugestia:

Zachowuj się tak, jakbyś miał pasję i zainteresowanie tym tematem. - fragment korespondencji

Do informacji dodano także linki, które influencerzy mieli umieścić w swoich materiałach, prowadzące do wątpliwej jakości artykułów. Ciekawe jest też to, ze po ujawnieniu i nagłośnieniu sprawy, teksty te zostały usunięte z sieci, co dobitnie pokazuje, że wspomniana kampania była jedynym celem ich publikacji.

Niestety, pojawili się też chętni na skorzystanie z podejrzanej oferty i sianie dezinformacji za pieniądze. Do dwóch z nich dotarł niemiecki dziennikarz Daniel Laufer, który wyśledził przekazywanie tych szkodliwych manipulacji faktami przez youtuberów Eversona Zoio z Brazylii oraz Ashkara Techy z Indii. Smutne jest to, że na dezinformacje pokusiły się popularne osoby z krajów, w których pandemia sieje obecnie największe zniszczenia, a na COVID-19 każdego dnia umiera wiele osób. Po upublicznieniu afery, obaj panowie usunęli materiały ze swoich kanałów społecznościowych, jednak odmówili komentarza w sprawie.

BBC na tropie

Dziennikarze z BBC postanowili dowiedzieć się, kto dokładnie stoi za sprawą i jest wspomnianym, „pragnącym zachować anonimowość” klientem. Okazało się, że agencja Fazze jest częścią firmy AdNow. Zajmuje się ona marketingiem cyfrowym i jest zarejestrowana m.in. w Wielkiej Brytanii, jednak jej główna siedziba znajduje się w Rosji, a konkretnie w Moskwie.

Źródło: BBC

Po wielokrotnych próbach kontaktu różnymi kanałami, udało się jedynie dotrzeć do jednego z dwóch dyrektorów brytyjskiego oddziału AdNow. Stwierdził on, że niewiele wie na temat samej agencji Fazze poza tym, że jej współzałożycielem jest rosyjski reżyser - Stanislav Fesenko. Mężczyzna oświadczył także, iż nie miał pojęcia o przyjęciu oraz prowadzeniu dezinformacyjnej akcji, a co więcej, że w świetle skandalu zarówno brytyjski oddział AdNow, jak i Fazze zostaną zamknięte.

Niestety, Stanislav Fesenko nie odpowiedział na próby nawiązania kontaktu i nie udało się odkryć tożsamości „tajemniczego klienta”. Sytuacja ta jednak dobitnie pokazuje, jak istotna jest selekcja przyswajanych przez nas informacji tak, abyśmy nie stali się obiektem manipulacji szkodliwych zarówno dla nas samych, jak i naszego otoczenia.

Warto zaznaczyć, iż pierwsze działania agencji Fazze, mające na celu dyskredytację i szerzenie fałszywych informacji wycelowanych w szczepionki Pfizera zarejestrowano już w maju tego roku. Wtedy jednak działania dotyczyły różnej maści influencerów z Francji, a ówczesne ustalenia jednego z tamtejszych portali pokrywają się z informacjami uzyskanymi przez BBS i również dotyczyły działań z Rosji. Widać jednak, że akcja nabrała obecnie bardziej międzynarodowego rozmachu.

Źródło: BBC News

Sprawdź też:

Skutki uboczne szczepionki na COVID-19