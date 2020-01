Tajemnicza karta graficzna od AMD pokonuje RTX'a 2080 Ti

Mistrz został zdetronizowany. Jaki układ czerwonych będzie szybszy od Nvidii RTX 2080 Ti?

Nvidia od kilku lat jest liderem na rynku kart graficznych. Pomimo tego, że konsole wykorzystują układy od AMD to właśnie karty RTX'y wykorzystywane są do budowy najwydajniejszych komputerów do gier. Nie inaczej było w przypadku naszej Piekielnej Maszyny, która otrzymała dwie karty graficzne z rodziny RTX.

Topowy układ RTX 2080 Ti jest najwydajniejszą kartą graficzną dla graczy od momentu debiutu we wrześniu 2018 roku. Ostatnimi czasy w sieci pojawił się bliżej niezidentyfikowany układ graficzny od AMD, który zajmuje czołowe miejsce w rankingu OpenVR. Układ ten osiąga częstotliwość odświeżania na poziomie 103,3 klatek na sekundę podczas, gdy RTX 2080 Ti osiąga około 80 klatek na sekundę w tym samym scenariuszu. Oznacza to, że nowa grafika jest wydajniejsza o 30 procent. Najmocniejsze, niereferencyjne podkręcone karty graficzne z rodziny RTX 2080 Ti są w stanie uzyskać rezultat o 15 procent słabszy od niezidentyfikowanego Radeona.

Karta graficzna, która została poddana testowi została połączona z próbką inżynieryjną układu Ryzen 7 4800H. Procesor ten posiada wbudowany układ graficzny. Oprogramowanie zarejestrowało kartę graficzną jako AMD Radeon Graphics. Niestety nazwa nie jest jednoznaczna, a na dodatek może odwoływać się do wbudowanego w CPU układu graficznego.

Z drugiej strony wszystkie niezaprezentowane jeszcze układy graficzne od AMD rejestrowały się w przyszłości w sterownikach jako AMD Radeon RX. Bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest, że benchmark zidentyfikował układ graficzny wbudowany w procesor, podczas, gdy testy wykonywane były przy wykorzystaniu dedykowanej karty graficznej.

Dodatkową zagadką jest fakt, że przetestowany układ graficzny sparowano z mobilnym procesorem.

W chwili obecnej nie da się jednoznacznie określić o jaką kartę graficzną może chodzić. Z pewnością nie jest to jednak jakikolwiek układ, który dostępny jest obecnie w sprzedaży. AMD wysłało już sporą ilość próbek inżynieryjnych procesora Ryzen 7 4800H do producentów sprzętu komputerowego. W sieci pojawiły się także wyniki komputera produkcji ASUS'a z procesorem Ryzen 7 4800H i nową kartą graficzną od Nvidii.

