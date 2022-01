Tajemnicze zjawisko w centrum Drogi Mlecznej

Zapierający dech w piersiach widok Drogi Mlecznej ujawnia tajemnicze struktury, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy.

Mozaikowy obraz centrum Drogi Mlecznej uchwycony za pomocą fal radiowych. Duże pionowe cięcia są włóknami magnetycznymi. / Northwestern University/SARAO/Oxford University

Nowe zdjęcie serca Drogi Mlecznej ujawnia nieznane dotąd struktury. Zostało wykonane za pomocą ultraczułego radioteleskopu MeerKAT w Południowej Afryce i pokazuje prawie tysiąc pasm włókien magnetycznych o długości do 150 lat świetlnych, w zaskakująco czystym i regularnym układzie. To aż 10 razy więcej od liczby, której byliśmy dotychczas świadomi. Nowe dane statystyczne, które udało się uzyskać, pomogą nam zrozumieć ich naturę, która jest zagadką już od lat 80. XX wieku, czyli od momentu ich odkrycia. Astrofizyk Farhad Yusef-Zadeh z Northwestern University tłumaczy:

Nareszcie widzimy duży obraz – panoramiczny widok wypełniony mnóstwem włókien. Samo zbadanie kilku włókien utrudniało wyciągnięcie jakichkolwiek rzeczywistych wniosków na temat tego, czym one są i skąd pochodzą. To przełom w pogłębianiu naszego rozumienia tych struktur.

Centrum Drogi Mlecznej jest bardzo trudne do zobaczenia, dlatego naukowcy użyli technologii dostosowującej naszą wizję do niewidzialnych długości fal. Jeden z najbardziej zaawansowanych radioteleskopów na świecie, MeerKAT, obsługiwany przez South African Radio Astronomy Observatory (SARAO), zbierał dane przez trzy lata i pokazał nam badany region w długościach fal radiowych z niezrównaną jasnością i głębią. Yusef-Zadeh i jego zespół dodatkowo usunęli tła z obrazu, ujawniając struny magnetyczne rozmieszczone w skupiskach wokół centrum galaktyki.

Kolory wskazują jasną emisję radiową, podczas gdy słabsza emisja jest pokazana w skali szarości. /I. Heywood, SARAO.

Nie jest jasne, czym one są ani jak powstały. Wiemy, że zawierają one elektrony promieniowania kosmicznego, wirujące we włóknach pól magnetycznych z prędkością bliską prędkości światła.

Nadal nie wiemy, dlaczego pojawiają się w skupiskach ani nie rozumiemy, jak się rozdzielają i jak powstają regularne odstępy. Za każdym razem, gdy odpowiadamy na jedno pytanie, pojawiają się kolejne.

