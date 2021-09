Tajemniczy obiekt uderzył w Jowisza [Zobacz film]

Astronomowie zauważyli eksplozję w górnej atmosferze Jowisza, wywołaną zderzeniem z bardzo dużym obiektem.

Obserwatorzy z całego świata zarejestrowali jasny błysk tajemniczego obiektu zderzającego się z Jowiszem. Harald Paleske z Niemiec oraz José Luis Pereira z Brazylii obserwowali tranzyt księżyca Io, kiedy nagle doszło do eksplozji w górnej atmosferze planety. Stało się to 13 września 2021 roku o godzinie 22:39 i wciąż wzbudza wątpliwości.

Prawdopodobnie mogła to być skała o średnicy co najmniej 100 metrów, jednak najbardziej niezwykłe w tym wydarzeniu jest to, że udało się je zarejestrować.

To dopiero ósme zderzenie z Jowiszem, które zostało zaobserwowane przez astronomów od czasu komety Shoemaker-Levy 9 w 1994 roku. Choć nie wiadomo do ilu zderzeń dochodzi w rzeczywistości, podejrzewa się, że przez ogromne pole grawitacyjne Jowisza, może dochodzić do nawet 60 zderzeń w ciągu roku. Uchwycenie ich jest jednak trudne, ponieważ dzieje się to głównie po drugiej stronie planety, której nie widzimy i trwa zaledwie kilka sekund. Niemniej jednak tempo ich wykrywania zdaje się wzrastać.

Pozostaje nam czekać na analizy tajemniczego obiektu, które rozbłysnął na wielu teleskopach. Na szczęście astronomowie mają wystarczająco dużo materiału, z którego będą teraz korzystać. Oto jeden z nich:

