Tajna inwazja – kiedy premiera szpiegowskiego serialu Marvela? Obsada, zwiastun i fabuła

Serialowa Tajna inwazja powstała na podstawie komiksu z 2008 roku o tym samym tytule. Opowiada on historię najazdu na Ziemię Skrulli – zmiennokształtnych kosmitów. Po wojnie pomiędzy Skrullami a rasą Kree ziemscy herosi (m.in. Iron Man, Doctor Strange czy Profesor Charles Xavier) zawiązują grupę o nazwie Illuminati i wyprawiają się na planetę Skrulli, by ostrzec ich przed konsekwencjami ataku na Ziemię. Zostają jednak pojmani.

Po zniszczeniu własnego świata Skrulle ruszają na Ziemię, zaczynają podszywać się pod jej mieszkańców (w tym superbohaterów) i destabilizować sytuację na planecie.

Głównym bohaterem serialu jest Nick Fury, który przy pomocy Marii Hill stara się rozwiązać zagadkę inwazji zmiennokształtnych kosmitów. Jak powiedziała wcielająca się w rolę Marii Coby Smulder:

Ten serial należy do bardziej ponurych. Mamy zamiar pogłębić portrety postaci. Mamy zamiar spojrzeć na nie w nowy sposób; będzie to ekscytujący thriller, w którym nigdy nie będziecie pewni, kim są bohaterowie. Czy to Skrulle? Czy może ludzie? To będzie zgadywanka.