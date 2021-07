Tak będą wyglądały nowe samochody elektryczne Volvo

Volvo pracuje nad przestawieniem wszystkich swoich samochodów na pojazdy elektryczne. Zapowiedzi Volvo Concept Recharge pokazują jak będą wyglądać nowe modele.

Volvo

Volvo Concept Recharge to koncepcja samochodu pokazująca, co firma zaplanowała dla swoich przyszłych pojazdów elektrycznych, a także modeli SUV. Istniejąca gama pojazdów elektrycznych Volvo opiera się na podobnej technologii, co pojazdy spalinowe tej firmy, jednak w przyszłości wszystko ma się zmienić i działać na nowych platformach EV. Concept Recharge prezentuje w pełni elektryczną platformę, zaprojektowaną od podstaw.

Pierwszym modelem najnowszej generacji będzie SUV korzystający z całkowicie nowej technologii elektrycznej. Concept Recharge zupełnie usuwa silnik z samochodów, jest również wyposażony w płaski akumulator pod podłogą samochodu, a SUV ma wydłużony rozstaw osi. Dzięki temu pojazd będzie miał więcej przestrzeni wewnętrznej i więcej miejsca do przechowywania niż standardowe samochody benzynowe. Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów technicznych, ale więcej informacji, a nawet wideo można zobaczyć na stronie Volvo.

Źródło: geeky-gadgets.com