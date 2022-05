Tak będzie wyglądać kamera iPhone'a 14? W sieci pojawiły się nowe etui

Po słabej sprzedaży iPhone'a 13 mini, Apple zamierza w tym roku skupić się na większych rozmiarach iPhone'a. Spodziewamy się 6,1-calowego iPhone'a 14, 6,1-calowego iPhone'a 14 Pro, 6,7-calowego iPhone'a 14 Max oraz 6,7-calowego iPhone'a 14 Pro Max.

Fot. 豆子发了芽 / Wiebo / MacRumors

W serwisie Weibo pojawiło się zdjęcie przedstawiające serię etui innej firmy dla nadchodzących modeli iPhone'a 14. Przypomina ono, jak duże będą obudowy aparatów we flagowych smartfonach Apple.

Fot. Apple

Choć nie oczekuje się znaczących zmian konstrukcyjnych, wszystkie te modele prawdopodobnie doczekają się modernizacji aparatów fotograficznych, a co za tym idzie, aparaty będą większe o około 5%, przy czym różnica ta będzie najbardziej zauważalna w modelach Pro (odpowiadających na zdjęciu pierwszej i trzeciej obudowie od lewej).

Oczekuje się, że wszystkie modele iPhone 14 zostaną wyposażone w kamerę Ultra Wide z tyłu urządzenia, podczas gdy modele iPhone Pro mogą zobaczyć znaczące ulepszenia głównego aparatu szerokokątnego i aktualizacje do teleobiektywu. Analityk Apple, Ming-Chi Kuo, uważa, że modele iPhone 14 Pro będą wyposażone w 48-megapikselową kamerę szerokokątną, co byłoby znacznym ulepszeniem w stosunku do obecnej 12-megapikselowej kamery, a także w możliwość nagrywania wideo 8K.

48-megapikselowa kamera w modelach iPhone'a 14 Pro będzie też prawdopodobnie w stanie wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 12 megapikseli dzięki procesowi znanemu jako łączenie pikseli (pixel binning). Łączenie pikseli polega na łączeniu danych z wielu mniejszych pikseli na przetworniku obrazu w jeden "superpiksel", co poprawia czułość przy słabym oświetleniu.

Fot. Apple

O tym, czy ogromna obudowa aparatu jest opłacalnym kompromisem w stosunku do zwiększonych możliwości fotografowania, użytkownicy będą musieli zdecydować sami, ale wystarczy powiedzieć, że etui zaprojektowane dla modeli iPhone 13 raczej nie będą pasować do iPhone'a 14 ze względu na zwiększenie rozmiarów.

Oczekuje się, że Apple wprowadzi modele iPhone 14 prawdopodobnie we wrześniu 2022 roku, jeśli firma będzie przestrzegać poprzednich harmonogramów wydarzeń premierowych. Więcej informacji o nadchodzącym iPhone 14 znajdziesz tutaj.