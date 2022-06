Tak będzie wyglądał Galaxy S23 Ultra? Następca Galaxy S22 Ultra na pierwszych grafikach

W sieci pojawiły się pierwsze rendery koncepcyjne przedstawiające przyszłoroczny flagowiec od Samsunga.

Autorem grafik jest Technizo Concept - znany z tworzenia wizualizacji popularnych smartfonów przed ich oficjalną prezentacją. Tym razem na jego profilu pojawiły się rendery Samsunga Galaxy S23 Ultra, który na rynku zadebiutuje w przyszłym roku.

Model najprawdopodobniej zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz kamerę o rozdzielczości 200 MP. Bardzo możliwe, że obiektywem, który zostanie użyty w smartfonie będzie jednostka Samsung Isocell, choć na oficjalne informacje w tym temacie będziemy musieli jeszcze zaczekać.

Sprawdźmy jednak jak kolejna odsłona flagowca prezentuje się na tle tegorocznego Galaxy S22 Ultra i co może zmienić się w sferze wizualnej serii Ultra.

Jeśli chodzi o przód smartfona to wygląda on bardzo podobnie w przypadku obu urządzeń. Ekrany są delikatnie zaokrąglone i posiadają sporą przekątną wyświetlacza. Inaczej prezentuje się tył telefonu, a w szczególności wyspa z obiektywami.

W modelu S23 Ultra obiektywy umieszczone są na delikatnym wybrzuszeniu. Ponadto - na grafikach koncepcyjnych - przyszłoroczny model posiada o jeden aparat mniej, a pozostałe cztery kamerą są ułożone w nieco innej konfiguracji.

Należy pamiętać, że to dopiero pierwsze rendery smartfona i na zaprezentowanie oficjalnego wyglądu urządzenia będziemy musieli jeszcze poczekać.

AKTUALIZACJA 24.06.2022

Znamy aparat z Galaxy S23 Ultra? Samsung prezentuje kolejny 200 MP obiektyw

Samsung zaprezentował swój drugi obiektyw o rozdzielczości 200 MP. Sensor nosi nazwę ISOCELL HP3 i został wyposażony w innowacyjny mechanizm Super QPD, dzięki któremu wszystkie piksele w matrycy posiadają możliwość automatycznego ustawiania ostrości. Kamera jest w stanie nagrywać wideo w 4K przy 120 klatkach na sekundę oraz 8K przy 30 klatkach na sekundę.

ISOCELL HP3 jest drugim 200 MP obiektywem koreańskiej marki. Niecały miesiąc temu Samsung zaprezentował do czego zdolny jest ich pierwszy 200 MP obiektyw z serii Isocell, drukując ogromne zdjęcie w wysokiej rozdzielczości, którego rozmiar wynosił 616 metrów kwadratowych.

Zastanówmy się jednak, czy premiera nowego obiektywu oznacza coś dla przyszłorocznych flagowców Samsunga.

Powyżej pisaliśmy o pierwszych renderach koncepcyjnych modelu Galaxy S23 Ultra, które sugerowały obecność 200 MP aparatu w smartfonie. Kamerę o takiej samej rozdzielczości ma również otrzymać tegoroczna Motorola Frontier, której twórcy najprawdopodobniej wykorzystają soczewkę Isocell od Samsunga.

Logicznym krokiem wydaje się więc wyposażenie modelu S23 Ultra w autorski obiektyw, który dodatkowo znacznie umocni pozycję flagowca wśród smartfonów z najlepszym aparatem. Najdroższe telefony z roku na rok oferują co raz mniej unikalnych funkcji, które zachęcałyby do wydania kilku tysięcy na smartfona. Aparat to jeden z niewielu elementów, które faktycznie wyróżniają flagowce od podstawowych modeli, a zastosowanie 200 MP obiektywu z całą pewnością przykułyby uwagę wielu potencjalnych użytkowników.